Фирибгарлик схемаси: Термизда юзлаб одамларни чув туширган автосалон ходимлари қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Термиз шаҳар суди 700 нафардан ортиқ фуқарони арзон автомобил ваъдаси билан алдаб, 35 миллиард сўмдан зиёд маблағини ўзлаштирган «Сурхан аутосентер»
- МЧЖ раҳбарияти ва уларнинг шерикларига нисбатан ҳукм чиқарди.
- Акмал Тўраев ва унинг яқинларидан иборат жиноий гуруҳ ўта йирик миқдорда фирибгарлик, солиқлардан бўйин товлаш ҳамда ҳужжатларни сохталаштиришда айбли деб топилиб, 5 нафари турлича муддатларга озодликдан маҳрум этилди.
Сурхондарё вилоятида юзлаб фуқароларни арзон автомобиль ваъдаси билан алдаб, миллиардлаб сўм маблағларини ўзлаштирган “Surkhan autocenter” МЧЖ раҳбарлари ва уларнинг шерикларига нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Тергов ва суд жараёнида ушбу жиноий тармоқ орқали 700 нафардан ортиқ фуқаронинг 35 миллиард сўмдан зиёд маблағи фирибгарлик йўли билан қўлга киритилгани тўлиқ фош этилди.
Жамоатчиликда катта шов-шув ва норозиликларга сабаб бўлган ушбу йирик молиявий схема бўйича жиноят ишлари бўйича Термиз шаҳар суди қатъий қарор қабул қилди.
Суд ҳукми: 9,5 йилгача қамоқ ва апелляция қарори
Жиноят ишлари бўйича Термиз шаҳар судининг ҳукми билан жиноий гуруҳнинг 5 нафар аъзосига жазо тайинланди:
Озодликдан маҳрум қилиш жазолари: Судланувчиларнинг бирига 9,5 йил, яна бирига 5 йил, қолган уч нафарига эса 6 йил 2 ойдан озодликдан маҳрум этиш жазоси берилган;
Қўйилган айбловлар: Улар ўта йирик миқдорда фирибгарлик, солиқлардан бўйин товлаш, фуқароларнинг пул маблағларини ноқонуний жалб этиш ҳамда расмий ҳужжатларни сохталаштириш жиноятларида айбли деб топилган;
Апелляция ўзгартириши: Кейинчалик апелляция инстанцияси судланувчилардан бирининг (Н.Е.) жазосини 2,5 йил ахлоқ тузатиш ишларига алмаштирган ва у суд залидан озод қилинган.
«Оилавий бизнес»: Фирибгарлик схемаси қандай ишлаган?
Суриштирувлар жараёнида ушбу фирибгарлик пирамидаси аслида оилавий манфаатлар устига қурилгани аниқланди:
Қариндош-уруғлар тармоғи: Корхона раҳбари Акмал Тўраев ўз жиноий режасига яқинлари — опаси, акаси, турмуш ўртоғи ва қайнисинглисини жалб этган;
Қопқонга тушириш усули: Гуруҳ 2022 йилдан бошлаб одамларга навбатсиз, жуда арзон нархларда ва турли «ютуқли ўйинлар» ниқоби остида автомобиль етказиб беришни ваъда қилиб, фуқароларнинг пулларини тизимли равишда ўзлаштириб келган.
35 миллиардлик зарар ва компенсация масаласи
Мазкур жиноят оқибатида жабр кўрган юзлаб оилаларнинг пулларини қайтариш жараёни энг оғриқли масала бўлиб турибди:
Дастлабки тўлов: Тергов мобайнида вилоят ИИБ депозит ҳисоб рақамига ундирилган 155 миллион 979 минг сўм маблағ 462 нафар жабрланувчига атиги 337 минг сўмдан тақсимлаб берилиши белгиланган;
Қолган зарар ундируви: Суд қарорига биноан, қолган 35 миллиард сўмдан ортиқ улкан зарар ҳам босқичма-босқич судланувчиларнинг мол-мулклари ва даромадлари ҳисобидан жабрланувчилар фойдасига тўлиқ ундирилиши кўзда тутилган.
Мутахассислар фуқароларни норасмий дилерлар ва ҳаддан ташқари арзон автомобиль ваъда қилувчи турли шубҳали корхоналар тузоғига тушмасликка, фақат қонуний ва ишончли шартномалар орқали харид қилишга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…