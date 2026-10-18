Сариосиёда Қизил китобга кирган қўнғир айиқни овлаган браконьерлар ушланди

·33·Жамият
Сариосиёда Қизил китобга кирган қўнғир айиқни овлаган браконьерлар ушланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сариосиё туманида Қизил китобга киритилган Тян-Шан қўнғир айиғи ва 3 бош ёввойи чўчқани ноқонуний овлаган браконерлар ушланди.
  • Улардан бир бош айиқ ва 3 бош чўчқа танаси бўлакланган ҳолда, шунингдек, 5 дона ов милтиғи, кўплаб ўқ-дорилар ва бошқа ов анжомлари мусодара қилинди.
  • Ушбу ноқонуний ов натижасида табиатга 679 миллион 800 минг сўм миқдорида зарар етказилган.
  • Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.

Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари Экология ва иқлим ўзгариши бош бошқармалари давлат инспекторлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор рейд тадбирида ҳайвонот дунёсига улкан зарар етказган браконьерлар гуруҳи фош этилди.

Йўлда шубҳа остига олиниб тўхтатилган «Нива Легенд» (Niva Legend) русумли автомашина юкхонаси кўздан кечирилганда, унда қопга жойланган ноёб ва йўқолиб бораётган йиртқич ҳайвон тана бўлаклари аниқланди.

Машинадан топилган қурол-аслаҳалар ва 8 та қоп

Текширув чоғида автомобилдан ҳақиқий жанговар арсенал ва ноқонуний ов натижалари топилиб, ашёвий далил сифатида расмийлаштирилди:

  • Ҳайвонларнинг тана бўлаклари: Юкхонадаги 8 та алоҳида қопда бир бош айиқ ҳамда 3 бош ёввойи чўчқанинг бўлакланган таналари олиб кетилаётгани маълум бўлди;

  • Махсус ов қуроллари: Автомашина салонидан 5 дона турли русумдаги ов милтиғи, кўплаб ўқ-дорилар, тунги ва кундузги дурбинлар, овоз пасайтиргичлар (глушител), пичоқлар, чироқлар ва болталар мусодара қилинди.

679 миллион сўмдан ортиқ моддий зарар

Суриштирувлар давомида ноқонуний ов Сурхондарё вилоятининг Сариосиё тумани тоғли ҳудудларида содир этилгани фош бўлди:

  • Қизил китобдаги йўқотиш: Ўлдирилган йиртқич Ўзбекистон Қизил китоби ҳамда Табиатни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқи рўйхатига киритилган, қаттиқ қўриқланадиган камёб Тян-Шан қўнғир айиғи экани тасдиқланди;

  • Табиатга етказилган зарар: Бир бош Тян-Шан айиғи ва 3 бош тўнғизнинг ноқонуний қириб ташланиши натижасида ҳайвонот дунёсига жами 679 миллион 800 минг сўм миқдорида жиддий моддий зарар етказилган.

Жиноят иши қўзғатилди

Ҳолат юзасидан қонунбузарларга нисбатан қатъий чоралар кўрилмоқда:

  • Барча ов қуроллари, ўқ-дорилар, тегишли рухсатномалар ҳамда овчилик гувоҳномалари Самарқанд вилояти ИИБга вақтинча сақлаш учун топширилди, браконьерларнинг «Нива Легенд» машинаси эса жарима майдонига тортилди;

  • Ҳуқуқбузарларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 202-моддаси 3-қисми (Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда бузиш) билан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

БраконьерликТян-Шан қўнғир айиғиСариосиё туманиЭкология вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўриқхона яйловга айландими? Ҳисор давлат қўриқхонасида чорва боқилаётгани фош бўлди (видео)Қўриқхона яйловга айландими? Ҳисор давлат қўриқхонасида чорва боқилаётгани фош бўлди (видео)23 сентябр 20:47Чотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очдиЧотқолда кам учрайдиган ҳайвонлар бир кадрда: фототузоқлар сирли манзарани очди20 август 10:31Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаСирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортида12 сентябр 09:54Қизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиҚизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилди30 июл 02:53Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!29 июл 12:19Қизил китобдаги қуш овланиши жамоатчиликни хавотирга солдиҚизил китобдаги қуш овланиши жамоатчиликни хавотирга солди13 май 10:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?