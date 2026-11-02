3 ноябрь учун валюта курслари эълон
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 3 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 81,81 сўмга арзонлаб, 11 941,65 сўмни ташкил этди.
• Евро 78,46 сўмга арзонлаб, 13 383,01 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,79 сўмга арзонлаб, 147,65 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 128,96 сўмга арзонлаб, 16 017,34 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,98 сўмга арзонлаб, 75,61 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 97,93 сўмга арзонлаб, 14 555,89 сўм бўлди.
• Хитой юани 11,16 сўмга арзонлаб, 1 796,17 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…