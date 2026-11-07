Ўлдиришга даъват фикр эркинлигими? 600 минг обуначига эга таниқли блогер қўлга олинди
Ижтимоий тармоқларда 600 мингдан зиёд кузатувчига эга бўлган ва Umr.Sham тахаллуси билан танилган блогер бошқа шахсларга нисбатан ўлдириш билан таҳдид қилиб, очиқ чақириқлар эълон қилгани ортидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлга олинди. Тармоқда кенг резонанс ва кескин муҳокамаларга сабаб бўлган ушбу ҳаракатларга Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси расмий муносабат билдирди.
Маълум қилинишича, ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан Олмазор тумани ички ишлар органлари томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Қонуний чегара ва фикр эркинлиги ўртасидаги фарқ
Ҳуқуқ-тартибот органлари ва жамоатчилик вакиллари тармоқ фойдаланувчилари учун виртуал муҳитдаги масъулият чегараларини яна бир бор эслатиб ўтди:
Инсон ҳаётига таҳдидга йўл қўйилмайди: Жамиятда ҳар бир инсон турли фикр ва қарашларга эга бўлиши табиий. Бирор шахснинг фаолиятини маъқулламаслик, уни танқид қилиш ёки қарашларига қўшилмаслик мумкин, бироқ ҳеч қандай шахсий адоват ёки норозилик одам ўлдиришга даъват этишга асос бўлолмайди;
Жиноий масъулият: Қонунчиликка мувофиқ, ўлдиришга ёки зўравонликка чорлаш фикр эркинлиги эмас, балки оғир жиноий қонунбузарлик сифатида малакаланади;
Шахсий жавобгарлик муқаррар: Ижтимоий тармоқларда жойлаштирилган ҳар бир видео, пост ёки изоҳ муаллифнинг тўлиқ шахсий жавобгарлигини англатади. Қонунга зид контентни тарқатиш тегишли тартибда жазога тортилади.
Блогерни нима кутмоқда?
Олмазор тумани ИИО ФМБ томонидан олиб борилаётган суриштирув натижаларига кўра, блогернинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиб, тегишли процессуал чоралар кўрилиши таъминланади.
Изоҳлар 0
…