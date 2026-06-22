Тошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқланди
Тошкент шаҳрида йўловчи ташувчи автобус иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Ҳодиса оқибатида бир нафар пиёда тан жароҳати олган.
“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ ахборот хизмати маълумотига кўра, воқеа 21 июнь куни кечки соат 21:00 атрофида Яккасарой тумани ҳудудида рўй берган.
Маълум бўлишича, 38-сонли йўналишда ҳаракатланаётган King Long русумли автобус Шота Руставелли кўчаси бўйлаб Жанубий вокзал йўналишида кетиб бораётган вақтда йўл-транспорт ҳодисаси юз берган. Дастлабки маълумотларга кўра, 26 ёшли пиёда тартибга солинадиган ўтиш жойидан светофорнинг тақиқловчи сигнали ёниб турган пайтда югуриб ўтмоқчи бўлган.
Натижада автобус пиёдани уриб юборган. Ҳайдовчи зудлик билан транспорт воситасини тўхтатиб, жабрланган фуқарога ёрдам кўрсатиш чораларини кўрган. Пиёда тез тиббий ёрдам бригадаси орқали шифохонага етказилган.
Ҳозирча жабрланувчининг саломатлиги бўйича қўшимча маълумот берилмаган.
Мазкур ҳолат юзасидан йўл-транспорт ҳодисаси тегишли тартибда расмийлаштирилган бўлиб, ҳолат бўйича масъул идоралар томонидан ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.
…