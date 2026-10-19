“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Замонавий инсонлар моддий бойлик ортидан қувиб, ҳаётнинг асл мазмунини ва ўзлигини унутиб қўймоқда.
- Ҳашаматли уйлар 50-100 йил, қиммат машиналар эса 5-10 йил завқ беради, холос.
- Ўткинчи дунё матоҳларига берилиб, яқинларимизга вақт ажратишни унутиш энг катта ютқазиқдир.
Шиддат билан оқиб бораётган замонамизда инсонлар моддий бойлик, мартаба ва кўз-кўз қилиш пойгасига шу қадар шўнғиб кетишдики, натижада энг муҳим қадрият — ўзлигини ва ҳаётнинг асл мазмунини унутиб қўйишмоқда. Кўпчилик бутун умрини ташқаридан чиройли кўринишга, одамларнинг мақтовини олишга сарфлайди, аммо бир лаҳза тўхтаб, бу нарсаларнинг ҳақиқий умри қанчалигини ўйлаб кўрмайди.
Ҳар биримиз ўз-ўзимизга беришимиз шарт бўлган оддий, аммо виждонни уйғотувчи бир неча савол бор.
Ҳисоб-китоб вақти: Биз интилаётган матоҳларнинг умри қанча?
Ҳаётимиз мазмунига айланиб қолган моддий ютуқлар аслида жуда қисқа ва ўткинчидир:
Қаҳрамонона қурилган улкан иморатлар: Йиллар давомида соғлиқ ва асаб эвазига қад ростлаган ҳашаматли кошоналар кўпи билан 50 ёки 100 йил туради, кейин эса бошқаларга қолади;
Энг сўнгги русумдаги қимматбаҳо машина: Қанчалик фахр билан ҳайдалмасин, унинг завқи 5–10 йилда эскиради ёки қийматини йўқотади;
Ҳаммани қойил қолдирган дабдабали тўй: Бутун умр йиққан пулни бир кунда сарфлаб қилинган маросим бир кечада ўтади-кетади, эртасига эса одамлар ўз ташвиши билан овора бўлиб, уни унутади;
Йиллаб йиғилган миллионлар: Йиллар давомида мисқоллаб жамғарилган бойликни бирорта фавқулодда ҳолат, касаллик ёки хато туфайли бир сонияда сарфлаб юбориш ҳеч гап эмас;
Инсоннинг ўз умри: Дунёни забт этмоқчи бўлган одамнинг ўзи бу оламда бор-йўғи 70–80, нари борса 100 йил яшайди.
Вақтинчалик матоҳлар ва унутилган абадият
Агар барча нарсанинг муддати ва тугаш нуқтаси шу қадар аниқ экан, нима учун ўткинчи соялар ортидан қувиб, ҳақиқий абадий ҳаётимизни ва руҳий хотиржамлигимизни бой беряпмиз?
Охиратни унутиш хавфи: Чўнтакдаги бойликни кўпайтиришга берилиб, қалб бойлигини ва эртанги кун олдидаги масъулиятни унутиб қўйиш энг катта ютқазиқдир;
Меҳр-оқибатнинг қадрсизланиши: Муваффақият ортидан чопаман деб кекса ота-онамизнинг ҳолидан хабар олмай қўйдик, фарзандларимизнинг самимий кулгиси ва улар билан суҳбатлашишга «вақт топмадик».
Яқинларга вақт ажратишнинг энг тўғри фурсати — ҲОЗИР
Дунёга ҳеч ким икки марта келмайди. Вақт ўтиб, қўлимизда барча моддий бойликлар бўлиши мумкин, аммо ёнимизда бизни чин дилдан севадиган инсонлар бўлмаслиги хавфи бор:
Бугун ота-онангизга қўнғироқ қилиб, уларни яхши кўришингизни айтинг;
Фарзандингизни бағрингизга босиб, унга қимматбаҳо ўйинчоқ эмас, ўз эътиборингизни улашинг;
Ҳалол яшаш ва соддаликда улкан ҳикмат борлигини ёдда тутинг.
Ўткинчи дунё матоҳлари учун эмас, ортда қоладиган эзгу ном ва яқинлар юзидаги табассум учун яшаш — ҳаётнинг энг олий мақсадидир.
Изоҳлар 0
…