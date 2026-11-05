Фирибгарлик схемаси: Термизда юзлаб одамларни чув туширган автосалон ходимлари қамалди

·32·Жамият
Фирибгарлик схемаси: Термизда юзлаб одамларни чув туширган автосалон ходимлари қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Термиз шаҳар суди 700 нафардан ортиқ фуқарони арзон автомобил ваъдаси билан алдаб, 35 миллиард сўмдан зиёд маблағини ўзлаштирган «Сурхан аутосентер»
  • МЧЖ раҳбарияти ва уларнинг шерикларига нисбатан ҳукм чиқарди.
  • Акмал Тўраев ва унинг яқинларидан иборат жиноий гуруҳ ўта йирик миқдорда фирибгарлик, солиқлардан бўйин товлаш ҳамда ҳужжатларни сохталаштиришда айбли деб топилиб, 5 нафари турлича муддатларга озодликдан маҳрум этилди.

Сурхондарё вилоятида юзлаб фуқароларни арзон автомобиль ваъдаси билан алдаб, миллиардлаб сўм маблағларини ўзлаштирган “Surkhan autocenter” МЧЖ раҳбарлари ва уларнинг шерикларига нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Тергов ва суд жараёнида ушбу жиноий тармоқ орқали 700 нафардан ортиқ фуқаронинг 35 миллиард сўмдан зиёд маблағи фирибгарлик йўли билан қўлга киритилгани тўлиқ фош этилди.

Жамоатчиликда катта шов-шув ва норозиликларга сабаб бўлган ушбу йирик молиявий схема бўйича жиноят ишлари бўйича Термиз шаҳар суди қатъий қарор қабул қилди.

Суд ҳукми: 9,5 йилгача қамоқ ва апелляция қарори

Жиноят ишлари бўйича Термиз шаҳар судининг ҳукми билан жиноий гуруҳнинг 5 нафар аъзосига жазо тайинланди:

  • Озодликдан маҳрум қилиш жазолари: Судланувчиларнинг бирига 9,5 йил, яна бирига 5 йил, қолган уч нафарига эса 6 йил 2 ойдан озодликдан маҳрум этиш жазоси берилган;

  • Қўйилган айбловлар: Улар ўта йирик миқдорда фирибгарлик, солиқлардан бўйин товлаш, фуқароларнинг пул маблағларини ноқонуний жалб этиш ҳамда расмий ҳужжатларни сохталаштириш жиноятларида айбли деб топилган;

  • Апелляция ўзгартириши: Кейинчалик апелляция инстанцияси судланувчилардан бирининг (Н.Е.) жазосини 2,5 йил ахлоқ тузатиш ишларига алмаштирган ва у суд залидан озод қилинган.

«Оилавий бизнес»: Фирибгарлик схемаси қандай ишлаган?

Суриштирувлар жараёнида ушбу фирибгарлик пирамидаси аслида оилавий манфаатлар устига қурилгани аниқланди:

  • Қариндош-уруғлар тармоғи: Корхона раҳбари Акмал Тўраев ўз жиноий режасига яқинлари — опаси, акаси, турмуш ўртоғи ва қайнисинглисини жалб этган;

  • Қопқонга тушириш усули: Гуруҳ 2022 йилдан бошлаб одамларга навбатсиз, жуда арзон нархларда ва турли «ютуқли ўйинлар» ниқоби остида автомобиль етказиб беришни ваъда қилиб, фуқароларнинг пулларини тизимли равишда ўзлаштириб келган.

35 миллиардлик зарар ва компенсация масаласи

Мазкур жиноят оқибатида жабр кўрган юзлаб оилаларнинг пулларини қайтариш жараёни энг оғриқли масала бўлиб турибди:

  • Дастлабки тўлов: Тергов мобайнида вилоят ИИБ депозит ҳисоб рақамига ундирилган 155 миллион 979 минг сўм маблағ 462 нафар жабрланувчига атиги 337 минг сўмдан тақсимлаб берилиши белгиланган;

  • Қолган зарар ундируви: Суд қарорига биноан, қолган 35 миллиард сўмдан ортиқ улкан зарар ҳам босқичма-босқич судланувчиларнинг мол-мулклари ва даромадлари ҳисобидан жабрланувчилар фойдасига тўлиқ ундирилиши кўзда тутилган.

Мутахассислар фуқароларни норасмий дилерлар ва ҳаддан ташқари арзон автомобиль ваъда қилувчи турли шубҳали корхоналар тузоғига тушмасликка, фақат қонуний ва ишончли шартномалар орқали харид қилишга чақирмоқда.

Surkhan autocenterСурхондарёТермиз шаҳар судиАкмал Тўраев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда “кибербункер” фош этилди: фуқароларни “акция” билан чув туширган гуруҳ ушландиТошкентда “кибербункер” фош этилди: фуқароларни “акция” билан чув туширган гуруҳ ушланди30 сентябр 11:56«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди13 сентябр 09:52Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушди2 июн 22:35Ширинлик жанжалида вафот этган 19 ёшли Мадинанинг жасади қабрдан қазиб олинди Ширинлик жанжалида вафот этган 19 ёшли Мадинанинг жасади қабрдан қазиб олинди Бугун 21:41Шов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилиндиШов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилиндиБугун 20:41Ҳамкасбига шаҳвоний гаплар айтган 59 ёшли ўқитувчи 5 суткага қамалдиҲамкасбига шаҳвоний гаплар айтган 59 ёшли ўқитувчи 5 суткага қамалдиБугун 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади