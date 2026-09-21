Тошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлди

·0·Жамият
Тошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлди

Тошкентнинг айрим кўчаларида велосипедлар ва электр самокатлар учун махсус йўлаклар ташкил этилди. Янги йўлаклардан асосий мақсад транспорт оқимларини ажратиш ва йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш.

Махсус йўлаклар велосипед ва электр самокат ҳайдовчиларини автомобиллар ҳаракатланадиган қисмдан ажратишга хизмат қилиши керак.

Бу эса индивидуал ҳаракатланиш воситалари иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисалари хавфини камайтиришга қаратилган.

Аммо савол очиқ: йўл чизиғининг ўзи хавфсизликни таъминлаш учун етарлими?

Айрим ҳолларда автомобиллар махсус йўлакка кириб кетишининг олдини олиш учун йўл чизиғидан ташқари қўшимча ҳимоя воситалари ҳам қўлланади. Масалан, йўлаклар ва автомобиллар ҳаракатланадиган қисм ўртасида жисмоний тўсиқлар, устунлар ёки ажратувчи конструкциялар ўрнатилиши мумкин.

Бу масала айниқса транспорт оқими зич бўлган кўчаларда муҳим.

Тошкентвелосипед йўллариэлектр самокат йўлларитранспорт хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?Бугун, 09:0475 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солдиКеча, 23:56«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)Кеча, 20:02Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилдиЧорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилдиКеча, 19:42«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!Кеча, 18:30«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сириКеча, 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди