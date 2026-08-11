Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)

·53·Маданият
Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)
Қисқача

Ҳаётжон Касимов Instagram саҳифасида актриса Дурдона Қурбоновага жуда ўхшаш қизнинг видеосини улашди. У ҳазиломуз тарзда “Дурдона Қурбонова Дубайда нима қиляпти?” дея мурожаат қилди. Лавҳа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли фикрлар уйғотди. Дурдона Қурбонова видеога “Бунча асал қиз” дея изоҳ қолдирди.

Ҳаётжон Касимов Instagram саҳифасида актриса Дурдона Қурбоновага жуда ўхшаш қизни кўриб қолиб, ҳазиломуз тарзда унга мурожаат қилди.

У қизнинг видеосини улашар экан, “Дурдона Қурбонова Дубайда нима қиляпти?” дея айтган. Мазкур лавҳа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли фикрлар уйғотди.

Айримлар қизни Дурдона Қурбоновага ўхшатган бўлса, бошқалар эса улар ўртасида сезиларли фарқ борлигини таъкидлади.

Актрисанинг ўзи ҳам ушбу видеога "Бунча асал қиз" дея изоҳ қолдирган.

Сизнингча, видеодаги қиз Дурдона Қурбоновага қанчалик ўхшайди? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Дурдона ҚурбоноваДубайҲаётжон Қосимов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Бугун, 15:21«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратда«Ўргимчак одам» уйи сотилди: янги эгаси ҳайратдаБугун, 11:28Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?Хитойликлар нега 4 рақамини омадсиз деб билишади?Бугун, 10:08Миллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаМиллиардлаб кўрилган "Baby shark" видеосидаги бола 10 йилдан кейин К-поп саҳнасига қайтмоқдаБугун, 05:50Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Туғилган кунга кутилмаган табрик: Юлдуз Турдиева учун тайёрланган сюрприз уни йиғлатиб қўйди (видео)Бугун, 05:44Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!Бугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!