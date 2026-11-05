5 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди

·47·Иқтисодиёт
5 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистонда 2026 йил 5 ноябрь ҳолатига хорижий валюталарнинг сўмга нисбатан қийматлари маълум қилинди. Келтирилган маълумотларга кўра, АҚШ доллари, евро, фунт стерлинг, япон иенаси, Швейцария франки ва Хитой юанининг қиймати ошган. Россия рубли эса арзонлаган.

Янги курслар қуйидагича:

• 1 АҚШ доллари: 11 935,37 сўм, 23,66 сўмга ошган
• 1 евро: 13 432,07 сўм, 112,4 сўмга ошган
• 1 Россия рубли: 145,58 сўм, 0,91 сўмга пасайган
• 1 фунт стерлинг: 16 093,65 сўм, 118,86 сўмга ошган
• 1 япон иенаси: 75,34 сўм, 0,07 сўмга ошган
• 1 Швейцария франки: 14 605,20 сўм, 68,09 сўмга ошган
• 1 Хитой юани: 1 788,85 сўм, 3,63 сўмга ошган

Келтирилган кўрсаткичлар 5 ноябрь санаси учун белгиланган валюта курсларини акс эттиради.

Марказий банкВалюта курсиАҚШ доллариЎзбекистон сўми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

29 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди29 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди28 октябр 17:5028 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди28 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди27 октябр 17:488 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди8 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди8 октябр 17:17Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб бердиЎзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди23 октябр 19:414 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди3 ноябр 18:183 ноябрь учун валюта курслари эълон 3 ноябрь учун валюта курслари эълон 2 ноябр 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
Пропаннинг янги нархи: 15 ноябрдан суюлтирилган газ нархи қанча бўлади?
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
4 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
3 ноябрь учун валюта курслари эълон
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди