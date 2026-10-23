“А” йўлаклари тозаланмоқда: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати текширувга чиқди
Тошкент шаҳри бўйлаб жамоат транспорти ҳаракатининг узлуксизлигини таъминлаш ва йўллардаги сунъий тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида кучайтирилган назорат тадбирлари ўтказилмоқда.
Пойтахтнинг аҳоли ва транспорт қатнови энг гавжум ҳудудларидан саналган Учтепа ва Чилонзор туманлари кўчаларида жамоат транспорти учун ажратилган «А» тасмали йўлакларда Йўл-патруль хизмати (YPX) ходимлари иштирокида кенг қамровли махсус рейд тадбирлари бошланди.
Текширувда нималарга эътибор қаратилмоқда?
Рейд тадбирлари давомида йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари планшетлар ва махсус техник воситалар ёрдамида қоидабузарликларни жойида қайд этмоқда:
Ноқонуний тўхташ ва тўхтаб туриш: «А» ҳарфи туширилган алоҳида йўлакларга автомашиналарни қолдириб кетиш, автобуслар бекатини тўсиб қўйиш ҳолатлари қатъий назоратга олинмоқда;
Ноқонуний ҳаракатланиш: Тирбандликлар пайтида умумий оқимдан қочиб, ажратилган полосага кириб олган ва автобуслар ҳаракатига тўсқинлик қилаётган ҳайдовчиларга нисбатан қонуний чоралар кўрилмоқда;
Рақамли баённомалар: Аниқланган қоидабузарликлар YPX ходимлари томонидан электрон планшетлар орқали расмийлаштирилиб, ҳайдовчиларга нисбатан белгиланган тартибда маъмурий жарималар қўлланилмоқда.
Йўловчиларга қулайлик ва ҳайдовчиларга эслатма
Масъулларнинг таъкидлашича, махсус «А» йўлакларининг асосий вазифаси — шаҳар жамоат транспорти, жумладан, автобус ва йўналишли таксиларнинг ўз жадвалига риоя қилган ҳолда тез ва бехатар ҳаракатланишини таъминлашдир. Мазкур тасмаларга бошқа транспорт воситаларининг кириши ёки уларда автомобилларни қолдириб кетиш минглаб йўловчиларнинг манзилига кечикишига сабаб бўлади.
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати барча ҳайдовчиларни йўл ҳаракати қоидаларига қатъий амал қилишга, жамоат транспорти учун ажратилган йўлакларда тўхтамасликка ва шаҳар кўчаларида бир-бирларига ҳурмат билан муносабатда бўлишга чақиради. Рейд тадбирлари пойтахт бўйлаб давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…