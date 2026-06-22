Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олинди
Жанубий Кореянинг Hyundai Мотор Груп концерни робототехника оламидаги энг машҳур брендлардан бири — Boston Dynamics компаниясининг ягона ва мутлақ эгасига айланишини эълон қилди. Ушбу стратегик қадам автогигантнинг нафақат анъанавий автомобилсозлик, балки келажак технологиялари бўйича ҳам етакчиликка интилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Hyundai Япония корпорацияси бўлмиш СофтБанк Груп ихтиёрида қолган 9,65 фоиз акцияни 325 миллион долларга сотиб олмоқда. Мазкур келишув якунига етгач, Boston Dynamics тўлиқ Жанубий Корея концерни назоратига ўтади. Ҳозирда Hyundai ўзининг Hyundai Мотор, Kia ва Hyundai Мобис каби бўлинмалари орқали компания акцияларининг 90 фоизидан ортиғига эгалик қилиб келмоқда.
Роботлар ва автомобилсозлик интеграциясиHyundai ушбу харидни амалга ошириш орқали ўзининг робототехника ва сунъий интеллект соҳасидаги экотизимини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган. Boston Dynamics томонидан ишлаб чиқилган машҳур Spot робот-ити ва инсон қиёфасидаги Atlas роботлари эндиликда Hyundai заводларида ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва логистика тизимини такомиллаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида Hyundai Tucson, Элантра ва Santa Fe каби моделлари билан мустаҳкам ўрин эгаллаган бренд учун бу янгилик глобал стратегиянинг бир қисмидир. Компания келажакда фақатгина транспорт воситалари ишлаб чиқарувчиси эмас, балки кенг қамровли технологик ечимлар провайдерига айланишни режалаштирган. Бу эса келажакда биз кўрадиган автомобилларнинг янада ақлли ва автоном бўлишини англатади.
ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур битимни тасдиқлаш учун директорлар кенгашининг йиғилиши 22-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. СофтБанк ўз улушини аввалдан келишилган опцион ҳуқуқи асосида сотишга қарор қилган. Бу эса Hyundai учун компанияни тўлиқ интеграция қилиш имкониятини яратди.
Экспертларнинг фикрича, Hyundai ушбу инвестиция орқали Tesla ва бошқа технологик гигантлар билан рақобатда устунликка эга бўлишни кўзламоқда. Робототехника ютуқлари келажакда ҳайдовчисиз бошқариладиган автомобиллар ва шаҳар ичидаги ҳаво ҳаракати (УАМ) каби лойиҳаларда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Шундай қилиб, Hyundai ўзининг анъанавий моделлар қаторини юқори технологик инновациялар билан бойитишда давом этади.
…