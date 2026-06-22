Букайо Сака Англия терма жамоасининг тўлиқ машғулотларига қайтди

·0·Спорт
Букайо Сака Англия терма жамоасининг тўлиқ машғулотларига қайтди

Англия терма жамоаси ва Арсенал клубининг етакчи ҳужумчиси Букайо Сака жароҳатидан сўнг яна умумий гуруҳ машғулотларига қўшилди. Мавсум якунида уни қийнаган Ахилл пайидаги муаммо туфайли футболчининг ҳолати сўроқ остида қолаётган эди, бироқ сўнгги маълумотлар мухлислар учун ижобий янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Массачусетс штатининг Фоксборо шаҳрида ўтаётган машғулотларда 24 ёшли вингер тўлиқ куч билан иштирок этмоқда. Бир кун аввал у якка тартибда шуғулланган бўлса-да, эндиликда мураббийлар штаби унинг ҳолатини қониқарли деб баҳолади. Бу эса Томас Тухель учун жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи паллаларида муҳим устунлик бериши шубҳасиз.

Томас Тухельнинг эҳтиёткорлик режаси

Терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель Букайо Саканинг соғлиғига ўта эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. ESPN нашри хабарига кўра, мураббий футболчининг жисмоний ҳолатини бошқариш бўйича махсус дастур ишлаб чиққан. Сака Англия Премер-лигасининг сўнгги ойларида жароҳат билан ўйнаганини ҳисобга олиб, унга юкламалар босқичма-босқич берилмоқда.

"У сўнгги йилларда жуда кўп ўйинларда иштирок этди. Сака ҳам Арсенал, ҳам Англия учун юқори сифатли ва ўта муҳим ўйинчи эканини ҳамма кўриб турибди. Турнирнинг кейинги босқичларида бизга унинг энг яхши спорт формаси керак бўлади, шунинг учун ҳозирда кичик жароҳатларни тўғри бошқариш ўта муҳим", — дея таъкидлади Тухель.

Хорватияга қарши кечган ва 4:2 ҳисобида якунланган баҳсда Букайо Сака захирадан майдонга тушиб, бор-йўғи 18 дақиқа ҳаракат қилди. Ўшанда унинг ўрнини Нони Мадуеке эгаллаган эди. Бу стратегия футболчини турнирнинг плей-офф босқичига қадар асраб қолиш мақсадида амалга оширилмоқда.

Навбатдаги учрашувлар ва кутилмалар

Goal.com нашри маълумотига кўра, Томас Тухель Саканинг асосий таркибда майдонга тушишини гуруҳ босқичининг сўнгги турига қадар кечиктириши мумкин. 27-июн куни Панамага қарши ўйинда вингер тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр бўлиши кутилмоқда. Унгача эса мураббийлар штаби унинг юкламаларини қатъий назорат остида ушлаб туради.

Англия терма жамоаси тиббий ходимлари футболчининг Ахилл пайидаги оғриқлар қайталамаслиги учун барча чораларни кўрмоқда. Ҳозирда жамоа Бостондаги стадионда ўтадиган гуруҳ босқичининг иккинчи ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Саканинг сафга қайтиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Букайо Саканинг ҳолати қизиқарли, боиси у замонавий футболнинг энг ёрқин юлдузларидан бири ҳисобланади. Унинг жаҳон чемпионатидаги иштироки Англиянинг чемпионлик учун имкониятларини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилади.

АнглияБукайо СакаТомас ТухельАрсеналЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:43Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»Бугун, 13:36Букайо Сака ва ЖЧ-2026: Жон Барнс Арсенал юлдузининг асосий муаммосини айтдиБукайо Сака ва ЖЧ-2026: Жон Барнс Арсенал юлдузининг асосий муаммосини айтдиБугун, 13:32Аргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйдиАргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйдиБугун, 13:16Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Бугун, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди