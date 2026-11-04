Бугун Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева таваллуд кунини нишонламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун, 4 ноябр санасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Шавкатовна Мирзиёева ўз таваллуд кунини нишонламоқда.
- У ўз фаолиятида мамлакатнинг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш, гуманитар лойиҳалар ҳамда давлат бошқарувини очиқлик тамойиллари асосида шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиб келмоқда.
Бугун, 4 ноябрь санасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Шавкатовна Мирзиёева ўз таваллуд кунини нишонламоқда.
Сўнгги йилларда мамлакатда амалга оширилаётган кенг кўламли ижтимоий-сиёсий, гуманитар ва таълим соҳасидаги ислоҳотларнинг марказида турган Саида Мирзиёева ўзининг қатъияти, стратегик тафаккури ва замонавий раҳбарлик салоҳияти билан ажралиб туради.
Халқаро дипломатия ва глобал ташаббуслар
Саида Мирзиёеванинг раҳбарлик фаолиятида Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш ва мамлакат манфаатларини фаол илгари суриш алоҳида ўрин эгаллайди:
Ташқи ҳамкорлик: Нуфузли хорижий ҳамкорлар, глобал ташкилотлар ва етакчи давлатлар вакиллари билан мулоқотларни янги босқичга олиб чиқиш;
Гуманитар лойиҳалар: Маданият, миллий мерос, сўз эркинлиги ҳамда инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро платформаларда муҳим ташаббусларни илгари суриш;
Замонавий ёндашув: Давлат бошқаруви ва мулоқот механизмларини очиқлик, тезкорлик ҳамда жамоатчилик билан тўғридан-тўғри алоқа тамойиллари асосида шакллантириш.
Ислоҳотлар самараси ва инсон қадри
Президент Администрацияси фаолиятини мувофиқлаштиришда асосий эътибор давлат сиёсатининг ҳар бир фуқаро ҳаётида амалий акс этишига қаратилмоқда:
Хотин-қизлар ва ёшларни қўллаб-қувватлаш: Гендер тенглиги, аёлларнинг жамиятдаги мавқейини мустаҳкамлаш ва ёш истеъдодларга йўл очиш борасидаги дастурлар;
Таълим ва ижтимоий инфратузилма: Мактаб таълимини ислоҳ қилиш, болалар соғлиғи ва уларнинг сифатли билим олиши учун шароит яратиш бўйича лойиҳаларнинг самарадорлигини ошириш.
Масъулиятли ва стратегик давлат хизматида фаолият юритаётган Саида Шавкатовна Мирзиёевага юртимиз равнақи йўлидаги эзгу ташаббусларида улкан зафарлар, мустаҳкам соғлик, оилавий хотиржамлик ва бардавом куч-ғайрат тилаймиз.
Изоҳлар 0
…