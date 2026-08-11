Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)
Оқ атиргуллардан ясалган катта от гул композицияси актриса Дурдона Қурбоновага совға қилинди. Актриса видеони ўз саҳифасида улашиб, бундай гул ҳали ҳеч кимда бўлмаганини ҳазиломуз тарзда ёзди. Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда фойдаланувчилар актрисага ҳавас қилганини билдирган. Аввалроқ Дурдона Қурбоновага катта айиқ ва юрак шаклидаги гул композицияси ҳам совға қилингани хабар қилинган эди.
Ижтимоий тармоқларда атиргуллар билан безатилган турли хил гул композициялари кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. От, кобра илон, айиқ ва юрак шаклида яратилган ноодатий композициялар орасида яна бир ўзига хос совға пайдо бўлди.
Тарқалган видеода оқ атиргуллардан ясалган катта от гул композицияси акс этган. Маълум бўлишича, ушбу ноодатий ва нафис совға актриса Дурдона Қурбоновага тақдим этилган.
Актриса ҳам ўз саҳифасида мазкур видеони улашиб, таассуротларини ҳазиломуз тарзда ифодалаган.
“Гулни қаранглар, бунақаси, менимча, ҳали ҳеч кимда бўлмаган”, — деб ёзган Дурдона Қурбонова.
Видеога ёзилган изоҳларда кўпчилик актрисага ҳавас қилганини билдириб, бундай чиройли ва ноодатий совғалар барча қизларга насиб этишини тилаган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Дурдона Қурбоновага катта айиқ ва унинг ёнида юрак шаклида тайёрланган гул композицияси ҳам совға қилингани ҳақида хабар берган эдик.
…