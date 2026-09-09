Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)

·0·Жамият
Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)

Жамоат транспортида йўл ҳақини тўламай юришга қарши тартиб кучайтирилди. 2026 йил 1 сентябрдан автобусга чиққан ҳар бир йўловчи белгиланган йўл ҳақини тўлаши шарт. Тўловни амалга оширмаган шахс эса чиптасиз йўловчи сифатида баҳоланади.

Янги тартиб қонун талабларига риоя қилишни кучайтиришга қаратилган бўлса-да, унинг амалиётда қандай қўлланиши ва жарима миқдори аҳоли ўртасида турли саволларни келтириб чиқармоқда.

Энг муҳими, энди автобусда «бир марта бепул юриб қўя қолай» деган ёндашув йўловчи учун қўшимча муаммога айланиши мумкин.

1. Автобусга чиққан йўловчи учун асосий талаб нима?

Янги тартибнинг моҳияти оддий: автобус хизматидан фойдаланган шахс белгиланган йўл ҳақини тўлаши керак.

Тўлов амалга оширилмаган ҳолатда эса йўловчи чиптасиз юрган деб ҳисобланади.

Қонун талабига риоя қилиш — йўловчининг ҳам, жамоат транспорти тизимининг ҳам муҳим вазифаси.

Бу талаб, аввало, транспорт тизимида тартиб ва ҳисоб-китобни таъминлашга хизмат қилиши керак.

2. Нега янги тартиб аҳолида норозилик уйғотмоқда?

Муаммо қонун талабининг ўзида эмас, балки жариманинг миқдори ва уни қўллаш механизмида кўпроқ савол туғдирмоқда.

Айниқса, йўл ҳақини тўлашда техник носозлик, тўлов тизимидаги узилиш ёки бошқа объектив ҳолатлар юзага келганда йўловчининг ҳуқуқи қандай ҳимоя қилиниши муҳим.

Аҳоли учун асосий саволлар қуйидагилар:

  • жарима миқдори қанча?

  • жарима қайси ҳолатларда қўлланади?

  • тўлов тизими ишламаганида йўловчи нима қилиши керак?

  • назоратчи билан боғлиқ низоли вазиятларда ким ҳақ бўлади?

  • жарима устидан шикоят қилиш имконияти қандай?

Шу сабабли тартибнинг ўзи билан бирга уни қўллашнинг очиқ ва тушунарли механизми ҳам муҳим аҳамият касб этади.

3. Қонун талаби ва аҳоли манфаати ўртасида мувозанат керак

Жамоат транспортидан фойдаланиш маданиятини ошириш учун йўл ҳақини ўз вақтида тўлаш муҳим.

Чунки транспорт тизимининг барқарор ишлаши маълум даражада йўловчилардан тушадиган тўловларга ҳам боғлиқ.

Бироқ тартибни кучайтириш билан бир қаторда йўловчининг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳам ҳисобга олиниши зарур.

Адолатли тизимда йўловчи:

  1. йўл ҳақини қандай тўлаши кераклигини аниқ билиши;

  2. тўлов амалга ошганини тасдиқловчи имкониятга эга бўлиши;

  3. техник муаммо юзага келса, буни қайд этиш механизмини билиши;

  4. асоссиз жарима қўлланган деб ҳисобласа, шикоят қилиш имконига эга бўлиши керак.

4. Энг баҳсли масала — жарима

Жамоат транспортида тўлов интизомини таъминлаш учун жарима механизми бўлиши тушунарли.

Аммо жазонинг самараси фақат унинг миқдори билан эмас, балки унинг адолатли ва бир хил қўлланиши билан ҳам белгиланади.

Агар йўловчи атайлаб йўл ҳақини тўламаса, унга нисбатан белгиланган тартибда чора кўрилиши табиий.

Бироқ техник носозлик ёки тўлов тизимидаги муаммо сабабли тўловни амалга ошира олмаган фуқаро билан атайлаб бепул юрган шахсни бир хил баҳолаш адолат масаласини келтириб чиқариши мумкин.

5. Янги тартиб нимани ўзгартиради?

2026 йил 1 сентябрдан кучга кирган тартибнинг асосий мақсади — автобусларда тўлов интизомини ошириш.

Бунинг натижасида йўл ҳақини тўлашга нисбатан назорат кучайиши, чиптасиз юриш ҳолатларига эса қатъийроқ муносабат шаклланиши кутилмоқда.

Бироқ тизимнинг ҳақиқий самараси битта кўрсаткич билан эмас, бир нечта омил билан баҳоланади:

  • йўловчиларнинг қонун талабини билиши;

  • тўлов тизимининг барқарор ишлаши;

  • назоратнинг шаффофлиги;

  • жарималарнинг асосли қўлланиши;

  • фуқароларнинг шикоят қилиш ҳуқуқи таъминланиши.

Хулоса: тартиб кучли, аммо адолат ҳам муҳим

Автобусда йўл ҳақини тўлаш — йўловчининг мажбурияти. Бу талабга риоя қилиш жамоат транспорти тизимининг нормал ишлаши учун зарур.

Бироқ тартибни кучайтиришнинг ўзи етарли эмас.

Энг муҳим масала — жарима тизими ҳам йўловчи, ҳам транспорт ташкилоти учун бирдек тушунарли, шаффоф ва адолатли бўлишидир.

Шунда янги тартиб аҳоли учун фақат жазо чораси эмас, балки жамоат транспортида тартиб ва масъулиятни оширадиган самарали механизмга айланиши мумкин.

Жамоат транспортиЙўл ҳақиАвтобусТўлов тизимиЖаримаҚонунТартибПассажир ҳуқуқлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиБугун, 17:24 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилдиБугун, 17:22Самарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяптиСамарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяптиБугун, 16:46Open Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилдиOpen Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилдиБугун, 16:04Чорвоқда чўкиб кетган оила аъзоларидан бирининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган оила аъзоларидан бирининг жасади топилдиБугун, 14:58Тошкентда Matiz ёниб кетдиТошкентда Matiz ёниб кетдиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари