6 ноябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
6 ноябрь куни банкларда амал қиладиган доллар курси 10–11 сўмга кўтарилиши кутилмоқда.
6 ноябрь ҳолатига кўра, банкларда долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курс 11 970 сўмни ташкил этмоқда. Ушбу курс Tenge Bank ва Ziraat Bank томонидан таклиф қилинмоқда.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар эса қуйидагича:
• Asakabank — 12 000 сўм.
• Ipoteka-bank — 12 005 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 005 сўм.
• Anor Bank — 12 010 сўм.
Кун давомида валюта курслари ўзгариши мумкин. Аниқ маълумот учун банкларнинг расмий сайтларига мурожаат қилиш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…