Ўлдиришга даъват фикр эркинлигими? 600 минг обуначига эга таниқли блогер қўлга олинди

·63·Жамият
Ўлдиришга даъват фикр эркинлигими? 600 минг обуначига эга таниқли блогер қўлга олинди

Ижтимоий тармоқларда 600 мингдан зиёд кузатувчига эга бўлган ва Umr.Sham тахаллуси билан танилган блогер бошқа шахсларга нисбатан ўлдириш билан таҳдид қилиб, очиқ чақириқлар эълон қилгани ортидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлга олинди. Тармоқда кенг резонанс ва кескин муҳокамаларга сабаб бўлган ушбу ҳаракатларга Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси расмий муносабат билдирди.

Маълум қилинишича, ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Олмазор тумани ички ишлар органлари томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Қонуний чегара ва фикр эркинлиги ўртасидаги фарқ

Ҳуқуқ-тартибот органлари ва жамоатчилик вакиллари тармоқ фойдаланувчилари учун виртуал муҳитдаги масъулият чегараларини яна бир бор эслатиб ўтди:

  • Инсон ҳаётига таҳдидга йўл қўйилмайди: Жамиятда ҳар бир инсон турли фикр ва қарашларга эга бўлиши табиий. Бирор шахснинг фаолиятини маъқулламаслик, уни танқид қилиш ёки қарашларига қўшилмаслик мумкин, бироқ ҳеч қандай шахсий адоват ёки норозилик одам ўлдиришга даъват этишга асос бўлолмайди;

  • Жиноий масъулият: Қонунчиликка мувофиқ, ўлдиришга ёки зўравонликка чорлаш фикр эркинлиги эмас, балки оғир жиноий қонунбузарлик сифатида малакаланади;

  • Шахсий жавобгарлик муқаррар: Ижтимоий тармоқларда жойлаштирилган ҳар бир видео, пост ёки изоҳ муаллифнинг тўлиқ шахсий жавобгарлигини англатади. Қонунга зид контентни тарқатиш тегишли тартибда жазога тортилади.

Блогерни нима кутмоқда?

Олмазор тумани ИИО ФМБ томонидан олиб борилаётган суриштирув натижаларига кўра, блогернинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиб, тегишли процессуал чоралар кўрилиши таъминланади.

Umr.ShamТошкент шаҳар ИИББОлмазор тумани ИИО ФМБблогерлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 23 нафар чет элликдан иборат ноқонуний гуруҳ фош этилди (видео)Тошкентда 23 нафар чет элликдан иборат ноқонуний гуруҳ фош этилди (видео)5 ноябр 16:09Тўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалдиТўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалди4 ноябр 18:55Тошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилдиТошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилди3 ноябр 12:16Тошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолдиТошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолди1 ноябр 23:42Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиЖонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди31 октябр 12:48Ласетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилдиЛасетти, Kia К5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТ бўйича жиноят иши қўзғатилди8 июл 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?