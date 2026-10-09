«Реал Санжик» 5 йилга қамалди, суд апелляция бўйича қарор чиқарди

·2·Жамият
«Реал Санжик» 5 йилга қамалди, суд апелляция бўйича қарор чиқарди

Ижтимоий тармоқларда «Реал Санжик» номи билан танилган Санжар Каримовга нисбатан суд ишида муҳим босқич якунланди. 8 октябрь куни Тошкент шаҳар судида кўриб чиқилган апелляция шикояти натижасида унга тайинланган 5 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўзгаришсиз қолдирилди. Шунингдек, суд якуний жазо сифатида 136 миллион сўм жарима ҳам белгилади.

Суд қандай қарор чиқарди?

Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати 8 октябрь куни Санжар Каримовнинг апелляция шикоятини кўриб чиқди.

Суд қарорига мувофиқ, Жиноят кодексининг 168-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича тайинланган 5 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўзгаришсиз қолдирилди.

Жиноят кодексининг 59–61-моддаларига асосан, тайинланган жазоларни қўшиш орқали узил-кесил 5 йил озодликдан маҳрум қилиш ва базавий ҳисоблаш миқдорининг 400 баравари — 136 миллион сўм жарима жазоси белгиланди. Жазолар алоҳида-алоҳида ижро этилиши кўрсатилди. Апелляция шикоятлари қисман қаноатлантирилди, ҳукмнинг қолган қисми эса ўзгаришсиз қолди.

Аввал ҳам 5 йиллик жазо тайинланган эди

Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 8 май куни Жиноят ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман суди Санжар Каримовга нисбатан ҳукм чиқарган эди. Ўшанда унга 5 йил озодликдан маҳрум қилиш ва жарима жазоси тайинланган.

Каримов биринчи инстанция суди қароридан норози бўлиб, апелляция шикояти берган. Иш Тошкент шаҳар судида қайта кўриб чиқилди, ҳимоя томони қўшимча далилларни тақдим этди. Бироқ апелляция якунида озодликдан маҳрум қилиш муддати ўзгаришсиз қолдирилди.

Санжар Каримов суд қароридан норози

Суддан кейин журналистлар билан суҳбатда Санжар Каримов жараён натижасидан норози эканини билдирган ва судни «адолатсиз» деб атаган. Бу — унинг шахсий баҳоси; суд қарори эса апелляция босқичида эълон қилинган натижага асосланади.

Шу билан бирга, эълон қилинган маълумотларда қарордан норози тарафлар қонунчиликда белгиланган тартибда юқори суд инстанциясига тафтиш шикояти ёки протест киритиш ҳуқуқига эга экани тушунтирилган.

Ишнинг кейинги босқичи қандай кечади?

Апелляция қарори Санжар Каримовга тайинланган асосий жазони ўзгартирмади. Энди қарордан норози тарафлар қонунда назарда тутилган тартибда кейинги суд босқичига мурожаат қилиши мумкин.

«Реал Санжик» иши жамоатчилик эътиборида қолмоқда. Ушбу жараёндаги кейинги муҳим янгиликлар эса судга мурожаатлар ва улар бўйича қабул қилинадиган қарорларга боғлиқ бўлади.

Санжар КаримовРеал СанжикТошкент шаҳар судиЖиноят ишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Ўғлим мени танимай қолмасмикин?" - "Реал Санжик" судда сўнгги сўзини айтди"Ўғлим мени танимай қолмасмикин?" - "Реал Санжик" судда сўнгги сўзини айтди7 октябр 15:13«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?«Санжик» қамоқхонада соч эктирганми?21 июл 21:48Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20“Реал Санжик” 5 йилга озодликдан маҳрум қилинди, у суд қароридан норози“Реал Санжик” 5 йилга озодликдан маҳрум қилинди, у суд қароридан норози8 май 19:14Андижонда ҳаракатланаётган Spark ёниб кетдиАндижонда ҳаракатланаётган Spark ёниб кетдиКеча 20:56Урганч туманида қарздор отадан 105,7 млн. сўм алимент пуллари ундирилдиУрганч туманида қарздор отадан 105,7 млн. сўм алимент пуллари ундирилдиКеча 18:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди