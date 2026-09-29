Тошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарлик

·17·Жамият
Тошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарлик
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йилнинг биринчи ярмида Тошкентда йўл-транспорт ҳодисалари (ЙТ) сони 9,5 фоизга камайиб, 464 тадан 420 тагача тушди.
  • Бу даврда 3 миллиондан ортиқ йўл ҳаракати қоидабузарлиги аниқланган бўлиб, қарама-қарши йўналишга чиқиш ва қувиб ўтиш қоидаларини бузиш билан боғлиқ авариялар 55,2 фоизга камайган.
  • Шу билан бирга, ЙТлар натижасида 26 нафар фуқаро ҳалок бўлган ва 394 киши жароҳат олган.

Тошкент шаҳар халқ депутатлари Кенгаши пойтахтда 2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида «Хавфсиз ва равон йўл» дастури доирасида амалга оширилган ишлар ҳисоботини атрофлича кўриб чиқди. Расмий маълумотларга кўра, ҳисобот даврида шаҳар бўйлаб йўл-транспорт ҳодисалари (ЙТҲ) сони 9,5 фоизга қисқариб, 464 тадан 420 тагача камайган.

Айниқса, қарама-қарши йўналишга чиқиш ва қувиб ўтиш қоидаларини бузиш билан боғлиқ авариялар 55,2 фоизга, светофорга амал қилмаслик ҳамда маст ҳолатда рулга ўтириш туфайли содир бўлган ҳалокатлар 50 фоизга, тезликни ошириш оқибатидаги бахтсиз ҳодисалар эса 47,8 фоизга сезиларли даражада пасайди. ЙҲХБ инспекторлари ва рақамли видеокузатув камералари томонидан олти ой ичида жами 3 миллион 11 мингдан ортиқ қоидабузарлик қайд этилди. Шунга қарамай, шаҳар йўлларидаги ЙТҲлар натижасида 26 нафар фуқаро ҳалок бўлган, 394 киши турли даражадаги тан жароҳати олган.

«420 та ЙТҲ, 3 миллион қоидабузарлик ва 20 та янги светофор»: 6 ойлик ҳисоботнинг 5 та асосий нуқтаси

Пойтахтда йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича қайд этилган энг муҳим расмий кўрсаткичлар:

  • ЙТҲлар умумий сони камайди: 2026 йилнинг дастлабки 6 ойида автоҳалокатлар сони 9,5 фоизга қисқариб, 464 тадан 420 тага тушди;

  • Қарама-қарши йўналишга чиқиш кескин озайди: Қувиб ўтиш ва қарама-қарши чизиққа чиқиш билан боғлиқ авариялар сони 55,2 фоизга (29 тадан 13 тага) қисқарди;

  • 3 миллиондан зиёд расмий жарима: Инспекторлар ва махсус автоматлаштирилган камералар орқали 3 011 466 та йўл ҳаракати қоидабузарлиги аниқланди;

  • Инфратузилма янгиланиши: Пойтахтда 1703 та янги йўл белгиси ўрнатилди, 3743 таси алмаштирилди, 20 та янги светофор қурилиб, 492 минг кв. метр чизиқлар чизилди;

  • Қурбонлар ва жароҳатланганлар статистикаси: ЙҲХБ материалларига кўра, юз берган ҳалокатлар оқибатида 26 киши ҳаётдан кўз юмди, 394 нафар фуқаро тан жароҳати олди.

Тошкент шаҳрида 2026 йил 1-ярим йиллик ЙТҲ статистикаси ва динамикаси таснифи

Йўл ҳаракати хавфсизлиги кўрсаткичлари ва сабаблар кесимидаги таққосий жадвал:

ЙТҲ ва қоидабузарлик сабаблари

Ўтган давр ҳолати

2026 йил 1-ярим йиллик

Ўзгариш динамикаси (%)

Жами қайд этилган ЙТҲлар сони

464 та

420 та

-9,5% га камайган

Қарама-қарши йўлга чиқиш ва нотўғри қувиб ўтиш

29 та

13 та

-55,2% га камайган

Светофор қизил чироғига бўйсунмаслик

24 та

12 та

-50,0% га камайган

Маст ҳолатда автотранспорт бошқариш

6 та

3 та

-50,0% га камайган

Белгиланган тезлик меъёрини ошириш

23 та

12 та

-47,8% га камайган

Аниқланган жами қоидабузарликлар кўлами

3 011 466 та

Рақамли назорат натижаси

Ҳалок бўлганлар ва тан жароҳати олганлар

26 қурбон / 394 жароҳат

ЙҲХБ расмий маълумоти

Урбанистика ва йўл хавфсизлиги экспертизаси: Рақамли камералар ва инфратузилма ҳақиқатан наф беряптими?

Йўл ҳаракати мутахассислари, урбанистлар ва хавфсизлик бўйича экспертларнинг хулосалари:

  • «Рақамлаштириш ва муқаррар жазо омили»: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарликнинг аниқланиши пойтахтда назорат камералари тизими қатъий ишлаётганини кўрсатади; жазонинг муқаррарлиги ҳайдовчиларни тартибга солиб, энг оғир оқибатларга сабаб бўлувчи қарама-қарши йўлга чиқиш (-55,2%) ва қизилда ўтиш (-50%) каби қўпол қоидабузарликларни кескин камайтиришга олиб келди;

  • Инфратузилмадаги камчиликлар ва пиёдалар хавфи: 1700 дан ортиқ янги белгилар ва 20 та светофор иншооти барпо этилганига қарамай, 26 кишининг ўлими ва 394 кишининг жароҳат олиши шаҳар марказида ҳали ҳам инсон омилига тўлиқ мослашмаган муҳит мавжудлигидан дарак беради; экспертлар фикрича, шаҳар кўчаларини фақат автомобиллар учун эмас, пиёдалар ва нофаол ҳаракат иштирокчилари учун хавфсиз дизайнга («Vision Zero» концепцияси) ўтказиш лозим;

  • Кенгаш ҳисоботида қурбонлар кўрсатилмагани масаласи: ЙТҲ оқибатидаги ўлим ва жароҳатларни дастур ҳисоботида тўғридан-тўғри очиқ таҳлил қилмаслик муаммога чуқур баҳо беришни қийинлаштиради; жамоатчилик ва маҳаллий кенгашлар рақамларга эмас, ҳар бир йўқотилган инсон ҳаётига баҳо бериб, хавфли чорраҳаларни реконструкция қилиш талабини қўйиши лозим.

Сизнингча, Тошкент шаҳрида ЙТҲларни камайтириш учун тезликни янада чекловчи радарлар ва камераларни кўпайтириш самаралими ёки йўл инфратузилмасини (пиёдалар ўтиш жойлари, хавфсизлик оролчаларини) тубдан яхшилаш зарурми? 3 миллиондан ортиқ жарима ҳайдовчилар маданиятини оширишга хизмат қила оляптими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва пойтахт йўллари хавфсизлигига оид ушбу муҳим таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!

ТошкентХавфсиз ва равон йўлЙўл ҳаракати хавфсизлигиТошкент шаҳар халқ депутатлари Кенгаши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...Ишга кетишдан олдинги биргина ўпич: Узоқ умр ва муваффақиятнинг илмий сири...Кеча 10:01Қоидага амал қилган скутер ва мопедчилар совға билан тақдирланмоқдаҚоидага амал қилган скутер ва мопедчилар совға билан тақдирланмоқда14 сентябр 02:03«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат13 сентябр 07:06Маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиМаст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилди10 сентябр 16:10Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиХавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилди23 июн 15:4315 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...15 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...26 сентябр 07:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди