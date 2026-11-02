Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?

·0·Иқтисодиёт
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?

Ўзбекистон ҳукумати ёқилғи-энергетика тизимида бозор тамойилларини жорий этиш ҳамда аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга қаратилган иккита муҳим қарорни қабул қилди. Унга мувофиқ, аҳоли учун суюлтирилган газ (пропан) нархи расман тасдиқланди, табиий газ етиб бормаган хонадонлар учун электр истеъмолининг базавий меъёри сезиларли даражада оширилди ҳамда эҳтиёжманд оилаларга ойлик компенсация механизми жорий этилди.

Қабул қилинган ҳужжатлар билан аҳолининг иситиш ва маиший эҳтиёжлари учун зарур бўлган нарх ва тарифларда аниқ мезонлар белгилаб қўйилди.

Суюлтирилган газ ва етказиб бериш нархи қанча бўлади?

2026 йил 15 ноябрдан бошлаб республика бўйича пропан нархлари бўйича қуйидаги тартиб амалга киради:

  • Пропаннинг чакана нархи: Аҳолига сотиладиган суюлтирилган газнинг 1 килограмми учун чакана баҳо ҚҚС билан биргаликда 5 000 сўм этиб белгиланди;

  • Етказиб бериш хизмати чеклови: «LPG-Trade» МЧЖ томонидан маиший газ баллонларини аҳоли хонадонларига етказиб бериш хизматининг юқори чегараси 1 килограмм учун ҚҚС билан 1 300 сўмдан ошмаслиги кўрсатиб ўтилди.

Электр энергияси бўйича базавий меъёр 350 кВт·соатга етказилди

Табиий газ тармоқлари йўқ бўлган ёки уларни узлуксиз таъминлаш имконияти чекланган аҳоли масканларида истиқомат қилувчи фуқаролар учун алоҳида имтиёз берилди:

  • Меъёрнинг оширилиши: 2026 йил 1 ноябрдан эътиборан газ бўлмаган ҳудудлардаги истеъмолчилар учун электр энергиясининг ойлик базавий меъёри амалдаги 200 кВт·соатдан 350 кВт·соатгача оширилди;

  • Иситиш мавсумидаги енгиллик: Мазкур чора қиш мавсумида овқат пишириш ва хонадонларни иситишда асосий юклама электр тармоқларига тушишини инобатга олиб, оилалар бюджетини ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Эҳтиёжманд оилаларга 60 минг сўмгача давлат компенсацияси

Қарор билан ижтимоий реестрга киритилган, кўмакка муҳтож қатлам учун газ харажатларини қисман қоплаш тизими яратилди:

  • Ҳар бир килограмм учун 3 минг сўм: Эҳтиёжманд оилалар томонидан харид қилинган суюлтирилган газнинг ҳар 1 килограмми учун давлат бюджетидан 3 000 сўмдан компенсация берилади;

  • Ойлик лимит ва умумий тўлов: Компенсация бир ойда 20 килограммгача бўлган ҳажм учун тўланади. Бу эса ижтимоий ҳимояга муҳтож хонадонлар ойига 60 000 сўмгача тўғридан-тўғри молиявий кўмак олишини англатади.

суюлтирилган газэлектр энергиясиижтимоий компенсацияLPG-Trade
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади470 минг оилага газ ва электр учун давлат компенсацияси узайтирилади6 октябр 22:43Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?7 октябр 10:23Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?28 август 09:48Ўзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилиндиЎзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилинди6 июл 11:16Иссиқхоначиларга катта енгиллик: Электр энергияси харажатининг ярми қоплаб бериладиИссиқхоначиларга катта енгиллик: Электр энергияси харажатининг ярми қоплаб берилади14 октябр 16:03Метан нархи 1 июндан яна ошди...Метан нархи 1 июндан яна ошди...1 июн 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
28 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
28 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди
29 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди