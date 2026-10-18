Сариосиёда Қизил китобга кирган қўнғир айиқни овлаган браконьерлар ушланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сариосиё туманида Қизил китобга киритилган Тян-Шан қўнғир айиғи ва 3 бош ёввойи чўчқани ноқонуний овлаган браконерлар ушланди.
- Улардан бир бош айиқ ва 3 бош чўчқа танаси бўлакланган ҳолда, шунингдек, 5 дона ов милтиғи, кўплаб ўқ-дорилар ва бошқа ов анжомлари мусодара қилинди.
- Ушбу ноқонуний ов натижасида табиатга 679 миллион 800 минг сўм миқдорида зарар етказилган.
- Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.
Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари Экология ва иқлим ўзгариши бош бошқармалари давлат инспекторлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор рейд тадбирида ҳайвонот дунёсига улкан зарар етказган браконьерлар гуруҳи фош этилди.
Йўлда шубҳа остига олиниб тўхтатилган «Нива Легенд» (Niva Legend) русумли автомашина юкхонаси кўздан кечирилганда, унда қопга жойланган ноёб ва йўқолиб бораётган йиртқич ҳайвон тана бўлаклари аниқланди.
Машинадан топилган қурол-аслаҳалар ва 8 та қоп
Текширув чоғида автомобилдан ҳақиқий жанговар арсенал ва ноқонуний ов натижалари топилиб, ашёвий далил сифатида расмийлаштирилди:
Ҳайвонларнинг тана бўлаклари: Юкхонадаги 8 та алоҳида қопда бир бош айиқ ҳамда 3 бош ёввойи чўчқанинг бўлакланган таналари олиб кетилаётгани маълум бўлди;
Махсус ов қуроллари: Автомашина салонидан 5 дона турли русумдаги ов милтиғи, кўплаб ўқ-дорилар, тунги ва кундузги дурбинлар, овоз пасайтиргичлар (глушител), пичоқлар, чироқлар ва болталар мусодара қилинди.
679 миллион сўмдан ортиқ моддий зарар
Суриштирувлар давомида ноқонуний ов Сурхондарё вилоятининг Сариосиё тумани тоғли ҳудудларида содир этилгани фош бўлди:
Қизил китобдаги йўқотиш: Ўлдирилган йиртқич Ўзбекистон Қизил китоби ҳамда Табиатни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқи рўйхатига киритилган, қаттиқ қўриқланадиган камёб Тян-Шан қўнғир айиғи экани тасдиқланди;
Табиатга етказилган зарар: Бир бош Тян-Шан айиғи ва 3 бош тўнғизнинг ноқонуний қириб ташланиши натижасида ҳайвонот дунёсига жами 679 миллион 800 минг сўм миқдорида жиддий моддий зарар етказилган.
Жиноят иши қўзғатилди
Ҳолат юзасидан қонунбузарларга нисбатан қатъий чоралар кўрилмоқда:
Барча ов қуроллари, ўқ-дорилар, тегишли рухсатномалар ҳамда овчилик гувоҳномалари Самарқанд вилояти ИИБга вақтинча сақлаш учун топширилди, браконьерларнинг «Нива Легенд» машинаси эса жарима майдонига тортилди;
Ҳуқуқбузарларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 202-моддаси 3-қисми (Ҳайвонот ёки ўсимлик дунёсидан фойдаланиш тартибини жуда кўп миқдорда зарар етказган ҳолда бузиш) билан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…