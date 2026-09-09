Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)
Жамоат транспортида йўл ҳақини тўламай юришга қарши тартиб кучайтирилди. 2026 йил 1 сентябрдан автобусга чиққан ҳар бир йўловчи белгиланган йўл ҳақини тўлаши шарт. Тўловни амалга оширмаган шахс эса чиптасиз йўловчи сифатида баҳоланади.
Янги тартиб қонун талабларига риоя қилишни кучайтиришга қаратилган бўлса-да, унинг амалиётда қандай қўлланиши ва жарима миқдори аҳоли ўртасида турли саволларни келтириб чиқармоқда.
Энг муҳими, энди автобусда «бир марта бепул юриб қўя қолай» деган ёндашув йўловчи учун қўшимча муаммога айланиши мумкин.
1. Автобусга чиққан йўловчи учун асосий талаб нима?
Янги тартибнинг моҳияти оддий: автобус хизматидан фойдаланган шахс белгиланган йўл ҳақини тўлаши керак.
Тўлов амалга оширилмаган ҳолатда эса йўловчи чиптасиз юрган деб ҳисобланади.
Қонун талабига риоя қилиш — йўловчининг ҳам, жамоат транспорти тизимининг ҳам муҳим вазифаси.
Бу талаб, аввало, транспорт тизимида тартиб ва ҳисоб-китобни таъминлашга хизмат қилиши керак.
2. Нега янги тартиб аҳолида норозилик уйғотмоқда?
Муаммо қонун талабининг ўзида эмас, балки жариманинг миқдори ва уни қўллаш механизмида кўпроқ савол туғдирмоқда.
Айниқса, йўл ҳақини тўлашда техник носозлик, тўлов тизимидаги узилиш ёки бошқа объектив ҳолатлар юзага келганда йўловчининг ҳуқуқи қандай ҳимоя қилиниши муҳим.
Аҳоли учун асосий саволлар қуйидагилар:
жарима миқдори қанча?
жарима қайси ҳолатларда қўлланади?
тўлов тизими ишламаганида йўловчи нима қилиши керак?
назоратчи билан боғлиқ низоли вазиятларда ким ҳақ бўлади?
жарима устидан шикоят қилиш имконияти қандай?
Шу сабабли тартибнинг ўзи билан бирга уни қўллашнинг очиқ ва тушунарли механизми ҳам муҳим аҳамият касб этади.
3. Қонун талаби ва аҳоли манфаати ўртасида мувозанат керак
Жамоат транспортидан фойдаланиш маданиятини ошириш учун йўл ҳақини ўз вақтида тўлаш муҳим.
Чунки транспорт тизимининг барқарор ишлаши маълум даражада йўловчилардан тушадиган тўловларга ҳам боғлиқ.
Бироқ тартибни кучайтириш билан бир қаторда йўловчининг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳам ҳисобга олиниши зарур.
Адолатли тизимда йўловчи:
йўл ҳақини қандай тўлаши кераклигини аниқ билиши;
тўлов амалга ошганини тасдиқловчи имкониятга эга бўлиши;
техник муаммо юзага келса, буни қайд этиш механизмини билиши;
асоссиз жарима қўлланган деб ҳисобласа, шикоят қилиш имконига эга бўлиши керак.
4. Энг баҳсли масала — жарима
Жамоат транспортида тўлов интизомини таъминлаш учун жарима механизми бўлиши тушунарли.
Аммо жазонинг самараси фақат унинг миқдори билан эмас, балки унинг адолатли ва бир хил қўлланиши билан ҳам белгиланади.
Агар йўловчи атайлаб йўл ҳақини тўламаса, унга нисбатан белгиланган тартибда чора кўрилиши табиий.
Бироқ техник носозлик ёки тўлов тизимидаги муаммо сабабли тўловни амалга ошира олмаган фуқаро билан атайлаб бепул юрган шахсни бир хил баҳолаш адолат масаласини келтириб чиқариши мумкин.
5. Янги тартиб нимани ўзгартиради?
2026 йил 1 сентябрдан кучга кирган тартибнинг асосий мақсади — автобусларда тўлов интизомини ошириш.
Бунинг натижасида йўл ҳақини тўлашга нисбатан назорат кучайиши, чиптасиз юриш ҳолатларига эса қатъийроқ муносабат шаклланиши кутилмоқда.
Бироқ тизимнинг ҳақиқий самараси битта кўрсаткич билан эмас, бир нечта омил билан баҳоланади:
йўловчиларнинг қонун талабини билиши;
тўлов тизимининг барқарор ишлаши;
назоратнинг шаффофлиги;
жарималарнинг асосли қўлланиши;
фуқароларнинг шикоят қилиш ҳуқуқи таъминланиши.
Хулоса: тартиб кучли, аммо адолат ҳам муҳим
Автобусда йўл ҳақини тўлаш — йўловчининг мажбурияти. Бу талабга риоя қилиш жамоат транспорти тизимининг нормал ишлаши учун зарур.
Бироқ тартибни кучайтиришнинг ўзи етарли эмас.
Энг муҳим масала — жарима тизими ҳам йўловчи, ҳам транспорт ташкилоти учун бирдек тушунарли, шаффоф ва адолатли бўлишидир.
Шунда янги тартиб аҳоли учун фақат жазо чораси эмас, балки жамоат транспортида тартиб ва масъулиятни оширадиган самарали механизмга айланиши мумкин.
…