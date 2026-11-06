7 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 7 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 13,68 сўмга қимматлаб, 11 987,16 сўмни ташкил этди.
• Евро 43,39 сўмга арзонлаб, 13 393,25 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,30 сўмга арзонлаб, 146,29 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 52,31 сўмга арзонлаб, 16 060,40 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,11 сўмга қимматлаб, 75,71 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 13,14 сўмга қимматлаб, 14 650,65 сўм бўлди.
• Хитой юани 1,43 сўмга қимматлаб, 1 796,96 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…