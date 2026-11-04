Оилани ичдан емирувчи одатлар: Қайси жиҳатлар аёлни асл фазилатдан маҳрум қилади?

·78·Жамият
Оилани ичдан емирувчи одатлар: Қайси жиҳатлар аёлни асл фазилатдан маҳрум қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Оилашунослар томонидан ажратиб кўрсатилган 8 та салбий одат ва ҳаракат аёлни эзгу фазилатлардан узоқлаштириб, оила пойдеворини емиради.
  • Булар қаторига қариндошлар ўртасига нифоқ солиш, эрга хиёнат қилиш, моддиятни маънавиятдан устун қўйиш ҳамда эрнинг топган маблағини исроф қилиш каби иллатлар киради.
  • Шунингдек, ажрашиш жараёнида собиқ турмуш ўртоғига туҳмат қилиш ва нафратни фарзандлар онгига сингдириш оилавий қадриятларга жиддий зарар етказади.

Оилавий ҳаётда хотиржамлик, файз-барака ва муҳаббат энг аввало эр ва хотин ўртасидаги ўзаро ҳурмат, самимият ҳамда садоқатга таянади. Халқимиз азалдан аёл кишини оила кўрки, рўзғор чароғбони ва фарзандлар тарбиячиси сифатида улуғлаб келган. Бироқ инсоний муносабатларда учрайдиган айрим салбий иллатлар борки, улар ҳар қандай оила пойдеворини емириб, инсоннинг асл фазилатига соя солади.

Ҳаётий кузатувлар ва оилашунос мутахассисларнинг хулосаларига кўра, қуйидаги 8 та салбий одат ва ҳаракат аёлни чинакам эзгу фазилатлардан узоқлаштиради.

Оилавий ришталар ва қариндошлар орасига рахна солиш

Оиладаги энг оғир хатолардан бири — яқин инсонлар орасидаги меҳр ришталарини узишга сабабчи бўлишдир:

  • Эрига хиёнат қилиш: Оиланинг бош таянчи бўлган ишонч ва садоқатни поймол этиш — тиклаб бўлмас маънавий зарба ҳисобланади;

  • Икки дўст ёки ака-уканинг орасини бузиш: Йиллар давомида шаклланган биродарлик ва қариндошлик ришталарига фитна ёки ғийбат аралаштириш инсонни жамият назарида ҳам обрўсизлантиради;

  • Эр ва қайнона орасига совуқчилик солиш: Ўз турмуш ўртоғини онасидан узоқлаштиришга, улар ўртасидаги меҳр-оқибат занжирини узишга уриниш ҳеч қачон оилага ҳаловат олиб келмайди.

Моддиятга қарамлик ва мол-мулкка хиёнат

Моддий манфаатни маънавий қадриятлардан устун қўйиш муносабатларни совутиб, эркак ғурурини топтайди:

  • Эркакка «моддий восита» деб қараш: Турмуш ўртоғига шахс ва суянчиқ сифатида эмас, балки фақат шахсий моддий эҳтиёжларни қондириш қуроли сифатида муносабатда бўлиш самимиятни йўқотади;

  • Ишончга кириб, мол-мулкни исроф қилиш: Рўзғор омонатига бепарво қараш, эрнинг машаққат билан топган маблағини ноўрин совуриш ва омонатга хиёнат қилиш оила баракасини қочиради;

  • Эрнинг камбағаллигини юзига солиш: Вақтинчалик моддий қийинчилик ёки танқислик пайтида эрининг ожизлигини миннат қилиб, унинг қалбини синдириш эркакнинг руҳий таянчини буткул йўқ қилади.

Адоват сингдириш ва ўч олиш ҳисси

Инсоннинг ички маънавий қиёфаси айниқса мураккаб вазиятларда ва ажрашиш жараёнларида намоён бўлади:

  • Ажрашган эрига туҳмат қилиш: Муносабатлар якунланганда ҳам ҳақиқатни бузиб кўрсатиш, ортидан асоссиз туҳмат ва бўҳтонлар тўқиш инсонийлик мезонларига зиддир;

  • Қалбдаги адоватни фарзандларга сингдириш: Ота-она ўртасидаги шахсий келишмовчиликлар ва нафратни болалар онгига мажбуран сингдириш, уларни отасига ёки яқинларига қарши қайраш ёш авлод руҳиятини мажруҳ қилади.

Оилашуносларнинг таъкидлашича, чинакам бахтли хонадонни фақат бойлик ёки ташқи гўзаллик эмас, балки сабр-қаноат, кечиримлилик ва самимий садоқат ушлаб туради. Бундай салбий одатлардан тийилиш эса оила қўрғонининг мустаҳкамлигини таъминлайди.

оилавий муносабатлароилашуносликмаънавий қадриятлароила мустаҳкамлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза“Катта уй қурдингиз, қиммат машина олдингиз... Хўш, кейин-чи?”: Ўйга солувчи мулоҳаза19 октябр 09:27Оилада бахт ва муҳаббат калити: Эрнинг ўз аёли билан муомаласидаги 6 та гўзал суннатОилада бахт ва муҳаббат калити: Эрнинг ўз аёли билан муомаласидаги 6 та гўзал суннат27 октябр 12:31Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиЮнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлаги12 сентябр 21:4021 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди21 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди4 август 08:34Жиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиасиЖиззахда келин ойлаб ваҳшиёна қийноқларга солинди: Балкондан қочиб қутулган аёл фожиаси14 сентябр 17:45«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...«Мен кимман?» деган саволга жавоб берадиган 12 нуқта...14 август 08:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?