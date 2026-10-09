«Реал Санжик» 5 йилга қамалди, суд апелляция бўйича қарор чиқарди
Ижтимоий тармоқларда «Реал Санжик» номи билан танилган Санжар Каримовга нисбатан суд ишида муҳим босқич якунланди. 8 октябрь куни Тошкент шаҳар судида кўриб чиқилган апелляция шикояти натижасида унга тайинланган 5 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўзгаришсиз қолдирилди. Шунингдек, суд якуний жазо сифатида 136 миллион сўм жарима ҳам белгилади.
Суд қандай қарор чиқарди?
Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати 8 октябрь куни Санжар Каримовнинг апелляция шикоятини кўриб чиқди.
Суд қарорига мувофиқ, Жиноят кодексининг 168-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича тайинланган 5 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўзгаришсиз қолдирилди.
Жиноят кодексининг 59–61-моддаларига асосан, тайинланган жазоларни қўшиш орқали узил-кесил 5 йил озодликдан маҳрум қилиш ва базавий ҳисоблаш миқдорининг 400 баравари — 136 миллион сўм жарима жазоси белгиланди. Жазолар алоҳида-алоҳида ижро этилиши кўрсатилди. Апелляция шикоятлари қисман қаноатлантирилди, ҳукмнинг қолган қисми эса ўзгаришсиз қолди.
Аввал ҳам 5 йиллик жазо тайинланган эди
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 8 май куни Жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман суди Санжар Каримовга нисбатан ҳукм чиқарган эди. Ўшанда унга 5 йил озодликдан маҳрум қилиш ва жарима жазоси тайинланган.
Каримов биринчи инстанция суди қароридан норози бўлиб, апелляция шикояти берган. Иш Тошкент шаҳар судида қайта кўриб чиқилди, ҳимоя томони қўшимча далилларни тақдим этди. Бироқ апелляция якунида озодликдан маҳрум қилиш муддати ўзгаришсиз қолдирилди.
Санжар Каримов суд қароридан норози
Суддан кейин журналистлар билан суҳбатда Санжар Каримов жараён натижасидан норози эканини билдирган ва судни «адолатсиз» деб атаган. Бу — унинг шахсий баҳоси; суд қарори эса апелляция босқичида эълон қилинган натижага асосланади.
Шу билан бирга, эълон қилинган маълумотларда қарордан норози тарафлар қонунчиликда белгиланган тартибда юқори суд инстанциясига тафтиш шикояти ёки протест киритиш ҳуқуқига эга экани тушунтирилган.
Ишнинг кейинги босқичи қандай кечади?
Апелляция қарори Санжар Каримовга тайинланган асосий жазони ўзгартирмади. Энди қарордан норози тарафлар қонунда назарда тутилган тартибда кейинги суд босқичига мурожаат қилиши мумкин.
«Реал Санжик» иши жамоатчилик эътиборида қолмоқда. Ушбу жараёндаги кейинги муҳим янгиликлар эса судга мурожаатлар ва улар бўйича қабул қилинадиган қарорларга боғлиқ бўлади.
Изоҳлар 0
…