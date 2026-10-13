Жарима ёзилади: Тошкентда «А» йўлакларини назорат қилувчи ақлли камералар ишга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда жамоат транспорти ҳаракатини яхшилаш ва қоидабузарликларни аниқлаш учун «А» йўлакларига ақлли камералар ўрнатилди.
- Дастлабки босқичда Фарғона йўли шоссесининг 6 километрлик қисмида ишга туширилган ушбу камералар махсус йўлакка ноқонуний кирган автомобилларни аниқлаб, жарима белгилайди.
- Енгил автомобиллар учун «А» йўлакларидан 06:00 дан 23:00 гача фойдаланиш қатъиян ман этилади, аммо 23:00 дан 06:00 гача бу йўлаклардан фойдаланиш мумкин.
Тошкент шаҳрида жамоат транспортининг тўсиқларсиз ҳаракатланишини таъминлаш ва махсус ажратилган «А» йўлакларида қоидабузарликларни аниқлаш мақсадида автоматлаштирилган кузатув камералари ўрнатила бошланди.
Дастлабки босқичда Фарғона йўли шоссесида ҳар икки йўналиш бўйлаб, умумий узунлиги 6 километр бўлган қисмида камералар тўлиқ ишга туширилди. Ушбу ақлли қурилмалар махсус йўлакка ноқонуний чиққан ёки унинг устида ҳаракатланган транспорт воситаларини автоматик равишда қайд этиб, ҳайдовчиларга нисбатан жарима белгилайди.
Ҳаракатланиш тартиби ва вақт чекловлари
Йўл ҳаракати қоидаларига кўра, енгил автомобилларнинг автобус йўлакларидан фойдаланиши бўйича аниқ вақт чегараси белгиланган:
06:00 дан 23:00 гача — қатъий тақиқ: Мазкур вақт оралиғида «А» йўлакларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмаган барча транспорт воситаларининг ушбу тасмада ҳаракатланиши қатъиян ман этилади;
23:00 дан 06:00 гача — рухсат этилган: Тунги вақтларда бошқа автомобиллар амалдаги йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилган ҳолда ушбу йўлакдан ҳаракатланиши мумкин;
Автоматлаштирилган қайд этиш: Камералар транспорт воситасининг чизиқни босиб ўтиши ва махсус йўлак бўйлаб ҳаракатини сунъий интеллект ёрдамида аниқ фиксация қилади.
«А» йўлаклари нима учун муҳим?
Махсус ажратилган тасмалар жамоат транспорти тизимини тубдан яхшилашга қаратилган:
Жадвалга қатъий риоя этилиши: Автобуслар тирбандликларда қолмасдан ўз вақтида ҳаракатланишига имкон яратади;
Йўловчилар вақтини тежаш: Йўлакдаги биттагина ноқонуний турган ёки ҳаракатланган енгил автомобиль ичида 50 дан ортиқ йўловчи бўлган катта сиғимли автобусни кечиктириши мумкин;
Тизимли кенгайиш: Мутасаддиларнинг таъкидлашича, бу каби камералар босқичма-босқич пойтахтнинг «А» йўлаклари ажратилган бошқа барча марказий кўчаларига ҳам ўрнатиб борилади.
Ҳайдовчилардан йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилиш, жамоат транспорти ҳаракатига халақит бермаслик ва кутилмаган жарималардан эҳтиёт бўлиш сўралади.
Изоҳлар 0
…