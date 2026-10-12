Қашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалди

·2·Жамият
Қашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалди

Қашқадарё вилоятининг Чироқчи туманида бир кечанинг ўзида иккита дўконга ўғирликка тушиб, 112 миллион сўмдан ортиқ зарар етказган 19 ёшли йигит беш йилга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда маҳаллий нашр хабар берди.

Суд ҳужжатларига кўра, Яккабоғ туманида туғилган йигит таниши билан олдиндан тил бириктириб, савдо дўконларидан қимматбаҳо буюмларни ўғирлашни режалаштирган.

Жорий йилнинг 19 март куни тунги соат 01:30 атрофида улар Чироқчи туманидаги дўконлардан бирига яширинча кирган. У ердан қарийб 59 миллион сўмлик кумуш тақинчоқлар ва электрон тарозини олиб кетган.

Орадан ярим соат ҳам ўтмай, улар иккинчи дўконга ҳам ўғирликка тушган. Бу сафар 25 та телефон, кузатув камералари ва кассадаги пуллар ўғирланган. Мазкур дўконга етказилган зарар 53 миллион сўмдан ошган.

Шу тариқа, бир кечанинг ўзида икки савдо нуқтасидан жами 112 миллион сўмдан ортиқ мол-мулк ўғирланган. Ўғирланган буюмлар сотиб юборилиб, тушган пуллар сарфланган.

Жиноят ишлари бўйича Чироқчи тумани судининг ҳукмига кўра, 19 ёшли йигит айбдор деб топилиб, беш йил муддатга озодликдан маҳрум этилган.

Кашқадарё вилоятиЧироқчи туманиўғирлик112 миллион сўм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда эркак жанжал вақтида хотинининг қўлини тишладиҚашқадарёда эркак жанжал вақтида хотинининг қўлини тишлади30 сентябр 15:38Қашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалдиҚашқадарёда ЙПХ ходимини обрўсизлантирувчи видео тарқатган фуқаро қамалди25 сентябр 15:02Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалди7 август 15:03Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)13 сентябр 10:02Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)Қашқадарёда 17 ёшли ҳайдовчи йигит ўйнаб юрган 3 ёшли болакайни уриб юборди (видео)21 август 16:07Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиҚўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалди11 август 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди