5 ноябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда 2026 йил 5 ноябрь ҳолатига хорижий валюталарнинг сўмга нисбатан қийматлари маълум қилинди. Келтирилган маълумотларга кўра, АҚШ доллари, евро, фунт стерлинг, япон иенаси, Швейцария франки ва Хитой юанининг қиймати ошган. Россия рубли эса арзонлаган.
Янги курслар қуйидагича:
• 1 АҚШ доллари: 11 935,37 сўм, 23,66 сўмга ошган
• 1 евро: 13 432,07 сўм, 112,4 сўмга ошган
• 1 Россия рубли: 145,58 сўм, 0,91 сўмга пасайган
• 1 фунт стерлинг: 16 093,65 сўм, 118,86 сўмга ошган
• 1 япон иенаси: 75,34 сўм, 0,07 сўмга ошган
• 1 Швейцария франки: 14 605,20 сўм, 68,09 сўмга ошган
• 1 Хитой юани: 1 788,85 сўм, 3,63 сўмга ошган
Келтирилган кўрсаткичлар 5 ноябрь санаси учун белгиланган валюта курсларини акс эттиради.
Изоҳлар 0
…