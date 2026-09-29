Тошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарлик
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йилнинг биринчи ярмида Тошкентда йўл-транспорт ҳодисалари (ЙТ) сони 9,5 фоизга камайиб, 464 тадан 420 тагача тушди.
- Бу даврда 3 миллиондан ортиқ йўл ҳаракати қоидабузарлиги аниқланган бўлиб, қарама-қарши йўналишга чиқиш ва қувиб ўтиш қоидаларини бузиш билан боғлиқ авариялар 55,2 фоизга камайган.
- Шу билан бирга, ЙТлар натижасида 26 нафар фуқаро ҳалок бўлган ва 394 киши жароҳат олган.
Тошкент шаҳар халқ депутатлари Кенгаши пойтахтда 2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида «Хавфсиз ва равон йўл» дастури доирасида амалга оширилган ишлар ҳисоботини атрофлича кўриб чиқди. Расмий маълумотларга кўра, ҳисобот даврида шаҳар бўйлаб йўл-транспорт ҳодисалари (ЙТҲ) сони 9,5 фоизга қисқариб, 464 тадан 420 тагача камайган.
Айниқса, қарама-қарши йўналишга чиқиш ва қувиб ўтиш қоидаларини бузиш билан боғлиқ авариялар 55,2 фоизга, светофорга амал қилмаслик ҳамда маст ҳолатда рулга ўтириш туфайли содир бўлган ҳалокатлар 50 фоизга, тезликни ошириш оқибатидаги бахтсиз ҳодисалар эса 47,8 фоизга сезиларли даражада пасайди. ЙҲХБ инспекторлари ва рақамли видеокузатув камералари томонидан олти ой ичида жами 3 миллион 11 мингдан ортиқ қоидабузарлик қайд этилди. Шунга қарамай, шаҳар йўлларидаги ЙТҲлар натижасида 26 нафар фуқаро ҳалок бўлган, 394 киши турли даражадаги тан жароҳати олган.
«420 та ЙТҲ, 3 миллион қоидабузарлик ва 20 та янги светофор»: 6 ойлик ҳисоботнинг 5 та асосий нуқтаси
Пойтахтда йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича қайд этилган энг муҳим расмий кўрсаткичлар:
ЙТҲлар умумий сони камайди: 2026 йилнинг дастлабки 6 ойида автоҳалокатлар сони 9,5 фоизга қисқариб, 464 тадан 420 тага тушди;
Қарама-қарши йўналишга чиқиш кескин озайди: Қувиб ўтиш ва қарама-қарши чизиққа чиқиш билан боғлиқ авариялар сони 55,2 фоизга (29 тадан 13 тага) қисқарди;
3 миллиондан зиёд расмий жарима: Инспекторлар ва махсус автоматлаштирилган камералар орқали 3 011 466 та йўл ҳаракати қоидабузарлиги аниқланди;
Инфратузилма янгиланиши: Пойтахтда 1703 та янги йўл белгиси ўрнатилди, 3743 таси алмаштирилди, 20 та янги светофор қурилиб, 492 минг кв. метр чизиқлар чизилди;
Қурбонлар ва жароҳатланганлар статистикаси: ЙҲХБ материалларига кўра, юз берган ҳалокатлар оқибатида 26 киши ҳаётдан кўз юмди, 394 нафар фуқаро тан жароҳати олди.
Тошкент шаҳрида 2026 йил 1-ярим йиллик ЙТҲ статистикаси ва динамикаси таснифи
Йўл ҳаракати хавфсизлиги кўрсаткичлари ва сабаблар кесимидаги таққосий жадвал:
ЙТҲ ва қоидабузарлик сабаблари
Ўтган давр ҳолати
2026 йил 1-ярим йиллик
Ўзгариш динамикаси (%)
Жами қайд этилган ЙТҲлар сони
464 та
420 та
-9,5% га камайган
Қарама-қарши йўлга чиқиш ва нотўғри қувиб ўтиш
29 та
13 та
-55,2% га камайган
Светофор қизил чироғига бўйсунмаслик
24 та
12 та
-50,0% га камайган
Маст ҳолатда автотранспорт бошқариш
6 та
3 та
-50,0% га камайган
Белгиланган тезлик меъёрини ошириш
23 та
12 та
-47,8% га камайган
Аниқланган жами қоидабузарликлар кўлами
—
3 011 466 та
Рақамли назорат натижаси
Ҳалок бўлганлар ва тан жароҳати олганлар
—
26 қурбон / 394 жароҳат
ЙҲХБ расмий маълумоти
Урбанистика ва йўл хавфсизлиги экспертизаси: Рақамли камералар ва инфратузилма ҳақиқатан наф беряптими?
Йўл ҳаракати мутахассислари, урбанистлар ва хавфсизлик бўйича экспертларнинг хулосалари:
«Рақамлаштириш ва муқаррар жазо омили»: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарликнинг аниқланиши пойтахтда назорат камералари тизими қатъий ишлаётганини кўрсатади; жазонинг муқаррарлиги ҳайдовчиларни тартибга солиб, энг оғир оқибатларга сабаб бўлувчи қарама-қарши йўлга чиқиш (-55,2%) ва қизилда ўтиш (-50%) каби қўпол қоидабузарликларни кескин камайтиришга олиб келди;
Инфратузилмадаги камчиликлар ва пиёдалар хавфи: 1700 дан ортиқ янги белгилар ва 20 та светофор иншооти барпо этилганига қарамай, 26 кишининг ўлими ва 394 кишининг жароҳат олиши шаҳар марказида ҳали ҳам инсон омилига тўлиқ мослашмаган муҳит мавжудлигидан дарак беради; экспертлар фикрича, шаҳар кўчаларини фақат автомобиллар учун эмас, пиёдалар ва нофаол ҳаракат иштирокчилари учун хавфсиз дизайнга («Vision Zero» концепцияси) ўтказиш лозим;
Кенгаш ҳисоботида қурбонлар кўрсатилмагани масаласи: ЙТҲ оқибатидаги ўлим ва жароҳатларни дастур ҳисоботида тўғридан-тўғри очиқ таҳлил қилмаслик муаммога чуқур баҳо беришни қийинлаштиради; жамоатчилик ва маҳаллий кенгашлар рақамларга эмас, ҳар бир йўқотилган инсон ҳаётига баҳо бериб, хавфли чорраҳаларни реконструкция қилиш талабини қўйиши лозим.
Сизнингча, Тошкент шаҳрида ЙТҲларни камайтириш учун тезликни янада чекловчи радарлар ва камераларни кўпайтириш самаралими ёки йўл инфратузилмасини (пиёдалар ўтиш жойлари, хавфсизлик оролчаларини) тубдан яхшилаш зарурми? 3 миллиондан ортиқ жарима ҳайдовчилар маданиятини оширишга хизмат қила оляптими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва пойтахт йўллари хавфсизлигига оид ушбу муҳим таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…