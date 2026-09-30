Қашқадарёда эркак жанжал вақтида хотинининг қўлини тишлади

·0·Жамият
Қашқадарёда эркак жанжал вақтида хотинининг қўлини тишлади

Қашқадарё вилоятида эркак оилавий жанжал вақтида турмуш ўртоғининг ўнг қўлини тишлаб, унга енгил тан жароҳати етказган. Суд ҳужжатига кўра, эркак маъмурий жавобгарликка тортилган.

Маълум қилинишича, 1993 йилда Чироқчи туманида туғилган эркак турмуш ўртоғи билан оилавий масалада жанжаллашиб қолган. Жанжал вақтида у аёлни ҳақорат қилиб, ўнг қўлини тишлаган.

Судда эркак қилган ишидан пушаймонлигини билдирган ва хотинидан кечирим сўраган. Аёл эса турмуш ўртоғига нисбатан даъвоси йўқлигини маълум қилган.

Суд эркакнинг ҳаракатларини Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 59²-моддаси 2-қисмида назарда тутилган оилавий (маиший) зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик сифатида баҳолаган. Мазкур норма хотинига ёки эрига қасддан енгил тан жароҳати етказиш учун жарима ёки маъмурий қамоқ жазосини назарда тутади.

Суд қарорига кўра, эркакка 824 минг сўм миқдорида жарима тайинланган.

Кашқадарё вилоятиЧироқчи туманимаъмурий жавобгарликзўравонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирдиҚашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирди23 сентябр 16:10Қашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб бордиҚашқадарёда хўроз сабаб қўшнилар жанжаллашди — иш судгача етиб борди27 сентябр 08:59Қашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалдиҚашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалди25 сентябр 15:02Қашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолдиҚашқадарёда Lacetti пиёдаларни уриб юборишига бир баҳя қолди23 сентябр 14:01Ғузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этдиҒузорда йиллар давомида тазйиқ остида яшаган ўқитувчи аёл вафот этди25 август 21:47Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)21 август 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)