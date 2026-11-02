Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
Ўзбекистон ҳукумати ёқилғи-энергетика тизимида бозор тамойилларини жорий этиш ҳамда аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга қаратилган иккита муҳим қарорни қабул қилди. Унга мувофиқ, аҳоли учун суюлтирилган газ (пропан) нархи расман тасдиқланди, табиий газ етиб бормаган хонадонлар учун электр истеъмолининг базавий меъёри сезиларли даражада оширилди ҳамда эҳтиёжманд оилаларга ойлик компенсация механизми жорий этилди.
Қабул қилинган ҳужжатлар билан аҳолининг иситиш ва маиший эҳтиёжлари учун зарур бўлган нарх ва тарифларда аниқ мезонлар белгилаб қўйилди.
Суюлтирилган газ ва етказиб бериш нархи қанча бўлади?
2026 йил 15 ноябрдан бошлаб республика бўйича пропан нархлари бўйича қуйидаги тартиб амалга киради:
Пропаннинг чакана нархи: Аҳолига сотиладиган суюлтирилган газнинг 1 килограмми учун чакана баҳо ҚҚС билан биргаликда 5 000 сўм этиб белгиланди;
Етказиб бериш хизмати чеклови: «LPG-Trade» МЧЖ томонидан маиший газ баллонларини аҳоли хонадонларига етказиб бериш хизматининг юқори чегараси 1 килограмм учун ҚҚС билан 1 300 сўмдан ошмаслиги кўрсатиб ўтилди.
Электр энергияси бўйича базавий меъёр 350 кВт·соатга етказилди
Табиий газ тармоқлари йўқ бўлган ёки уларни узлуксиз таъминлаш имконияти чекланган аҳоли масканларида истиқомат қилувчи фуқаролар учун алоҳида имтиёз берилди:
Меъёрнинг оширилиши: 2026 йил 1 ноябрдан эътиборан газ бўлмаган ҳудудлардаги истеъмолчилар учун электр энергиясининг ойлик базавий меъёри амалдаги 200 кВт·соатдан 350 кВт·соатгача оширилди;
Иситиш мавсумидаги енгиллик: Мазкур чора қиш мавсумида овқат пишириш ва хонадонларни иситишда асосий юклама электр тармоқларига тушишини инобатга олиб, оилалар бюджетини ҳимоя қилишга хизмат қилади.
Эҳтиёжманд оилаларга 60 минг сўмгача давлат компенсацияси
Қарор билан ижтимоий реестрга киритилган, кўмакка муҳтож қатлам учун газ харажатларини қисман қоплаш тизими яратилди:
Ҳар бир килограмм учун 3 минг сўм: Эҳтиёжманд оилалар томонидан харид қилинган суюлтирилган газнинг ҳар 1 килограмми учун давлат бюджетидан 3 000 сўмдан компенсация берилади;
Ойлик лимит ва умумий тўлов: Компенсация бир ойда 20 килограммгача бўлган ҳажм учун тўланади. Бу эса ижтимоий ҳимояга муҳтож хонадонлар ойига 60 000 сўмгача тўғридан-тўғри молиявий кўмак олишини англатади.
Изоҳлар 0
…