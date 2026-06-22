ЖЧ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (киритилган голларни томоша қилинг)

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (киритилган голларни томоша қилинг)

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 2-турида Уругвай ва Кабо-Верде жамоалари ўртасидаги баҳс 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Учрашувда ҳисобни 21-дақиқада Кабо-Верде яримҳимоячиси Кевин Ленини очди.

Биринчи бўлим охирларида уругвайликлар вазиятни ўзгартиришди: Максимилиано Араухо 44-дақиқада мувозанатни тиклади, кейин эса Агустин Каноббио 45+6-дақиқада жамоасини олдинга олиб чиқди.

Бироқ Кабо-Верде таслим бўлмади. Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Элио Варела 61-дақиқада гол уриб, якуний ҳисобни ўрнатди — 2:2.

ЖЧ-2026. 2-тур

Уругвай — Кабо-Верде 2:2

Голлар: Ленини 21' (0:1), Араухо 44' (1:1), Каноббио 45+6' (2:1), Варела 61' (2:2)

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»Бугун, 13:36Букайо Сака ва ЖЧ-2026: Жон Барнс Арсенал юлдузининг асосий муаммосини айтдиБукайо Сака ва ЖЧ-2026: Жон Барнс Арсенал юлдузининг асосий муаммосини айтдиБугун, 13:32Аргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйдиАргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйдиБугун, 13:16Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Бугун, 12:41Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Бугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди