Қашқадарёда Uzum Market ҳайдовчиси олти ойдан сўнг суд залидан озод қилинди

·1·Жамият
Қашқадарёда Uzum Market ҳайдовчиси олти ойдан сўнг суд залидан озод қилинди

Қашқадарё вилоятида Uzum Market компаниясида ҳайдовчи бўлиб ишлаган 41 ёшли эркак телефонларни ўзлаштиришда айбланиб, олти ойдан ортиқ вақт қамоқда сақланди. Апелляция суди ишни қайта кўриб чиқиб, унга нисбатан тайинланган жазони енгиллаштирди ва уни суд залининг ўзида озод қилди.

Тергов органи ҳайдовчини Тошкентдан Қашқадарёга олиб келинаётган умумий қиймати 249 миллион сўм бўлган 101 та телефонни омборга топширмасдан ўзлаштирганликда айблаган. Биринчи инстанция суди унга уч йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган.

Бироқ 2026 йил 6 октябрь куни Қашқадарё вилояти судида иш қайта кўриб чиқилганида, ҳайдовчи 101 та эмас, балки 21 та телефонни ўзлаштиргани, уларнинг умумий қиймати 64,4 миллион сўмни ташкил этгани аниқлангани айтилмоқда.

Қолган 80 та телефоннинг йўқолгани қайд этилган бўлса-да, ушбу йўналишда қатнаган бошқа 15 нафар ҳайдовчининг фаолияти текширилмагани ва камомад тўлиқ равишда бир кишининг зиммасига юклангани билдирилган.

Шунингдек, ҳайдовчининг оиласи тергов даврида компанияга пул ва телефонлар кўринишида жами 92,7 миллион сўмлик зарарни қоплагани маълум бўлган. Суд ушбу ҳолатларни инобатга олиб, жазони енгиллаштирган.

Ҳайдовчининг қамоқда ўтказган олти ойу 12 куни янги тайинланган жазо муддатига ҳисоблангани сабабли у суд залининг ўзида озодликка чиқарилган.

Маълумотларга кўра, суд қарорига биноан, компания ҳайдовчининг оиласига ортиқча тўланган 27,5 миллион сўмни қайтариши керак. Йўқолган 80 та телефоннинг тақдири ва уларнинг йўқолишига кимлар сабабчи бўлгани ҳақида эса ҳозирча аниқ маълумот йўқ.

Кашқадарё вилоятиУзум Маркеттелефонлар ўзлаштиришАпелляция суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалдиҚашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалди12 октябр 16:43Қашқадарёда эркак жанжал вақтида хотинининг қўлини тишладиҚашқадарёда эркак жанжал вақтида хотинининг қўлини тишлади30 сентябр 15:38Uzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этадиUzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этади11 октябр 11:50Жанубий Кореяда умрбод қамоққа ҳукм қилинган ўзбекистонлик 16 йилдан сўнг озодликка чиқдиЖанубий Кореяда умрбод қамоққа ҳукм қилинган ўзбекистонлик 16 йилдан сўнг озодликка чиқдиБугун 22:06Меҳмонхонадаги махфий савдо фош бўлди: 1,2 кг гашиш сотаётган рецидивист қўлга олиндиМеҳмонхонадаги махфий савдо фош бўлди: 1,2 кг гашиш сотаётган рецидивист қўлга олиндиБугун 20:57Сирдарёда тадбиркор фойдасига 1,3 млрд. сўм қарздорлик ундирилдиСирдарёда тадбиркор фойдасига 1,3 млрд. сўм қарздорлик ундирилдиБугун 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?