Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкин
Тошкент шаҳрида жамоат транспортидан фойдаланиш нархи ошиши мумкин. Жорий йил 1 октябрдан бошлаб метро ва автобус учун йўлкира ҳақи электрон тўловда 1700 сўмдан 2500 сўмга оширилиши режалаштирилмоқда. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлигининг «Тошкент шаҳридаги жамоат транспортида йўлкира ҳақи тарифини белгилаш тўғрисида»ги қарор лойиҳасида сўз боради.
Унга кўра, Тошкент шаҳрининг жамоат транспорти йўналишларида, яъни автобус ва метрополитенда қатновларни амалга ошириш учун йўлкира ҳақининг қуйидаги чекланган тарифлари белгиланиши таклиф қилинган:
бир йўловчи қатнови учун нақд пул орқали тўлов амалга оширилганда, ҚҚС билан 3 минг сўм миқдоридаги чекланган тариф ундирилади. Бу тариф ўзгаришсиз қолади;
бир йўловчи қатнови учун 1 марталик тўлов электрон тўлов тизими орқали амалга оширилганда, рағбатлантирувчи чегирма қўлланилиб, ҚҚС билан 2500 сўм ундирилади;
бир йўловчининг багажини ташиш хизмати учун ҚҚС билан 4 минг сўм тўлов белгиланади.
Шунингдек, жамоат транспортидан фойдаланувчилар учун янги абонемент ва транспорт алмаштириш тарифларини жорий этиш режалаштирилмоқда. Бу ўзгаришлар йўловчилар учун метро ва автобусдан фойдаланиш тартибида ҳам янгиликлар пайдо бўлишини англатади.
Айни пайтда қарор лойиҳаси якуний тасдиқланган ҳужжат эмас. У 19 сентябрга қадар жамоатчилик муҳокамасида бўлади. Шу давр мобайнида фуқаролар лойиҳа юзасидан ўз фикр ва таклифларини билдиришлари мумкин.
…