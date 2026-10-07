Энди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаяди

·48·Жамият
Энди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаяди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жамоат жойларида ўзини тутиш қоидаларини бузганлар энди камералар орқали аниқланиши ва электрон воситалар ёрдамида идентификация қилиниши мумкин.
  • 2025-йил 1-декабрдаги Вазирлар Маҳкамасининг 754-сон қарори билан ички ишлар органлари ходимларига жамоат жойларида фуқароларни электрон идентификация қилиш тартиби белгиланган.

Жамоат жойларида ўзини тутиш қоидаларини бузганлар энди камералар орқали аниқланиши ва шахси электрон воситалар ёрдамида идентификация қилиниши мумкин. Айниқса, атрофдагиларга очиқ-ойдин намойиш қилинадиган ножўя хатти-ҳаракатларга нисбатан маъмурий чоралар қўлланиши мумкин.

Бу борадаги хабарлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда. Уларда жамоат жойларидаги қоидабузарликларни кузатув камералари, жумладан, Face ID орқали аниқлаш ва шахсларни ички ишлар органларига чақириш амалиёти ҳақида сўз бормоқда.

Камера орқали аниқлаш механизми қандай?

2025 йил 1 декабрдаги Вазирлар Маҳкамасининг 754-сон қарори билан ички ишлар органлари патруль-пост хизмати ходимларининг жамоат жойларида фуқароларни электрон идентификация қилиш тартиби белгиланган.

Ҳужжатда шахсни электрон техник воситалар, жумладан, планшет орқали аниқлаш тартиби назарда тутилган.

Шу сабабли «камерада Face ID аниқласа, шахс автоматик равишда жазоланади» деган талқинни тўғридан-тўғри қонун нормаси сифатида қабул қилиш тўғри эмас. Ҳуқуқбузарлик ҳолати алоҳида тартибда расмийлаштирилиши ва шахснинг жавобгарлиги қонунчилик асосида ҳал қилиниши керак.

Қандай хатти-ҳаракатлар муаммо туғдириши мумкин?

Амалдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддасида майда безорилик тушунчаси белгиланган.

Унда жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўкиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартиби ва фуқаролар осойишталигини бузувчи шу каби хатти-ҳаракатлар жавобгарликка сабаб бўлиши белгиланган.

Шунинг учун жамоат жойида бирга юриш ёки оддий меҳр кўрсатишнинг ўзи автоматик равишда маъмурий жазога сабаб бўлади, деган хулоса чиқариб бўлмайди. Масала муайян хатти-ҳаракатнинг қонунчиликда белгиланган ҳуқуқбузарлик таркибига тушишига боғлиқ.

15 суткагача қамоқ бор, аммо у автоматик жазо эмас

Ўзбекистон Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида маъмурий қамоқ жазоси мавжуд. Кодекснинг 29-моддасига кўра, маъмурий қамоқ, умумий қоида бўйича, уч суткадан ўн беш суткагача муддатга қўлланиши мумкин.

Бундай жазо фақат қонунчиликда назарда тутилган ҳолатларда қўлланади. Демак, «жамоат жойида қоида бузилди — автоматик равишда 15 сутка қамоқ» деган тасаввур нотўғри.

Ота-она билан ички ишлар бўлимига чақириш масаласи

Тарқалаётган хабарларда қоидабузарлар ота-онаси билан бирга туман ички ишлар бўлимига чақирилиши мумкинлиги ҳам айтилмоқда.

Бироқ бу ерда ҳам шахснинг ёши ва ҳуқуқий мақоми муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, вояга етмаганларга нисбатан ҳуқуқий тартиблар катта ёшдаги шахслардан фарқ қилиши мумкин.

Шунинг учун хабарни «барча жуфтликлар ота-онаси билан ИИБга чақирилади» тарзида умумлаштириш тўғри бўлмайди.

Асосий мақсад — жамоат тартибини сақлаш

Жамоат жойларида инсонларнинг осойишталиги ва бошқаларнинг ҳуқуқларига ҳурмат билан муносабатда бўлиш муҳим.

Қонунчиликда ҳам жамоат тартибини бузувчи хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик белгиланган. Шу билан бирга, ҳар қандай ҳолатда жазо қўллаш учун муайян ҳуқуқбузарлик таркиби мавжуд бўлиши ва белгиланган процессуал тартибларга риоя қилиниши керак.

Шу жиҳатдан, сўнгги хабарларнинг энг муҳим нуқтаси — жамоат жойларида қоидаларни бузишга нисбатан назорат ва жавобгарлик масаласи кучайиб бораётгани.

Аммо буни «энди севишганларнинг ҳар қандай ҳаракати Face ID орқали аниқланиб, уларга дарҳол жарима ёки 15 суткалик қамоқ берилади» деб талқин қилиш ҳуқуқий жиҳатдан тўғри эмас.

Қонуннинг асосий мезони — кимнингдир шахсий ҳаёти эмас, балки жамоат тартиби, атрофдагиларнинг осойишталиги ва муайян хатти-ҳаракатнинг ҳуқуқбузарлик сифатида қонун билан белгиланган-белгиланмаганидир.

Вазирлар МаҳкамасиFace IDИчки ишлар органлариМаъмурий жавобгарлик кодекси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкинЭндиликда жамоат жойларида ножўя ҳаракат қилган жуфтликларга қамоқ жазоси қўлланиши мумкинБугун 15:462 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ12 сентябр 16:30Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиАпрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқланди3 июн 13:14Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирди27 сентябр 10:56Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида28 сентябр 08:10Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!26 сентябр 07:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди