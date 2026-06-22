Туяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлди

·1·Жамият
Туяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлди

2025 йил апрель ойида юз берган йўл-транспорт ҳодисаси бўйича суд ҳукми яқинда — жорий йил май ойи охирларида эълон қилинди.

Маълум бўлишича, 35 ёшли эркак бошқарувидаги BYD русумли автомобил ҳайдовчиси йўл ҳаракати қоидаларига амал қилмаган. Натижада у йўлнинг ўнг четида бир эркак етаклаб кетаётган икки бош туядан бирини машинанинг олд ўнг қисми билан уриб юборган.

Тўқнашув оқибатида автомобил бошқарувдан чиқиб, йўлдан четга чиқиб кетган.

Ҳодиса пайтида автомобилнинг олд ўриндиғида бўлган аёл оғир тан жароҳати олиб, воқеа жойида вафот этган. Шунингдек, урилган туя ҳам нобуд бўлган.

Кейинчалик ҳайдовчи марҳуманинг қонуний вакилига ҳамда туя эгасига етказилган моддий зарарларни тўлиқ қоплаб берган.

Суд қарорига кўра, ҳайдовчи 2 йил муддатга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиниб, 3 йилга озодликни чеклаш жазоси тайинланди.

Бундан ташқари, тергов давомида қамоқда ўтказган 1 ой 16 кун муддати умумий жазодан олиниб, унинг ўташи лозим бўлган якуний жазо муддати 2 йил 10 ой 14 кун этиб белгиланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқландиТошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқландиБугун, 11:39Бўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБугун, 11:36Ургутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиУргутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиБугун, 10:16Саида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиСаида Мирзиёева Қозоғистон Президенти билан учрашдиКеча, 22:28Мирзо Улуғбек туманида 22 июн куни электр вақтинча ўчириладиМирзо Улуғбек туманида 22 июн куни электр вақтинча ўчириладиКеча, 21:20Коррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКоррупцияга қарши чора: Давлат хизматчилари қамоқхоналарга олиб борилдиКеча, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди