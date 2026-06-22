ЖЧ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (киритилган голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Уругвай ва Кабо-Верде жамоалари ўртасидаги баҳс 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Учрашувда ҳисобни 21-дақиқада Кабо-Верде яримҳимоячиси Кевин Ленини очди.
Биринчи бўлим охирларида уругвайликлар вазиятни ўзгартиришди: Максимилиано Араухо 44-дақиқада мувозанатни тиклади, кейин эса Агустин Каноббио 45+6-дақиқада жамоасини олдинга олиб чиқди.
Бироқ Кабо-Верде таслим бўлмади. Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Элио Варела 61-дақиқада гол уриб, якуний ҳисобни ўрнатди — 2:2.
ЖЧ-2026. 2-тур
Уругвай — Кабо-Верде 2:2
Голлар: Ленини 21' (0:1), Араухо 44' (1:1), Каноббио 45+6' (2:1), Варела 61' (2:2)
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…