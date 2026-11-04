Бугун Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева таваллуд кунини нишонламоқда

·61·Жамият
Бугун Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева таваллуд кунини нишонламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун, 4 ноябр санасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Шавкатовна Мирзиёева ўз таваллуд кунини нишонламоқда.
  • У ўз фаолиятида мамлакатнинг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш, гуманитар лойиҳалар ҳамда давлат бошқарувини очиқлик тамойиллари асосида шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиб келмоқда.

Бугун, 4 ноябрь санасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Шавкатовна Мирзиёева ўз таваллуд кунини нишонламоқда.

Сўнгги йилларда мамлакатда амалга оширилаётган кенг кўламли ижтимоий-сиёсий, гуманитар ва таълим соҳасидаги ислоҳотларнинг марказида турган Саида Мирзиёева ўзининг қатъияти, стратегик тафаккури ва замонавий раҳбарлик салоҳияти билан ажралиб туради.

Халқаро дипломатия ва глобал ташаббуслар

Саида Мирзиёеванинг раҳбарлик фаолиятида Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш ва мамлакат манфаатларини фаол илгари суриш алоҳида ўрин эгаллайди:

  • Ташқи ҳамкорлик: Нуфузли хорижий ҳамкорлар, глобал ташкилотлар ва етакчи давлатлар вакиллари билан мулоқотларни янги босқичга олиб чиқиш;

  • Гуманитар лойиҳалар: Маданият, миллий мерос, сўз эркинлиги ҳамда инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро платформаларда муҳим ташаббусларни илгари суриш;

  • Замонавий ёндашув: Давлат бошқаруви ва мулоқот механизмларини очиқлик, тезкорлик ҳамда жамоатчилик билан тўғридан-тўғри алоқа тамойиллари асосида шакллантириш.

Ислоҳотлар самараси ва инсон қадри

Президент Администрацияси фаолиятини мувофиқлаштиришда асосий эътибор давлат сиёсатининг ҳар бир фуқаро ҳаётида амалий акс этишига қаратилмоқда:

  • Хотин-қизлар ва ёшларни қўллаб-қувватлаш: Гендер тенглиги, аёлларнинг жамиятдаги мавқейини мустаҳкамлаш ва ёш истеъдодларга йўл очиш борасидаги дастурлар;

  • Таълим ва ижтимоий инфратузилма: Мактаб таълимини ислоҳ қилиш, болалар соғлиғи ва уларнинг сифатли билим олиши учун шароит яратиш бўйича лойиҳаларнинг самарадорлигини ошириш.

Масъулиятли ва стратегик давлат хизматида фаолият юритаётган Саида Шавкатовна Мирзиёевага юртимиз равнақи йўлидаги эзгу ташаббусларида улкан зафарлар, мустаҳкам соғлик, оилавий хотиржамлик ва бардавом куч-ғайрат тилаймиз.

Саида МирзиёеваПрезидент АдминистрациясиЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева бугун 42 ёшни қарши олмоқдаСаида Мирзиёева бугун 42 ёшни қарши олмоқдаБугун 06:02Саида Мирзиёева ахлат қутисидаги мушукчани кўриб, бефарқ ўтиб кетмади (видео)Саида Мирзиёева ахлат қутисидаги мушукчани кўриб, бефарқ ўтиб кетмади (видео)29 сентябр 16:00Саида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларСаида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талаблар15 сентябр 22:17Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзиладиЎзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади21 октябр 17:18Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)27 сентябр 08:51Саида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилдиСаида Мирзиёева: ҳайвонларга шафқатсизлик учун жазо кучайтирилди3 август 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади