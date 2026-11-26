Ўзбекистонда 26 ноябрь куни олтин қуймалар нархи тушди
Иқтисодиёт1 дақиқа ўқиш1
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 2026 йил 26 ноябрдаги сотув нархлари эълон қилинди.
Олтин қуймалар нархи қуйидагича белгиланди:
5 грамм — 8 104 000 сўм;
10 грамм — 16 209 000 сўм;
20 грамм — 32 417 000 сўм;
50 грамм — 81 043 000 сўм;
100 грамм — 162 086 000 сўм.
Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…