Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)

·27·Жамият
Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)
Қисқача

Оқ атиргуллардан ясалган катта от гул композицияси актриса Дурдона Қурбоновага совға қилинди. Актриса видеони ўз саҳифасида улашиб, бундай гул ҳали ҳеч кимда бўлмаганини ҳазиломуз тарзда ёзди. Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда фойдаланувчилар актрисага ҳавас қилганини билдирган. Аввалроқ Дурдона Қурбоновага катта айиқ ва юрак шаклидаги гул композицияси ҳам совға қилингани хабар қилинган эди.

Ижтимоий тармоқларда атиргуллар билан безатилган турли хил гул композициялари кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. От, кобра илон, айиқ ва юрак шаклида яратилган ноодатий композициялар орасида яна бир ўзига хос совға пайдо бўлди.

Тарқалган видеода оқ атиргуллардан ясалган катта от гул композицияси акс этган. Маълум бўлишича, ушбу ноодатий ва нафис совға актриса Дурдона Қурбоновага тақдим этилган.

Актриса ҳам ўз саҳифасида мазкур видеони улашиб, таассуротларини ҳазиломуз тарзда ифодалаган.

“Гулни қаранглар, бунақаси, менимча, ҳали ҳеч кимда бўлмаган”, — деб ёзган Дурдона Қурбонова.

Видеога ёзилган изоҳларда кўпчилик актрисага ҳавас қилганини билдириб, бундай чиройли ва ноодатий совғалар барча қизларга насиб этишини тилаган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Дурдона Қурбоновага катта айиқ ва унинг ёнида юрак шаклида тайёрланган гул композицияси ҳам совға қилингани ҳақида хабар берган эдик.

Oq libosdagi ayol gullardan yasalgan ayiq va yuraklar oldida turibdi.
Дурдона Қурбонова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБлогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБугун, 17:56Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Бугун, 17:52Жиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлдиЖиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлдиБугун, 17:49Наманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиНаманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиБугун, 16:49Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 16:20Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиҚўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди