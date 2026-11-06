6 ноябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда

·34·Иқтисодиёт
6 ноябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда

6 ноябрь куни банкларда амал қиладиган доллар курси 10–11 сўмга кўтарилиши кутилмоқда.

6 ноябрь ҳолатига кўра, банкларда долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курс 11 970 сўмни ташкил этмоқда. Ушбу курс Tenge Bank ва Ziraat Bank томонидан таклиф қилинмоқда.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар эса қуйидагича:

• Asakabank — 12 000 сўм.
• Ipoteka-bank — 12 005 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 005 сўм.
• Anor Bank — 12 010 сўм.

Кун давомида валюта курслари ўзгариши мумкин. Аниқ маълумот учун банкларнинг расмий сайтларига мурожаат қилиш тавсия этилади.

Валюта курсиАҚШ доллариЎзбекистон банклари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди6 ноябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча 17:455 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди5 ноябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча 01:314 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди3 ноябр 18:183 ноябрь учун валюта курслари эълон 3 ноябрь учун валюта курслари эълон 2 ноябр 17:5030 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди29 октябр 19:1129 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди29 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди28 октябр 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди