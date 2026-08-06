ЙПХ ходими Дурдона Қурбоновани тўхтатди — сабаби кутилмаган... (видео)

·601·Жамият
ЙПХ ходими Дурдона Қурбоновани тўхтатди — сабаби кутилмаган... (видео)
Қисқача

Актриса Дурдона Қурбоновани тўхтатган ЙПХ ходими жарима ёзиш ўрнига янги автомобили муносабати билан унга «кўрмана» сифатида пул берган. Дурдона Қурбонова бу кутилмаган воқеани видеода ҳазиломуз тарзда сўзлаб, банкнотани камерага кўрсатган. У воқеадан мамнун бўлиб, энди ҳар бир ЙПХ ходими ёнида тўхташини ҳазил қилган.

Актриса Дурдона Қурбонова янги автомобили билан боғлиқ қизиқ воқеани мухлислари билан бўлишди. Унинг айтишича, йўл-патруль хизмати ходими машинани тўхтатиб, жарима ёзиш ўрнига унга «кўрмана» сифатида пул берган.

Ижтимоий тармоқда тарқалган видеода актриса автомобиль салонида банкнотани кўрсатиб, содир бўлган воқеани ҳазиломуз тарзда ҳикоя қилади. Кутилмаган совға унинг кайфиятини кўтаргани кадрлардан ҳам сезилиб турибди.

«Менга ҳозир кўрмана беришди»

Дурдона Қурбонованинг сўзларига кўра, уни тўхтатган ЙПХ ходими янги автомобилни кўриб, ўзига хос табрик билдирган.

«Менга ҳозир кўрмана беришди. ГАИ акамиз тўхтатди-да, “Янги машинангизга сизга кўрмана”, деб пул берди, биласизларми?»

Одатда ҳайдовчи ЙПХ ходими томонидан тўхтатилганда ҳужжатлар текширилиши ёки йўл ҳаракати қоидалари ҳақида гап бўлиши кутилади. Бу сафар эса вазият мутлақо бошқача якунланган.

Актриса қўлидаги пулни камерага кўрсатиб, бу каби ҳолат аввал унинг бошидан ўтмаганини ҳазил билан таъкидлади.

«ГАИлардан пул олганмисиз?»

Воқеадан мамнун бўлган Дурдона Қурбонова кузатувчиларига ҳам қизиқ савол билан мурожаат қилди:

«ГАИлардан пул олганмисиз? Мана, менга кўрмана беришди».

Шундан сўнг у ҳазилни давом эттириб, энди ҳар бир ЙПХ ходими ёнида тўхташини айтди.

«Ҳамма ГАИга тўхтайман энди. Манга пул тайёрлаб қўйинглар».

Бу гаплар жиддий чақириқ эмас, воқеанинг кутилмаган тарзда якунланганига нисбатан айтилган ҳазил эди. Актриса видеода ҳам воқеани кулгили кайфиятда баён қилган.

Кадрларда қандай вазият акс этган?

Тарқалган видеолавҳада Дурдона Қурбонова тунги пайт автомобиль салонида ўтирганини кўриш мумкин. У бир қўли билан рулни ушлаб, иккинчи қўлида берилган банкнотани камерага кўрсатган.

Актриса янги машинаси учун берилган «кўрмана»ни ғурур ва ҳайрат аралаш кайфиятда намойиш қилади. Унинг сўзлари ва юз ифодасидан бу кичик совға кутилмаган, аммо ёқимли воқеага айлангани англашилади.

Янги автомобиль янги хотира билан бошланди

Ўзбек оилаларида янги уй, машина ёки бошқа катта харид муносабати билан «кўрмана» бериш анъанаси бор. Одатда бу совға яқинлар, қариндошлар ёки дўстлар томонидан берилади.

Дурдона Қурбонова учун эса янги автомобилининг илк эсда қоларли воқеаларидан бири ЙПХ ходимининг табриги бўлди. Актрисанинг ҳазиломуз видеоси ҳам айнан шу кутилмаган ҳолат туфайли ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди.

Йўлдаги оддий тўхтатиш баъзан жарима билан эмас, яхши кайфият ва эсда қоларли хотира билан ҳам тугаши мумкин экан. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Дурдона Қурбонова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиБугун, 18:03Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиЎзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиБугун, 17:59Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Бугун, 16:173 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилдиБугун, 15:56Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Бугун, 12:50Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Бугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди