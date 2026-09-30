Қашқадарёда эркак жанжал вақтида хотинининг қўлини тишлади
Қашқадарё вилоятида эркак оилавий жанжал вақтида турмуш ўртоғининг ўнг қўлини тишлаб, унга енгил тан жароҳати етказган. Суд ҳужжатига кўра, эркак маъмурий жавобгарликка тортилган.
Маълум қилинишича, 1993 йилда Чироқчи туманида туғилган эркак турмуш ўртоғи билан оилавий масалада жанжаллашиб қолган. Жанжал вақтида у аёлни ҳақорат қилиб, ўнг қўлини тишлаган.
Судда эркак қилган ишидан пушаймонлигини билдирган ва хотинидан кечирим сўраган. Аёл эса турмуш ўртоғига нисбатан даъвоси йўқлигини маълум қилган.
Суд эркакнинг ҳаракатларини Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 59²-моддаси 2-қисмида назарда тутилган оилавий (маиший) зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик сифатида баҳолаган. Мазкур норма хотинига ёки эрига қасддан енгил тан жароҳати етказиш учун жарима ёки маъмурий қамоқ жазосини назарда тутади.
Суд қарорига кўра, эркакка 824 минг сўм миқдорида жарима тайинланган.
Изоҳлар 0
…