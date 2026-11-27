Ўзбекистонда 27 ноябрь куни олтин қуймалар нархи кўтарилди
Иқтисодиёт1 дақиқа ўқиш31
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 2026 йил 27 ноябрдаги сотув нархлари эълон қилинди.
Олтин қуймалар нархи қуйидагича белгиланди:
5 грамм — 8 138 000 сўм;
10 грамм — 16 277 000 сўм;
20 грамм — 32 553 000 сўм;
50 грамм — 81 383 000 сўм;
100 грамм — 162 767 000 сўм.
Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…