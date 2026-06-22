Тошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқланди

·0·Жамият
Тошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқланди

Тошкент шаҳрида йўловчи ташувчи автобус иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Ҳодиса оқибатида бир нафар пиёда тан жароҳати олган.

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ ахборот хизмати маълумотига кўра, воқеа 21 июнь куни кечки соат 21:00 атрофида Яккасарой тумани ҳудудида рўй берган.

Маълум бўлишича, 38-сонли йўналишда ҳаракатланаётган King Long русумли автобус Шота Руставелли кўчаси бўйлаб Жанубий вокзал йўналишида кетиб бораётган вақтда йўл-транспорт ҳодисаси юз берган. Дастлабки маълумотларга кўра, 26 ёшли пиёда тартибга солинадиган ўтиш жойидан светофорнинг тақиқловчи сигнали ёниб турган пайтда югуриб ўтмоқчи бўлган.

Натижада автобус пиёдани уриб юборган. Ҳайдовчи зудлик билан транспорт воситасини тўхтатиб, жабрланган фуқарога ёрдам кўрсатиш чораларини кўрган. Пиёда тез тиббий ёрдам бригадаси орқали шифохонага етказилган.

Ҳозирча жабрланувчининг саломатлиги бўйича қўшимча маълумот берилмаган.

Мазкур ҳолат юзасидан йўл-транспорт ҳодисаси тегишли тартибда расмийлаштирилган бўлиб, ҳолат бўйича масъул идоралар томонидан ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБугун, 11:36Ургутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиУргутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиБугун, 10:16Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиСаида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиКеча, 22:28Мирзо Улуғбек туманида 22 июн куни электр вақтинча ўчириладиМирзо Улуғбек туманида 22 июн куни электр вақтинча ўчириладиКеча, 21:20Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКоррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКеча, 21:11Қашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиҚашқадарёлик энг кекса фахрий ҳаётдан кўз юмдиКеча, 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди