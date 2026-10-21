Navai озодликка чиқди: Қозоғистон реперни 5 йилга тақиқлади

·1·Маданият
Navai озодликка чиқди: Қозоғистон реперни 5 йилга тақиқлади

Қозоғистонда гиёҳванд моддалар контрабандасида гумонланиб қўлга олинган россиялик репер Navai Бакировга нисбатан очилган жиноят иши тугатилди. Бироқ унинг озодликка чиқарилгани тўлиқ оқланганини англатмайди.

Полиция маълумотларига кўра, ишни тугатишда ҳуқуқбузарлик биринчи марта содир этилгани ва репернинг қилмишига пушаймонлиги инобатга олинган.

Хабарларга қараганда, Navai Қозоғистондан чиқариб юборилиб, Россияга қайтган. Шунингдек, унга Қозоғистонга беш йил давомида кириш тақиқлангани айтилмоқда.

Репернинг адвокати Сергей Жорин тушунтиришича, Қозоғистонда жиноят ишининг тугатилиши Россияда унга нисбатан автоматик равишда янги жиноят иши очилишига сабаб бўлмайди. Бунинг учун алоҳида ҳуқуқий асослар ва тегишли далиллар талаб этилади.

Navai БакировҚозоғистонда контрабандаНаркотрафикҚозоғистон-Россия ҳуқуқий муносабатлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очдиДевор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди23 сентябр 10:52Машҳур репер Navai гиёҳванд модда билан ушланиб, икки ойга қамалдиМашҳур репер Navai гиёҳванд модда билан ушланиб, икки ойга қамалди16 октябр 13:35Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)Бугун 14:47Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова Умра зиёратида (видео)Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова Умра зиёратида (видео)Бугун 14:21Жавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилдиЖавоҳир Синдаров билан Бибисора Ассаубаеванинг тўйлари бўладими? Бибисора Ассаубаевадан кинояли жавоб берилдиБугун 14:20Мафтуна Холмуродованинг Шакира билан тушган сурати мухлислар эътиборида (фото, видео)Мафтуна Холмуродованинг Шакира билан тушган сурати мухлислар эътиборида (фото, видео)Бугун 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди