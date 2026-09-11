Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкин

·23·Ўзбекистон
Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкин

Тошкент шаҳрида жамоат транспортидан фойдаланиш нархи ошиши мумкин. Жорий йил 1 октябрдан бошлаб метро ва автобус учун йўлкира ҳақи электрон тўловда 1700 сўмдан 2500 сўмга оширилиши режалаштирилмоқда. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлигининг «Тошкент шаҳридаги жамоат транспортида йўлкира ҳақи тарифини белгилаш тўғрисида»ги қарор лойиҳасида сўз боради.

Унга кўра, Тошкент шаҳрининг жамоат транспорти йўналишларида, яъни автобус ва метрополитенда қатновларни амалга ошириш учун йўлкира ҳақининг қуйидаги чекланган тарифлари белгиланиши таклиф қилинган:

  • бир йўловчи қатнови учун нақд пул орқали тўлов амалга оширилганда, ҚҚС билан 3 минг сўм миқдоридаги чекланган тариф ундирилади. Бу тариф ўзгаришсиз қолади;

  • бир йўловчи қатнови учун 1 марталик тўлов электрон тўлов тизими орқали амалга оширилганда, рағбатлантирувчи чегирма қўлланилиб, ҚҚС билан 2500 сўм ундирилади;

  • бир йўловчининг багажини ташиш хизмати учун ҚҚС билан 4 минг сўм тўлов белгиланади.

Avtobus transport kartalarining cheksiz tarif rejalari va narxlari ko'rsatilgan jadval.Avtobus va metro uchun cheksiz hamda limitli tariflar ko'rsatilgan jadval.

Шунингдек, жамоат транспортидан фойдаланувчилар учун янги абонемент ва транспорт алмаштириш тарифларини жорий этиш режалаштирилмоқда. Бу ўзгаришлар йўловчилар учун метро ва автобусдан фойдаланиш тартибида ҳам янгиликлар пайдо бўлишини англатади.

Айни пайтда қарор лойиҳаси якуний тасдиқланган ҳужжат эмас. У 19 сентябрга қадар жамоатчилик муҳокамасида бўлади. Шу давр мобайнида фуқаролар лойиҳа юзасидан ўз фикр ва таклифларини билдиришлари мумкин.

Тошкентжамоат транспортийўлкира ҳақиметроавтобусэлектрон тўловтарифлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади2027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этиладиКеча, 17:00Маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиМаст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиКеча, 16:10Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариКеча, 15:49Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпионЎзбекистон мерганлари Жанубий Кореяда яна тенгсиз бўлди: улар кетма-кет 2-марта чемпионКеча, 15:40Мактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиМактабларда катта ўзгариш: 2031 йилгача барча дарсликлар янги алифбога ўтказиладиКеча, 15:35Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиКеча, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?