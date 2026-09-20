Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)

·0·Маданият
Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)

Актриса Дурдона Қурбонова Instagram саҳифасида ўзи учун қувончли воқеа ҳақида маълум қилди. У орзуларидан яна бири амалга ошганини айтиб, отасига BYD автомобил совға қилганини кўрсатди.

Актриса отаси кўринмаслиги ҳақида ҳам изоҳ бериб, бунинг сабабини тушунтирди.

“Дадамни ҳар доим кўрсатмасам, кўпчилик савол беради: 'Нимага дадангизни ажратасиз?' деб. Дадам — менинг бойлигим, жаннатим. Шунчаки, дадамга бунақа нарсалар ёқмайди. Шунинг учун уларни кўрсатмайман. Ният қилган ҳар бир инсонга насиб қилсин”, — дея ёзган Дурдона Қурбонова.

Актрисанинг отасига автомобил совға қилгани акс этган видео кузатувчилар томонидан илиқ кутиб олинган. Изоҳларда фойдаланувчилар бу каби қувончли кунлар барчага насиб этишини тилаган.

Дурдона ҚурбоноваBYDавтомобиль совғаInstagram
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Паризода кеча 39 ёшини ва тўйининг 16 йиллигини нишонлади (видео)Бугун, 09:28Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Кеча, 21:48Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?Хитой киносининг энг машҳур актрисаси Фан Бинбиннинг бирдан йўқолиб қолиши ортида қандай ҳақиқат бор?Кеча, 21:27Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!Кеча, 21:06Ритик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватладиРитик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватладиКеча, 13:15Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)Кеча, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ