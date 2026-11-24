Ўзбекистонда олтин қуймалар нархи ошди
Иқтисодиёт1 дақиқа ўқиш15
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 2026 йил 24 ноябрдаги сотув нархлари эълон қилинди.
Олтин қуймалар нархи қуйидагича белгиланди:
5 грамм — 8 528 000 сўм;
10 грамм — 17 057 000 сўм;
20 грамм — 34 114 000 сўм;
50 грамм — 85 284 000 сўм;
100 грамм — 170 568 000 сўм.
Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…