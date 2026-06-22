Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олинди

·0·Авто
Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олинди

Жанубий Кореянинг Hyundai Мотор Груп концерни робототехника оламидаги энг машҳур брендлардан бири — Boston Dynamics компаниясининг ягона ва мутлақ эгасига айланишини эълон қилди. Ушбу стратегик қадам автогигантнинг нафақат анъанавий автомобилсозлик, балки келажак технологиялари бўйича ҳам етакчиликка интилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Hyundai Япония корпорацияси бўлмиш СофтБанк Груп ихтиёрида қолган 9,65 фоиз акцияни 325 миллион долларга сотиб олмоқда. Мазкур келишув якунига етгач, Boston Dynamics тўлиқ Жанубий Корея концерни назоратига ўтади. Ҳозирда Hyundai ўзининг Hyundai Мотор, Kia ва Hyundai Мобис каби бўлинмалари орқали компания акцияларининг 90 фоизидан ортиғига эгалик қилиб келмоқда.

Роботлар ва автомобилсозлик интеграцияси

Hyundai ушбу харидни амалга ошириш орқали ўзининг робототехника ва сунъий интеллект соҳасидаги экотизимини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган. Boston Dynamics томонидан ишлаб чиқилган машҳур Spot робот-ити ва инсон қиёфасидаги Atlas роботлари эндиликда Hyundai заводларида ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва логистика тизимини такомиллаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида Hyundai Tucson, Элантра ва Santa Fe каби моделлари билан мустаҳкам ўрин эгаллаган бренд учун бу янгилик глобал стратегиянинг бир қисмидир. Компания келажакда фақатгина транспорт воситалари ишлаб чиқарувчиси эмас, балки кенг қамровли технологик ечимлар провайдерига айланишни режалаштирган. Бу эса келажакда биз кўрадиган автомобилларнинг янада ақлли ва автоном бўлишини англатади.

ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур битимни тасдиқлаш учун директорлар кенгашининг йиғилиши 22-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. СофтБанк ўз улушини аввалдан келишилган опцион ҳуқуқи асосида сотишга қарор қилган. Бу эса Hyundai учун компанияни тўлиқ интеграция қилиш имкониятини яратди.

Экспертларнинг фикрича, Hyundai ушбу инвестиция орқали Tesla ва бошқа технологик гигантлар билан рақобатда устунликка эга бўлишни кўзламоқда. Робототехника ютуқлари келажакда ҳайдовчисиз бошқариладиган автомобиллар ва шаҳар ичидаги ҳаво ҳаракати (УАМ) каби лойиҳаларда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Шундай қилиб, Hyundai ўзининг анъанавий моделлар қаторини юқори технологик инновациялар билан бойитишда давом этади.

HyundaiBoston DynamicsРобототехникаАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқди«ОЗБ» серияли янги авторақамлар сотувга чиқдиБугун, 12:34Renault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаRenault Megane Э-Теч янгиланди: Энди у спортча қиёфа ва кенгайтирилган масофага эгаБугун, 11:28Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиStellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этиладиБугун, 09:25АҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаАҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаБугун, 00:22От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?Кеча, 20:20Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиHonda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиКеча, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди