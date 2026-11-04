Оилани ичдан емирувчи одатлар: Қайси жиҳатлар аёлни асл фазилатдан маҳрум қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Оилашунослар томонидан ажратиб кўрсатилган 8 та салбий одат ва ҳаракат аёлни эзгу фазилатлардан узоқлаштириб, оила пойдеворини емиради.
- Булар қаторига қариндошлар ўртасига нифоқ солиш, эрга хиёнат қилиш, моддиятни маънавиятдан устун қўйиш ҳамда эрнинг топган маблағини исроф қилиш каби иллатлар киради.
- Шунингдек, ажрашиш жараёнида собиқ турмуш ўртоғига туҳмат қилиш ва нафратни фарзандлар онгига сингдириш оилавий қадриятларга жиддий зарар етказади.
Оилавий ҳаётда хотиржамлик, файз-барака ва муҳаббат энг аввало эр ва хотин ўртасидаги ўзаро ҳурмат, самимият ҳамда садоқатга таянади. Халқимиз азалдан аёл кишини оила кўрки, рўзғор чароғбони ва фарзандлар тарбиячиси сифатида улуғлаб келган. Бироқ инсоний муносабатларда учрайдиган айрим салбий иллатлар борки, улар ҳар қандай оила пойдеворини емириб, инсоннинг асл фазилатига соя солади.
Ҳаётий кузатувлар ва оилашунос мутахассисларнинг хулосаларига кўра, қуйидаги 8 та салбий одат ва ҳаракат аёлни чинакам эзгу фазилатлардан узоқлаштиради.
Оилавий ришталар ва қариндошлар орасига рахна солиш
Оиладаги энг оғир хатолардан бири — яқин инсонлар орасидаги меҳр ришталарини узишга сабабчи бўлишдир:
Эрига хиёнат қилиш: Оиланинг бош таянчи бўлган ишонч ва садоқатни поймол этиш — тиклаб бўлмас маънавий зарба ҳисобланади;
Икки дўст ёки ака-уканинг орасини бузиш: Йиллар давомида шаклланган биродарлик ва қариндошлик ришталарига фитна ёки ғийбат аралаштириш инсонни жамият назарида ҳам обрўсизлантиради;
Эр ва қайнона орасига совуқчилик солиш: Ўз турмуш ўртоғини онасидан узоқлаштиришга, улар ўртасидаги меҳр-оқибат занжирини узишга уриниш ҳеч қачон оилага ҳаловат олиб келмайди.
Моддиятга қарамлик ва мол-мулкка хиёнат
Моддий манфаатни маънавий қадриятлардан устун қўйиш муносабатларни совутиб, эркак ғурурини топтайди:
Эркакка «моддий восита» деб қараш: Турмуш ўртоғига шахс ва суянчиқ сифатида эмас, балки фақат шахсий моддий эҳтиёжларни қондириш қуроли сифатида муносабатда бўлиш самимиятни йўқотади;
Ишончга кириб, мол-мулкни исроф қилиш: Рўзғор омонатига бепарво қараш, эрнинг машаққат билан топган маблағини ноўрин совуриш ва омонатга хиёнат қилиш оила баракасини қочиради;
Эрнинг камбағаллигини юзига солиш: Вақтинчалик моддий қийинчилик ёки танқислик пайтида эрининг ожизлигини миннат қилиб, унинг қалбини синдириш эркакнинг руҳий таянчини буткул йўқ қилади.
Адоват сингдириш ва ўч олиш ҳисси
Инсоннинг ички маънавий қиёфаси айниқса мураккаб вазиятларда ва ажрашиш жараёнларида намоён бўлади:
Ажрашган эрига туҳмат қилиш: Муносабатлар якунланганда ҳам ҳақиқатни бузиб кўрсатиш, ортидан асоссиз туҳмат ва бўҳтонлар тўқиш инсонийлик мезонларига зиддир;
Қалбдаги адоватни фарзандларга сингдириш: Ота-она ўртасидаги шахсий келишмовчиликлар ва нафратни болалар онгига мажбуран сингдириш, уларни отасига ёки яқинларига қарши қайраш ёш авлод руҳиятини мажруҳ қилади.
Оилашуносларнинг таъкидлашича, чинакам бахтли хонадонни фақат бойлик ёки ташқи гўзаллик эмас, балки сабр-қаноат, кечиримлилик ва самимий садоқат ушлаб туради. Бундай салбий одатлардан тийилиш эса оила қўрғонининг мустаҳкамлигини таъминлайди.
Изоҳлар 0
…