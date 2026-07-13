Тошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқда
Тошкентда етказиб бериш хизмати янги босқичга ўтиши мумкин. Yandex Uzbekistan пойтахт кўчаларида етказиб бериш роботлари синовдан ўтказилаётганини тасдиқлади.
Кўчалардаги роботлар тасодиф эмас экан
Ижтимоий тармоқларда аввалроқ Тошкент кўчаларида мутахассислар ҳамроҳлигида ҳаракатланаётган роботлар акс этган видеолар тарқалган эди. Уларнинг корпусида “Тез орада” ёзуви бўлгани кўпчиликда қизиқиш уйғотди.
Yandex Uzbekistan матбуот хизмати ушбу роботлар компанияга тегишли эканини тасдиқлади. Маълум қилинишича, улар ҳозирча синовдан ўтказилмоқда ва Тошкент шаҳар шароитига мослаштирилмоқда.
Бу ҳали тўлиқ ишга тушган хизмат эмас. Лекин синовнинг ўзиёқ пойтахтда етказиб бериш бозори янги технологик босқичга яқинлашаётганини кўрсатади.
Роботлар нимани етказиб беради?
Лойиҳа доирасида роботлар Yandex Лавка орқали берилган буюртмаларни етказиб бериши режалаштирилган.
Yandex Лавка — маҳсулотлар ва тайёр егуликларни тезкор етказиб бериш хизмати. У Тошкентда 2024 йил охирида ишга тушган ва Yandex Go платформаси орқали фойдаланувчиларга тақдим этилмоқда.
Робот-курьерлар ишга тушса, улар кичик ҳажмдаги буюртмаларни яқин масофаларга етказиб беришда қўлланилиши мумкин.
Ҳозирча синов босқичида
Компания маълумотига кўра, роботлар айни пайтда технология сифатида синовдан ўтказилмоқда. Мутахассислар уларнинг шаҳар кўчалари, пиёдалар йўлаклари, бурилишлар, тўсиқлар ва ҳаракат муҳитига мослашишини текширмоқда.
Ишга тушириш санаси, қайси ҳудудларда хизмат кўрсатилиши ва дастлабки қамрови кейинроқ эълон қилинади.
Яъни ҳозирча “эртага ҳамма маҳаллада робот юради” дейишга эрта. Лекин Тошкентда робот-курьерлар даврига биринчи реал қадам ташлангани аниқ.
Бу нима учун қизиқ?
Етказиб бериш роботлари шаҳар логистикаси учун янги формат ҳисобланади. Улар, айниқса, қисқа масофадаги буюртмалар, озиқ-овқат ва тайёр егуликларни етказишда фойдали бўлиши мумкин.
Бундай технологиялар курьерлар юкламасини камайтириш, баъзи ҳудудларда етказиб бериш вақтини барқарорлаштириш ва хизматни автоматлаштириш имконини беради.
Бироқ Тошкент шароитида бу технологиянинг қандай ишлаши алоҳида савол. Пиёдалар йўлаклари, тўсиқлар, йўл инфратузилмаси ва одамлар оқими роботлар учун жиддий синов бўлади.
Тошкент тайёрми?
Робот-курьерлар ғояси чиройли кўринади: буюртма берасиз, кичик робот уни эшиккача олиб келади. Аммо амалда бу жараён аниқ инфратузилма, хавфсиз ҳаракат, техник назорат ва фойдаланувчиларнинг янги форматга кўникишини талаб қилади.
Шаҳарда роботлар ҳаракати учун йўлаклар қулай бўлиши, улар пиёдаларга халақит бермаслиги ва буюртмалар хавфсиз етказилиши муҳим.
Бошқача айтганда, бу фақат технология эмас — шаҳар маданияти учун ҳам тест. Тошкент “келажак келди” деган режимга киряпти, энди йўлаклар ҳам update олса яхши бўларди.
Янги хизмат қачон ишга тушади?
Ҳозирча Yandex Uzbekistan робот-курьерлар хизмати қачон тўлиқ ишга тушиши ва қайси ҳудудларда фаолият бошлашини маълум қилмаган.
Компания тафсилотлар кейинроқ эълон қилинишини билдирган. Шу сабабли яқин вақтларда пойтахтда робот-курьерлар бўйича янги маълумотлар пайдо бўлиши мумкин.
Етказиб бериш бозорида янги рақобат бошланадими?
Агар роботлар амалда ишга тушса, бу Тошкентда етказиб бериш хизматлари бозори учун муҳим сигнал бўлади. Чунки бундай технологиялар нафақат Yandex Лавка, балки бутун delivery соҳасида янги стандартлар шаклланишига таъсир қилиши мумкин.
Ҳозирча лойиҳа синов босқичида. Аммо Тошкент кўчаларида робот-курьерларнинг пайдо бўлиши аллақачон катта қизиқиш уйғотди.
Сизнингча, Тошкентда робот-курьерлар одамларга қулайлик яратадими ёки шаҳар инфратузилмаси ҳали бунга тайёр эмасми?
…