Машҳурлар карантинда (фото, видео)
Санъаткорлар карантин вақтида мухлисларини зериктирмасликка ҳаракат қилмоқда. 7 май куни ҳам улар ўзларининг Instagram’даги саҳифаларига турли хил қизиқ видео ва фотопостлар жойлади.
Озарбайжонлик таниқли хонанда Наҳиде Бабашли мухлисларига жонли ижрода қўшиқ куйлаб берди.
Актриса Дурдона Қурбонова янги фильмда қайнонасининг устига сув қуйиб юборадиган келин образини яратмоқда.
Манзура Сергей Трофимовнинг «Родина» қўшиғининг ковер версиясини ижро этди.
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Ассалому алайкум инстограм ахли... Ажоиб бастакор ва хонанда Сергей Трофимовни каламларига мансуб уш бу кушик..Бу кушикни «Родина» эшитиб жуда тасирландим ва 2 жахон уриши кахрамонлари куз олдимдан утишди..Уларга чексиз миннадорчилигим Бу кушик кавер ,менинг авторский ишим эмас ,шу сабабидан факат узимни инстограм ва Шахсий you tube каналимла бу кушикни тинглашингиз мумкин....Удивительно красивая песня Сергея Трофимова взяла меня за душу,и я решила спеть Кавер на эту песню. «Родина» Каждый раз когда я ее слушаю передомной стоят оьразы ветеранов великой отечественной войны...Я им очень и очень благодарна...Эта песня кавер ,поэтому вы можете ее послушать на моей инстограм странице либо на Манзура.you tube канале который открылся буквально на днях..Ссылка в шапке профиля...Большое спасибо @badalbaev и @xusnishfl за аранжировку ..Благодарю🦋
Таниқли турк актрисаси Фаҳрия Эвжен янги сурат билан мухлисларини хушнуд этди.
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