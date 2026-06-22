Букайо Сака Англия терма жамоасининг тўлиқ машғулотларига қайтди
Англия терма жамоаси ва Арсенал клубининг етакчи ҳужумчиси Букайо Сака жароҳатидан сўнг яна умумий гуруҳ машғулотларига қўшилди. Мавсум якунида уни қийнаган Ахилл пайидаги муаммо туфайли футболчининг ҳолати сўроқ остида қолаётган эди, бироқ сўнгги маълумотлар мухлислар учун ижобий янгилик бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Массачусетс штатининг Фоксборо шаҳрида ўтаётган машғулотларда 24 ёшли вингер тўлиқ куч билан иштирок этмоқда. Бир кун аввал у якка тартибда шуғулланган бўлса-да, эндиликда мураббийлар штаби унинг ҳолатини қониқарли деб баҳолади. Бу эса Томас Тухель учун жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи паллаларида муҳим устунлик бериши шубҳасиз.
Томас Тухельнинг эҳтиёткорлик режасиТерма жамоа бош мураббийи Томас Тухель Букайо Саканинг соғлиғига ўта эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. ESPN нашри хабарига кўра, мураббий футболчининг жисмоний ҳолатини бошқариш бўйича махсус дастур ишлаб чиққан. Сака Англия Премер-лигасининг сўнгги ойларида жароҳат билан ўйнаганини ҳисобга олиб, унга юкламалар босқичма-босқич берилмоқда.
"У сўнгги йилларда жуда кўп ўйинларда иштирок этди. Сака ҳам Арсенал, ҳам Англия учун юқори сифатли ва ўта муҳим ўйинчи эканини ҳамма кўриб турибди. Турнирнинг кейинги босқичларида бизга унинг энг яхши спорт формаси керак бўлади, шунинг учун ҳозирда кичик жароҳатларни тўғри бошқариш ўта муҳим", — дея таъкидлади Тухель.
Хорватияга қарши кечган ва 4:2 ҳисобида якунланган баҳсда Букайо Сака захирадан майдонга тушиб, бор-йўғи 18 дақиқа ҳаракат қилди. Ўшанда унинг ўрнини Нони Мадуеке эгаллаган эди. Бу стратегия футболчини турнирнинг плей-офф босқичига қадар асраб қолиш мақсадида амалга оширилмоқда.
Навбатдаги учрашувлар ва кутилмаларGoal.com нашри маълумотига кўра, Томас Тухель Саканинг асосий таркибда майдонга тушишини гуруҳ босқичининг сўнгги турига қадар кечиктириши мумкин. 27-июн куни Панамага қарши ўйинда вингер тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр бўлиши кутилмоқда. Унгача эса мураббийлар штаби унинг юкламаларини қатъий назорат остида ушлаб туради.
Англия терма жамоаси тиббий ходимлари футболчининг Ахилл пайидаги оғриқлар қайталамаслиги учун барча чораларни кўрмоқда. Ҳозирда жамоа Бостондаги стадионда ўтадиган гуруҳ босқичининг иккинчи ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Саканинг сафга қайтиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Букайо Саканинг ҳолати қизиқарли, боиси у замонавий футболнинг энг ёрқин юлдузларидан бири ҳисобланади. Унинг жаҳон чемпионатидаги иштироки Англиянинг чемпионлик учун имкониятларини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилади.
…