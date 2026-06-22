Кредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатланди

·17·Жамият
Кредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатланди

Фуқаролик ишлари бўйича Андижон туманлараро судининг 09.02.2026 йилдаги ижро варақасига асосан “Микрокредитбанк” АТБ Андижон филиали фойдасига фуқаро А.О.дан 48,8 млн. кредит қарзини ундириш белгиланган.

Бироқ, қарздорга қарзни ихтиёрий равишда тўлаш учун берилган муддат давомида мажбуриятлар бажарилмаган.

Шундан сўнг Мажбурий ижро бюроси Андижон вилояти бошқармаси ходимлари томонидан қонунда белгиланган тартибда мажбурий ижро ҳаракатлари амалга оширилиб, қарздорга тегишли “HAVAL” M6 русумли автотранспорт воситасига қидирув эълон қилинган.

Олиб борилган тезкор қидирув тадбирлари натижасида транспорт воситаси жойлашув манзили аниқланиб, қонунда белгиланган тартибда хатланди.

Мазкур чора суд ҳужжатининг ижросини таъминлаш, шунингдек, ундирувчининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида қўлланилди. Қарздор томонидан қарздорлик тўлиқ қопланган тақдирда қонунчиликда назарда тутилган тартибда қарздорни автотранспортига қўйилган чеклов ва қидирув бекор қилиниб, унга нисбатан бир мунча енгиллик бўлар эди.

Мажбурий ижро бюроси фуқароларни кредит ва бошқа молиявий мажбуриятларни ўз вақтида бажаришга чақиради. Зеро ҳар бир бажарилмаган мажбурият мулкий чекловлар ва бошқа ҳуқуқий оқибатларга сабаб бўлиши мумкин.

АндижонМикрокредитбанкHAVALМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиАндижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиБугун, 12:01Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Бугун, 11:51Туяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлдиТуяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлдиБугун, 11:41Тошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқландиТошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқландиБугун, 11:39Бўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБугун, 11:36Ургутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиУргутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиБугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди