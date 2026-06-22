Туяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлди
2025 йил апрель ойида юз берган йўл-транспорт ҳодисаси бўйича суд ҳукми яқинда — жорий йил май ойи охирларида эълон қилинди.
Маълум бўлишича, 35 ёшли эркак бошқарувидаги BYD русумли автомобил ҳайдовчиси йўл ҳаракати қоидаларига амал қилмаган. Натижада у йўлнинг ўнг четида бир эркак етаклаб кетаётган икки бош туядан бирини машинанинг олд ўнг қисми билан уриб юборган.
Тўқнашув оқибатида автомобил бошқарувдан чиқиб, йўлдан четга чиқиб кетган.
Ҳодиса пайтида автомобилнинг олд ўриндиғида бўлган аёл оғир тан жароҳати олиб, воқеа жойида вафот этган. Шунингдек, урилган туя ҳам нобуд бўлган.
Кейинчалик ҳайдовчи марҳуманинг қонуний вакилига ҳамда туя эгасига етказилган моддий зарарларни тўлиқ қоплаб берган.
Суд қарорига кўра, ҳайдовчи 2 йил муддатга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиниб, 3 йилга озодликни чеклаш жазоси тайинланди.
Бундан ташқари, тергов давомида қамоқда ўтказган 1 ой 16 кун муддати умумий жазодан олиниб, унинг ўташи лозим бўлган якуний жазо муддати 2 йил 10 ой 14 кун этиб белгиланди.
…