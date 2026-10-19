“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза

·52·Жамият
“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Замонавий инсонлар моддий бойлик ортидан қувиб, ҳаётнинг асл мазмунини ва ўзлигини унутиб қўймоқда.
  • Ҳашаматли уйлар 50-100 йил, қиммат машиналар эса 5-10 йил завқ беради, холос.
  • Ўткинчи дунё матоҳларига берилиб, яқинларимизга вақт ажратишни унутиш энг катта ютқазиқдир.

Шиддат билан оқиб бораётган замонамизда инсонлар моддий бойлик, мартаба ва кўз-кўз қилиш пойгасига шу қадар шўнғиб кетишдики, натижада энг муҳим қадрият — ўзлигини ва ҳаётнинг асл мазмунини унутиб қўйишмоқда. Кўпчилик бутун умрини ташқаридан чиройли кўринишга, одамларнинг мақтовини олишга сарфлайди, аммо бир лаҳза тўхтаб, бу нарсаларнинг ҳақиқий умри қанчалигини ўйлаб кўрмайди.

Ҳар биримиз ўз-ўзимизга беришимиз шарт бўлган оддий, аммо виждонни уйғотувчи бир неча савол бор.

Ҳисоб-китоб вақти: Биз интилаётган матоҳларнинг умри қанча?

Ҳаётимиз мазмунига айланиб қолган моддий ютуқлар аслида жуда қисқа ва ўткинчидир:

  • Қаҳрамонона қурилган улкан иморатлар: Йиллар давомида соғлиқ ва асаб эвазига қад ростлаган ҳашаматли кошоналар кўпи билан 50 ёки 100 йил туради, кейин эса бошқаларга қолади;

  • Энг сўнгги русумдаги қимматбаҳо машина: Қанчалик фахр билан ҳайдалмасин, унинг завқи 5–10 йилда эскиради ёки қийматини йўқотади;

  • Ҳаммани қойил қолдирган дабдабали тўй: Бутун умр йиққан пулни бир кунда сарфлаб қилинган маросим бир кечада ўтади-кетади, эртасига эса одамлар ўз ташвиши билан овора бўлиб, уни унутади;

  • Йиллаб йиғилган миллионлар: Йиллар давомида мисқоллаб жамғарилган бойликни бирорта фавқулодда ҳолат, касаллик ёки хато туфайли бир сонияда сарфлаб юбориш ҳеч гап эмас;

  • Инсоннинг ўз умри: Дунёни забт этмоқчи бўлган одамнинг ўзи бу оламда бор-йўғи 70–80, нари борса 100 йил яшайди.

Вақтинчалик матоҳлар ва унутилган абадият

Агар барча нарсанинг муддати ва тугаш нуқтаси шу қадар аниқ экан, нима учун ўткинчи соялар ортидан қувиб, ҳақиқий абадий ҳаётимизни ва руҳий хотиржамлигимизни бой беряпмиз?

  • Охиратни унутиш хавфи: Чўнтакдаги бойликни кўпайтиришга берилиб, қалб бойлигини ва эртанги кун олдидаги масъулиятни унутиб қўйиш энг катта ютқазиқдир;

  • Меҳр-оқибатнинг қадрсизланиши: Муваффақият ортидан чопаман деб кекса ота-онамизнинг ҳолидан хабар олмай қўйдик, фарзандларимизнинг самимий кулгиси ва улар билан суҳбатлашишга «вақт топмадик».

Яқинларга вақт ажратишнинг энг тўғри фурсати — ҲОЗИР

Дунёга ҳеч ким икки марта келмайди. Вақт ўтиб, қўлимизда барча моддий бойликлар бўлиши мумкин, аммо ёнимизда бизни чин дилдан севадиган инсонлар бўлмаслиги хавфи бор:

  • Бугун ота-онангизга қўнғироқ қилиб, уларни яхши кўришингизни айтинг;

  • Фарзандингизни бағрингизга босиб, унга қимматбаҳо ўйинчоқ эмас, ўз эътиборингизни улашинг;

  • Ҳалол яшаш ва соддаликда улкан ҳикмат борлигини ёдда тутинг.

Ўткинчи дунё матоҳлари учун эмас, ортда қоладиган эзгу ном ва яқинлар юзидаги табассум учун яшаш — ҳаётнинг энг олий мақсадидир.

Маддий бойликВақтМаънавий қадриятларҲаётнинг маъноси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда “кибербункер” фош этилди: фуқароларни “акция” билан чув туширган гуруҳ ушландиТошкентда “кибербункер” фош этилди: фуқароларни “акция” билан чув туширган гуруҳ ушланди30 сентябр 11:56Эркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сириЭркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сири13 октябр 15:12Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)15 сентябр 19:40«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:082026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади18 сентябр 23:07Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотлар28 июл 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди