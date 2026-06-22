Букайо Сака ва ЖЧ-2026: Жон Барнс Арсенал юлдузининг асосий муаммосини айтди
Англия терма жамоасининг афсонавий футболчиси Жон Барнс 2026-йилги Жаҳон чемпионати арафасида Арсенал қанот ҳужумчиси Букайо Сака дуч келиши мумкин бўлоқ энг катта тўсиқ ҳақида ўз фикрларини билдирди. Goal.com нашрига берган интервюсида Барнс футболчининг сермаҳсуллиги эмас, балки унинг жисмоний ҳолати ҳал қилувчи омил бўлишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Букайо Сака ўтган мавсумда Арсенал таркибида 22 йиллик танаффусдан сўнг Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритиб, фаолиятидаги энг йирик муваффақиятлардан бирига эришди. Шунингдек, у Пари Сен-Жермен жамоасига қарши Чемпионлар лигаси финалида ҳам иштирок этди. Бироқ, Микел Артета жамоасининг муҳим бўлаги ҳисобланган футболчини сўнгги пайтларда жароҳатлар таъқиб қилмоқда.
Барнснинг сўзларига кўра, Саканинг Ахилл пайидаги сурункали муаммо унинг терма жамоадаги ўрнига жиддий хавф солмоқда. Хусусан, Англия терма жамоасининг Хорватияга қарши ўйинида у захирада қолдирилди ва унинг ўрнини Челси вакили Нони Мадуеке эгаллади. Бу ҳолат футболчининг турнир давомида тўлиқ куч билан ҳаракат қила олиши борасида саволлар туғдирмоқда.
Жисмоний тайёргарлик – асосий омил“Гап унинг формасида эмас, балки жисмоний ҳолатида. Сака Арсенал учун ажойиб ўйин кўрсатди, лекин ҳозирда Мадуеке ундан кўра тайёрроқ кўринмоқда. Томас Тухел футболчининг қанчалик тайёр эканлигини ва ўйинга қандай таъсир ўтказа олишини яхши билади. Саканинг маҳоратига ҳеч ким шубҳа қилмайди, аммо унинг асосий таркибда тушиши фақат саломатлигига боғлиқ”, — дейди Жон Барнс.
Ўтган мавсумда жароҳатлар туфайли Сака барча мусобақаларда 11 та гол уришга муваффақ бўлди, шундан фақат 7 таси Премер-лига ҳисобига тўғри келди. Кўпчилик мутахассислар 24 ёшли футболчидан кўпроқ гол кутаётган бўлишса-да, Барнс бу кўрсаткичлар жамоавий муваффақият олдида иккинчи даражали эканини қайд этди.
Барнснинг фикрича, агар Англия Жаҳон чемпиони бўилса-ю, Сака бирорта ҳам гол урмаса, бу ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмайди. Энг муҳими – жамоавий ўйин ва ғаба қозонишга қодир коллективнинг бир қисми бўлишдир. Экспертнинг таъкидлашича, Томас Тухел индивидуал рақамларга эмас, балки умумий натижага эътибор қаратади.
Индивидуал статистика ва жамоавий мувозанатБарнс индивидуал статистика борасида қизиқарли солиштиришни келтириб ўтди: “Агар Сака ёки Маркус Рэшфорд кўпроқ гол ура бошласа, бу Гарри Кейн камроқ гол уришини англатади. Мураббий учун ким гол уриши эмас, жамоанинг ғаба қозониши муҳимроқ”. Бу ёндашув замонавий футболда юлдуз футболчиларнинг шахсий амбицияларидан кўра жамоавий манфаат устунлигини яна бир бор тасдиқлайди.
Ҳозирда Букайо Сака Гана терма жамоасига қарши бўладиган навбатдаги учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Унинг машғулотлардаги иштироки чекланган бўлишига қарамай, мухлислар ва мураббийлар штаби ёш юлдузнинг тезроқ сафга қайтишидан умидвор. Англия учун ЖЧ-2026 йўли ўзига хос синов бўлиши кутилмоқда.
…