Қашқадарёда бир кечада икки дўконни ўмарган 19 ёшли йигит 5 йилга қамалди
Қашқадарё вилоятининг Чироқчи туманида бир кечанинг ўзида иккита дўконга ўғирликка тушиб, 112 миллион сўмдан ортиқ зарар етказган 19 ёшли йигит беш йилга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда маҳаллий нашр хабар берди.
Суд ҳужжатларига кўра, Яккабоғ туманида туғилган йигит таниши билан олдиндан тил бириктириб, савдо дўконларидан қимматбаҳо буюмларни ўғирлашни режалаштирган.
Жорий йилнинг 19 март куни тунги соат 01:30 атрофида улар Чироқчи туманидаги дўконлардан бирига яширинча кирган. У ердан қарийб 59 миллион сўмлик кумуш тақинчоқлар ва электрон тарозини олиб кетган.
Орадан ярим соат ҳам ўтмай, улар иккинчи дўконга ҳам ўғирликка тушган. Бу сафар 25 та телефон, кузатув камералари ва кассадаги пуллар ўғирланган. Мазкур дўконга етказилган зарар 53 миллион сўмдан ошган.
Шу тариқа, бир кечанинг ўзида икки савдо нуқтасидан жами 112 миллион сўмдан ортиқ мол-мулк ўғирланган. Ўғирланган буюмлар сотиб юборилиб, тушган пуллар сарфланган.
Жиноят ишлари бўйича Чироқчи тумани судининг ҳукмига кўра, 19 ёшли йигит айбдор деб топилиб, беш йил муддатга озодликдан маҳрум этилган.
Изоҳлар 0
…