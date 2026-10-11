Uzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Uzum Market техник узилишлардан сўнг тўлиқ тикланди ва жабр кўрган барча томонлар учун компенсация дастурини эълон қилди.
- Харидорларга кейинги харидлар учун промокодлар берилади, сотувчилар эса октябр охиригача бепул логистика ва сақлаш хизматларидан фойдаланишади.
- Франчайзинг эгаларининг йўқотган даромадлари ҳам қоплаб берилади.
Ўзбекистондаги йирик онлайн савдо платформаси Uzum Market куни кеча юз берган кенг кўламли техник узилишлардан сўнг тизим фаолияти босқичма-босқич тўлиқ тикланганини маълум қилди. Маркетплейс юзага келган ноқулайликлар учун барча харидорлар ҳамда тадбиркорлардан расман узр сўраб, катта ҳажмдаги компенсация дастурини эълон қилди.
Компания мазкур носозлик туфайли жабр кўрган барча томонлар — харидорлар, сотувчилар (селлерлар) ва тармоқ ҳамкорлари манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича қатор енгилликларни жорий этмоқда.
Компенсация пакети: Харидорлар ва сотувчиларга қандай имтиёзлар берилади?
Платформа маъмурияти томонидан қуйидаги компенсация чоралари тасдиқланди:
Харидорлар учун бонуслар: Техник носозлик сабабли ўз буюртмаларини ўз вақтида ололмаган мижозларга кейинги харидлари учун махсус промокодлар тақдим этилади;
Сотувчиларга бепул хизмат: Маркетплейсда ўз маҳсулотларини сотаётган барча тадбиркорлар учун товарларни сақлаш ва логистика хизматлари жорий йилнинг октябрь ойи охиригача мутлақо бепул қилиб белгиланди;
Франшиза эгаларига ёрдам: Uzum Market тармоғи бўйича франчайзинг асосида иш юритувчи буюртма бериш пунктлари (ПВЗ) эгаларининг техник узилиш даврида йўқотган даромадлари компания томонидан тўлиқ қоплаб берилади.
Буюртмаларни тарқатиш пунктлари фаолияти қайта тикланди
Бутун республика бўйлаб маркетплейснинг тарқатиш пунктлари одатий иш тартибига қайтди ва товарларни топшириш жараёни максимал даражада енгиллаштирилди:
Буюртмани олиш осонлашди: Эндиликда пунктларга келган харидорлар буюртмани қабул қилиб олиш учун фақатгина SMS орқали келган рақамни ёки қабул қилувчининг исм-шарифини айтиши кифоя;
Сақлаш муддати узайтирилди: Тизим ишга тушган заҳоти пунктларга шошилиш шарт эмас — барча тайёр буюртмаларни бепул сақлаш муддати сезиларли равишда узайтирилди.
Uzum Market маъмурияти тизим барқарорлигини тўлиқ назорат остига олганини ва бундай ҳолатлар такрорланмаслиги учун инфратузилма янада кучайтирилаётганини таъкидламоқда.
Изоҳлар 0
…