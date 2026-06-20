Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралари

·0·Жамият
Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралари

Ўзбекистонда йўл-транспорт ҳодисаларида болаларнинг жароҳатланиши ва фожиали ўлим ҳолатларининг юқори даражада қолаётгани ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларни кескин чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Бош прокуратура Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 128-11-моддасига жазо чораларини тубдан кучайтиришни назарда тутувчи ўзгартиришларни ишлаб чиқди ва жамоатчилик муҳокамасига қўйди.

Янги таклиф этилаётган санкциялар ва жазо чоралари

Агар ушбу тузатишлар қонуний кучга кирса, болалар хавфсизлигига совуққонлик билан қараган ҳайдовчилар ва ташкилотчиларни қуйидаги йирик жарималар ҳамда жиддий чекловлар кутади:

Қоидабузарлик тури

Жарима миқдори

Қўшимча маъмурий жазо

Болаларни ташиш қоидаларини бузиш (умумий ҳолатда)

БҲМнинг 30 баравари


(12,36 млн сўм)

1 йилдан 3 йилгача муддатга ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум қилиш

Ҳуқуқи бўлмаган ёки гувоҳномасидан маҳрум этилган шахслар томонидан содир этилиши

БҲМнинг 50 баравари


(20,6 млн сўм)

15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси

Жамоавий ташишларни (автобусларда) ташкил этиш қоидаларини бузиш

БҲМнинг 30 баравари


(12,36 млн сўм)

Бир йил ичида такроран содир этилса — БҲМнинг 50 баравари (20,6 млн сўм)

Нима учун амалдаги жазо чоралари ўзгартирилмоқда?

Назорат идорасининг расмий таъкидлашича, бугунги кунда амалда бўлган юмшоқ ва рамзий жазо чоралари ҳайдовчиларда етарлича масъулият ҳиссини уйғота олмаяпти.

Бош прокуратура муносабати:

«Амалдаги юмшоқ чоралар ҳайдовчиларнинг тегишли жавобгарлигини таъминламаяпти. Бунинг оқибатида йўлларда болалар иштирокида фожиали ва тузатиб бўлмас ҳолатлар сони ортиб бормоқда. Жазонинг муқаррарлиги ва кескинлиги ҳайдовчиларни ҳушёрликка чақириши шарт».

Мазкур қонун лойиҳаси айни пайтда муҳокама босқичида бўлиб, тегишли вазирлик ва идоралар, шунингдек, кенг жамоатчилик фикри инобатга олинган ҳолда якуний қарорга келинади. Йўлларда ҳушёр бўлинг ва энг муҳими — фарзандларингиз ҳаётини хавф остига қўйманг! Вазият ривожини кузатиб борамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириТошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириБугун, 17:14Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Бугун, 16:28Қорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиҚорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиБугун, 15:59Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиНаманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиБугун, 15:40Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиКредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиБугун, 14:18Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Бугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда