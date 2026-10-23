“А” йўлаклари тозаланмоқда: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати текширувга чиқди

·0·Жамият
“А” йўлаклари тозаланмоқда: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати текширувга чиқди

Тошкент шаҳри бўйлаб жамоат транспорти ҳаракатининг узлуксизлигини таъминлаш ва йўллардаги сунъий тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида кучайтирилган назорат тадбирлари ўтказилмоқда.

Пойтахтнинг аҳоли ва транспорт қатнови энг гавжум ҳудудларидан саналган Учтепа ва Чилонзор туманлари кўчаларида жамоат транспорти учун ажратилган «А» тасмали йўлакларда Йўл-патруль хизмати (YPX) ходимлари иштирокида кенг қамровли махсус рейд тадбирлари бошланди.

Текширувда нималарга эътибор қаратилмоқда?

Рейд тадбирлари давомида йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари планшетлар ва махсус техник воситалар ёрдамида қоидабузарликларни жойида қайд этмоқда:

  • Ноқонуний тўхташ ва тўхтаб туриш: «А» ҳарфи туширилган алоҳида йўлакларга автомашиналарни қолдириб кетиш, автобуслар бекатини тўсиб қўйиш ҳолатлари қатъий назоратга олинмоқда;

  • Ноқонуний ҳаракатланиш: Тирбандликлар пайтида умумий оқимдан қочиб, ажратилган полосага кириб олган ва автобуслар ҳаракатига тўсқинлик қилаётган ҳайдовчиларга нисбатан қонуний чоралар кўрилмоқда;

  • Рақамли баённомалар: Аниқланган қоидабузарликлар YPX ходимлари томонидан электрон планшетлар орқали расмийлаштирилиб, ҳайдовчиларга нисбатан белгиланган тартибда маъмурий жарималар қўлланилмоқда.

“А” йўлаклари тозаланмоқда: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати текширувга чиқди

Йўловчиларга қулайлик ва ҳайдовчиларга эслатма

Масъулларнинг таъкидлашича, махсус «А» йўлакларининг асосий вазифаси — шаҳар жамоат транспорти, жумладан, автобус ва йўналишли таксиларнинг ўз жадвалига риоя қилган ҳолда тез ва бехатар ҳаракатланишини таъминлашдир. Мазкур тасмаларга бошқа транспорт воситаларининг кириши ёки уларда автомобилларни қолдириб кетиш минглаб йўловчиларнинг манзилига кечикишига сабаб бўлади.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати барча ҳайдовчиларни йўл ҳаракати қоидаларига қатъий амал қилишга, жамоат транспорти учун ажратилган йўлакларда тўхтамасликка ва шаҳар кўчаларида бир-бирларига ҳурмат билан муносабатда бўлишга чақиради. Рейд тадбирлари пойтахт бўйлаб давом этмоқда.

ТошкентЙўл ҳаракати хавфсизлигиЖамоат транспортиА тасмали йўлаклар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарликТошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарлик29 сентябр 12:43Жарима ёзилади: Тошкентда «А» йўлакларини назорат қилувчи ақлли камералар ишга тушдиЖарима ёзилади: Тошкентда «А» йўлакларини назорат қилувчи ақлли камералар ишга тушди13 октябр 16:48Damas’да 11 нафар боғча боласини олиб кетаётган ҳайдовчига чора кўрилдиDamas’да 11 нафар боғча боласини олиб кетаётган ҳайдовчига чора кўрилди13 октябр 05:15Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинТошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкин11 сентябр 00:14Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...28 сентябр 10:01Қоидага амал қилган скутер ва мопедчилар совға билан тақдирланмоқдаҚоидага амал қилган скутер ва мопедчилар совға билан тақдирланмоқда14 сентябр 02:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди