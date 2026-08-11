Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)
Ҳаётжон Касимов Instagram саҳифасида актриса Дурдона Қурбоновага жуда ўхшаш қизнинг видеосини улашди. У ҳазиломуз тарзда “Дурдона Қурбонова Дубайда нима қиляпти?” дея мурожаат қилди. Лавҳа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли фикрлар уйғотди. Дурдона Қурбонова видеога “Бунча асал қиз” дея изоҳ қолдирди.
Ҳаётжон Касимов Instagram саҳифасида актриса Дурдона Қурбоновага жуда ўхшаш қизни кўриб қолиб, ҳазиломуз тарзда унга мурожаат қилди.
У қизнинг видеосини улашар экан, “Дурдона Қурбонова Дубайда нима қиляпти?” дея айтган. Мазкур лавҳа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли фикрлар уйғотди.
Айримлар қизни Дурдона Қурбоновага ўхшатган бўлса, бошқалар эса улар ўртасида сезиларли фарқ борлигини таъкидлади.
Актрисанинг ўзи ҳам ушбу видеога "Бунча асал қиз" дея изоҳ қолдирган.
Сизнингча, видеодаги қиз Дурдона Қурбоновага қанчалик ўхшайди? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…