Жарима ёзилади: Тошкентда «А» йўлакларини назорат қилувчи ақлли камералар ишга тушди

·28·Авто
Жарима ёзилади: Тошкентда «А» йўлакларини назорат қилувчи ақлли камералар ишга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда жамоат транспорти ҳаракатини яхшилаш ва қоидабузарликларни аниқлаш учун «А» йўлакларига ақлли камералар ўрнатилди.
  • Дастлабки босқичда Фарғона йўли шоссесининг 6 километрлик қисмида ишга туширилган ушбу камералар махсус йўлакка ноқонуний кирган автомобилларни аниқлаб, жарима белгилайди.
  • Енгил автомобиллар учун «А» йўлакларидан 06:00 дан 23:00 гача фойдаланиш қатъиян ман этилади, аммо 23:00 дан 06:00 гача бу йўлаклардан фойдаланиш мумкин.

Тошкент шаҳрида жамоат транспортининг тўсиқларсиз ҳаракатланишини таъминлаш ва махсус ажратилган «А» йўлакларида қоидабузарликларни аниқлаш мақсадида автоматлаштирилган кузатув камералари ўрнатила бошланди.

Дастлабки босқичда Фарғона йўли шоссесида ҳар икки йўналиш бўйлаб, умумий узунлиги 6 километр бўлган қисмида камералар тўлиқ ишга туширилди. Ушбу ақлли қурилмалар махсус йўлакка ноқонуний чиққан ёки унинг устида ҳаракатланган транспорт воситаларини автоматик равишда қайд этиб, ҳайдовчиларга нисбатан жарима белгилайди.

Ҳаракатланиш тартиби ва вақт чекловлари

Йўл ҳаракати қоидаларига кўра, енгил автомобилларнинг автобус йўлакларидан фойдаланиши бўйича аниқ вақт чегараси белгиланган:

  • 06:00 дан 23:00 гача — қатъий тақиқ: Мазкур вақт оралиғида «А» йўлакларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлмаган барча транспорт воситаларининг ушбу тасмада ҳаракатланиши қатъиян ман этилади;

  • 23:00 дан 06:00 гача — рухсат этилган: Тунги вақтларда бошқа автомобиллар амалдаги йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилган ҳолда ушбу йўлакдан ҳаракатланиши мумкин;

  • Автоматлаштирилган қайд этиш: Камералар транспорт воситасининг чизиқни босиб ўтиши ва махсус йўлак бўйлаб ҳаракатини сунъий интеллект ёрдамида аниқ фиксация қилади.

«А» йўлаклари нима учун муҳим?

Махсус ажратилган тасмалар жамоат транспорти тизимини тубдан яхшилашга қаратилган:

  • Жадвалга қатъий риоя этилиши: Автобуслар тирбандликларда қолмасдан ўз вақтида ҳаракатланишига имкон яратади;

  • Йўловчилар вақтини тежаш: Йўлакдаги биттагина ноқонуний турган ёки ҳаракатланган енгил автомобиль ичида 50 дан ортиқ йўловчи бўлган катта сиғимли автобусни кечиктириши мумкин;

  • Тизимли кенгайиш: Мутасаддиларнинг таъкидлашича, бу каби камералар босқичма-босқич пойтахтнинг «А» йўлаклари ажратилган бошқа барча марказий кўчаларига ҳам ўрнатиб борилади.

Ҳайдовчилардан йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилиш, жамоат транспорти ҳаракатига халақит бермаслик ва кутилмаган жарималардан эҳтиёт бўлиш сўралади.

ТошкентА йўллариавтоматлаштирилган камераларжамоат транспорти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинТошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкин11 сентябр 00:14Машинани жарима майдончасидан олиш осонлашади: янги электрон тизим ишга тушадиМашинани жарима майдончасидан олиш осонлашади: янги электрон тизим ишга тушади24 сентябр 22:08Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»Антирадар жим турди, аммо жарима барибир келди: Ҳайдовчилар билмайдиган сирли техник «тузоқ»5 октябр 10:28Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)30 август 18:16Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқдаDamas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқдаБугун 16:43Subaru автомобиллари пиёдаларни ҳам хавфсизлик ёстиқчаси билан ҳимоя қиладиSubaru автомобиллари пиёдаларни ҳам хавфсизлик ёстиқчаси билан ҳимоя қиладиКеча 19:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)