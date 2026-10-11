Uzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этади

·48·Жамият
Uzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Uzum Market техник узилишлардан сўнг тўлиқ тикланди ва жабр кўрган барча томонлар учун компенсация дастурини эълон қилди.
  • Харидорларга кейинги харидлар учун промокодлар берилади, сотувчилар эса октябр охиригача бепул логистика ва сақлаш хизматларидан фойдаланишади.
  • Франчайзинг эгаларининг йўқотган даромадлари ҳам қоплаб берилади.

Ўзбекистондаги йирик онлайн савдо платформаси Uzum Market куни кеча юз берган кенг кўламли техник узилишлардан сўнг тизим фаолияти босқичма-босқич тўлиқ тикланганини маълум қилди. Маркетплейс юзага келган ноқулайликлар учун барча харидорлар ҳамда тадбиркорлардан расман узр сўраб, катта ҳажмдаги компенсация дастурини эълон қилди.

Компания мазкур носозлик туфайли жабр кўрган барча томонлар — харидорлар, сотувчилар (селлерлар) ва тармоқ ҳамкорлари манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича қатор енгилликларни жорий этмоқда.

Компенсация пакети: Харидорлар ва сотувчиларга қандай имтиёзлар берилади?

Платформа маъмурияти томонидан қуйидаги компенсация чоралари тасдиқланди:

  • Харидорлар учун бонуслар: Техник носозлик сабабли ўз буюртмаларини ўз вақтида ололмаган мижозларга кейинги харидлари учун махсус промокодлар тақдим этилади;

  • Сотувчиларга бепул хизмат: Маркетплейсда ўз маҳсулотларини сотаётган барча тадбиркорлар учун товарларни сақлаш ва логистика хизматлари жорий йилнинг октябрь ойи охиригача мутлақо бепул қилиб белгиланди;

  • Франшиза эгаларига ёрдам: Uzum Market тармоғи бўйича франчайзинг асосида иш юритувчи буюртма бериш пунктлари (ПВЗ) эгаларининг техник узилиш даврида йўқотган даромадлари компания томонидан тўлиқ қоплаб берилади.

Буюртмаларни тарқатиш пунктлари фаолияти қайта тикланди

Бутун республика бўйлаб маркетплейснинг тарқатиш пунктлари одатий иш тартибига қайтди ва товарларни топшириш жараёни максимал даражада енгиллаштирилди:

  • Буюртмани олиш осонлашди: Эндиликда пунктларга келган харидорлар буюртмани қабул қилиб олиш учун фақатгина SMS орқали келган рақамни ёки қабул қилувчининг исм-шарифини айтиши кифоя;

  • Сақлаш муддати узайтирилди: Тизим ишга тушган заҳоти пунктларга шошилиш шарт эмас — барча тайёр буюртмаларни бепул сақлаш муддати сезиларли равишда узайтирилди.

Uzum Market маъмурияти тизим барқарорлигини тўлиқ назорат остига олганини ва бундай ҳолатлар такрорланмаслиги учун инфратузилма янада кучайтирилаётганини таъкидламоқда.

Uzum Marketтехник узилишкомпенсация дастуриПВЗ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uzum Market йиллик савдо ҳажми 500 млн доллардан ошганини маълум қилдиUzum Market йиллик савдо ҳажми 500 млн доллардан ошганини маълум қилди8 июл 19:25Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли30 август 22:16Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:48Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиАвтобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаяди8 август 21:30Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)9 сентябр 19:35Юз нафар ватандош Ҳаж сафарига бепул юборилмоқдаЮз нафар ватандош Ҳаж сафарига бепул юборилмоқда14 май 18:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди