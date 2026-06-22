Букайо Сака ва ЖЧ-2026: Жон Барнс Арсенал юлдузининг асосий муаммосини айтди

·0·Спорт
Букайо Сака ва ЖЧ-2026: Жон Барнс Арсенал юлдузининг асосий муаммосини айтди

Англия терма жамоасининг афсонавий футболчиси Жон Барнс 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида Арсенал қанот ҳужумчиси Букайо Сака дуч келиши мумкин бўлоқ энг катта тўсиқ ҳақида ўз фикрларини билдирди. Goal.com нашрига берган интервюсида Барнс футболчининг сермаҳсуллиги эмас, балки унинг жисмоний ҳолати ҳал қилувчи омил бўлишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Букайо Сака ўтган мавсумда Арсенал таркибида 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритиб, фаолиятидаги энг йирик муваффақиятлардан бирига эришди. Шунингдек, у Пари Сен-Жермен жамоасига қарши Чемпионлар лигаси финалида ҳам иштирок этди. Бироқ, Микел Артета жамоасининг муҳим бўлаги ҳисобланган футболчини сўнгги пайтларда жароҳатлар таъқиб қилмоқда.

Барнснинг сўзларига кўра, Саканинг Ахилл пайидаги сурункали муаммо унинг терма жамоадаги ўрнига жиддий хавф солмоқда. Хусусан, Англия терма жамоасининг Хорватияга қарши ўйинида у захирада қолдирилди ва унинг ўрнини Челси вакили Нони Мадуеке эгаллади. Бу ҳолат футболчининг турнир давомида тўлиқ куч билан ҳаракат қила олиши борасида саволлар туғдирмоқда.

Жисмоний тайёргарлик – асосий омил

“Гап унинг формасида эмас, балки жисмоний ҳолатида. Сака Арсенал учун ажойиб ўйин кўрсатди, лекин ҳозирда Мадуеке ундан кўра тайёрроқ кўринмоқда. Томас Тухел футболчининг қанчалик тайёр эканлигини ва ўйинга қандай таъсир ўтказа олишини яхши билади. Саканинг маҳоратига ҳеч ким шубҳа қилмайди, аммо унинг асосий таркибда тушиши фақат саломатлигига боғлиқ”, — дейди Жон Барнс.

Ўтган мавсумда жароҳатлар туфайли Сака барча мусобақаларда 11 та гол уришга муваффақ бўлди, шундан фақат 7 таси Премер-лига ҳисобига тўғри келди. Кўпчилик мутахассислар 24 ёшли футболчидан кўпроқ гол кутаётган бўлишса-да, Барнс бу кўрсаткичлар жамоавий муваффақият олдида иккинчи даражали эканини қайд этди.

Барнснинг фикрича, агар Англия Жаҳон чемпиони бўилса-ю, Сака бирорта ҳам гол урмаса, бу ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмайди. Энг муҳими – жамоавий ўйин ва ғаба қозонишга қодир коллективнинг бир қисми бўлишдир. Экспертнинг таъкидлашича, Томас Тухел индивидуал рақамларга эмас, балки умумий натижага эътибор қаратади.

Индивидуал статистика ва жамоавий мувозанат

Барнс индивидуал статистика борасида қизиқарли солиштиришни келтириб ўтди: “Агар Сака ёки Маркус Рэшфорд кўпроқ гол ура бошласа, бу Гарри Кейн камроқ гол уришини англатади. Мураббий учун ким гол уриши эмас, жамоанинг ғаба қозониши муҳимроқ”. Бу ёндашув замонавий футболда юлдуз футболчиларнинг шахсий амбицияларидан кўра жамоавий манфаат устунлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Ҳозирда Букайо Сака Гана терма жамоасига қарши бўладиган навбатдаги учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Унинг машғулотлардаги иштироки чекланган бўлишига қарамай, мухлислар ва мураббийлар штаби ёш юлдузнинг тезроқ сафга қайтишидан умидвор. Англия учун ЖЧ-2026 йўли ўзига хос синов бўлиши кутилмоқда.

Букайо СакаАнглияАрсеналЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»Бугун, 13:36Аргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйдиАргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйдиБугун, 13:16Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Бугун, 12:41Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Бугун, 12:39Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиАндрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиБугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди