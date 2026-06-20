Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралари
Ўзбекистонда йўл-транспорт ҳодисаларида болаларнинг жароҳатланиши ва фожиали ўлим ҳолатларининг юқори даражада қолаётгани ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларни кескин чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Бош прокуратура Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 128-11-моддасига жазо чораларини тубдан кучайтиришни назарда тутувчи ўзгартиришларни ишлаб чиқди ва жамоатчилик муҳокамасига қўйди.
Янги таклиф этилаётган санкциялар ва жазо чоралари
Агар ушбу тузатишлар қонуний кучга кирса, болалар хавфсизлигига совуққонлик билан қараган ҳайдовчилар ва ташкилотчиларни қуйидаги йирик жарималар ҳамда жиддий чекловлар кутади:
Қоидабузарлик тури
Жарима миқдори
Қўшимча маъмурий жазо
Болаларни ташиш қоидаларини бузиш (умумий ҳолатда)
БҲМнинг 30 баравари
(12,36 млн сўм)
1 йилдан 3 йилгача муддатга ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум қилиш
Ҳуқуқи бўлмаган ёки гувоҳномасидан маҳрум этилган шахслар томонидан содир этилиши
БҲМнинг 50 баравари
(20,6 млн сўм)
15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси
Жамоавий ташишларни (автобусларда) ташкил этиш қоидаларини бузиш
БҲМнинг 30 баравари
(12,36 млн сўм)
Бир йил ичида такроран содир этилса — БҲМнинг 50 баравари (20,6 млн сўм)
Нима учун амалдаги жазо чоралари ўзгартирилмоқда?
Назорат идорасининг расмий таъкидлашича, бугунги кунда амалда бўлган юмшоқ ва рамзий жазо чоралари ҳайдовчиларда етарлича масъулият ҳиссини уйғота олмаяпти.
Бош прокуратура муносабати:
«Амалдаги юмшоқ чоралар ҳайдовчиларнинг тегишли жавобгарлигини таъминламаяпти. Бунинг оқибатида йўлларда болалар иштирокида фожиали ва тузатиб бўлмас ҳолатлар сони ортиб бормоқда. Жазонинг муқаррарлиги ва кескинлиги ҳайдовчиларни ҳушёрликка чақириши шарт».
Мазкур қонун лойиҳаси айни пайтда муҳокама босқичида бўлиб, тегишли вазирлик ва идоралар, шунингдек, кенг жамоатчилик фикри инобатга олинган ҳолда якуний қарорга келинади. Йўлларда ҳушёр бўлинг ва энг муҳими — фарзандларингиз ҳаётини хавф остига қўйманг! Вазият ривожини кузатиб борамиз.
…