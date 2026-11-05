6 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 6 ноябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 38,11 сўмга қимматлаб, 11 973,48 сўмни ташкил этди.
• Евро 4,57 сўмга қимматлаб, 13 436,64 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,01 сўмга қимматлаб, 146,59 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 19,06 сўмга қимматлаб, 16 112,71 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,26 сўмга қимматлаб, 75,60 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 32,31 сўмга қимматлаб, 14 637,51 сўм бўлди.
• Хитой юани 6,68 сўмга қимматлаб, 1 795,53 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…