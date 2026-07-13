Тошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқда

·37·Жамият
Тошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқда

Тошкентда етказиб бериш хизмати янги босқичга ўтиши мумкин. Yandex Uzbekistan пойтахт кўчаларида етказиб бериш роботлари синовдан ўтказилаётганини тасдиқлади.

Кўчалардаги роботлар тасодиф эмас экан

Ижтимоий тармоқларда аввалроқ Тошкент кўчаларида мутахассислар ҳамроҳлигида ҳаракатланаётган роботлар акс этган видеолар тарқалган эди. Уларнинг корпусида “Тез орада” ёзуви бўлгани кўпчиликда қизиқиш уйғотди.

Yandex Uzbekistan матбуот хизмати ушбу роботлар компанияга тегишли эканини тасдиқлади. Маълум қилинишича, улар ҳозирча синовдан ўтказилмоқда ва Тошкент шаҳар шароитига мослаштирилмоқда.

Бу ҳали тўлиқ ишга тушган хизмат эмас. Лекин синовнинг ўзиёқ пойтахтда етказиб бериш бозори янги технологик босқичга яқинлашаётганини кўрсатади.

Роботлар нимани етказиб беради?

Лойиҳа доирасида роботлар Yandex Лавка орқали берилган буюртмаларни етказиб бериши режалаштирилган.

Yandex Лавка — маҳсулотлар ва тайёр егуликларни тезкор етказиб бериш хизмати. У Тошкентда 2024 йил охирида ишга тушган ва Yandex Go платформаси орқали фойдаланувчиларга тақдим этилмоқда.

Робот-курьерлар ишга тушса, улар кичик ҳажмдаги буюртмаларни яқин масофаларга етказиб беришда қўлланилиши мумкин.

Ҳозирча синов босқичида

Компания маълумотига кўра, роботлар айни пайтда технология сифатида синовдан ўтказилмоқда. Мутахассислар уларнинг шаҳар кўчалари, пиёдалар йўлаклари, бурилишлар, тўсиқлар ва ҳаракат муҳитига мослашишини текширмоқда.

Ишга тушириш санаси, қайси ҳудудларда хизмат кўрсатилиши ва дастлабки қамрови кейинроқ эълон қилинади.

Яъни ҳозирча “эртага ҳамма маҳаллада робот юради” дейишга эрта. Лекин Тошкентда робот-курьерлар даврига биринчи реал қадам ташлангани аниқ.

Бу нима учун қизиқ?

Етказиб бериш роботлари шаҳар логистикаси учун янги формат ҳисобланади. Улар, айниқса, қисқа масофадаги буюртмалар, озиқ-овқат ва тайёр егуликларни етказишда фойдали бўлиши мумкин.

Бундай технологиялар курьерлар юкламасини камайтириш, баъзи ҳудудларда етказиб бериш вақтини барқарорлаштириш ва хизматни автоматлаштириш имконини беради.

Бироқ Тошкент шароитида бу технологиянинг қандай ишлаши алоҳида савол. Пиёдалар йўлаклари, тўсиқлар, йўл инфратузилмаси ва одамлар оқими роботлар учун жиддий синов бўлади.

Тошкент тайёрми?

Робот-курьерлар ғояси чиройли кўринади: буюртма берасиз, кичик робот уни эшиккача олиб келади. Аммо амалда бу жараён аниқ инфратузилма, хавфсиз ҳаракат, техник назорат ва фойдаланувчиларнинг янги форматга кўникишини талаб қилади.

Шаҳарда роботлар ҳаракати учун йўлаклар қулай бўлиши, улар пиёдаларга халақит бермаслиги ва буюртмалар хавфсиз етказилиши муҳим.

Бошқача айтганда, бу фақат технология эмас — шаҳар маданияти учун ҳам тест. Тошкент “келажак келди” деган режимга киряпти, энди йўлаклар ҳам update олса яхши бўларди.

Янги хизмат қачон ишга тушади?

Ҳозирча Yandex Uzbekistan робот-курьерлар хизмати қачон тўлиқ ишга тушиши ва қайси ҳудудларда фаолият бошлашини маълум қилмаган.

Компания тафсилотлар кейинроқ эълон қилинишини билдирган. Шу сабабли яқин вақтларда пойтахтда робот-курьерлар бўйича янги маълумотлар пайдо бўлиши мумкин.

Етказиб бериш бозорида янги рақобат бошланадими?

Агар роботлар амалда ишга тушса, бу Тошкентда етказиб бериш хизматлари бозори учун муҳим сигнал бўлади. Чунки бундай технологиялар нафақат Yandex Лавка, балки бутун delivery соҳасида янги стандартлар шаклланишига таъсир қилиши мумкин.

Ҳозирча лойиҳа синов босқичида. Аммо Тошкент кўчаларида робот-курьерларнинг пайдо бўлиши аллақачон катта қизиқиш уйғотди.

Сизнингча, Тошкентда робот-курьерлар одамларга қулайлик яратадими ёки шаҳар инфратузилмаси ҳали бунга тайёр эмасми?

ТошкентЯндексЯндекс ЛавкаЯндекс Го
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?Бугун, 14:15P2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиP2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиБугун, 13:482,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олинди2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олиндиБугун, 12:52Тошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқдаТошкентда аномал иссиққа қарши кўчаларга сув сепилмоқдаБугун, 11:58“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз берди“Soliq” иловаси билан қўрқитиш: Берунийда шубҳали ҳолат юз бердиБугун, 11:47Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Андижонда гулли Onix ижтимоий тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди