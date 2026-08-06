ЙПХ ходими Дурдона Қурбоновани тўхтатди — сабаби кутилмаган... (видео)
Актриса Дурдона Қурбоновани тўхтатган ЙПХ ходими жарима ёзиш ўрнига янги автомобили муносабати билан унга «кўрмана» сифатида пул берган. Дурдона Қурбонова бу кутилмаган воқеани видеода ҳазиломуз тарзда сўзлаб, банкнотани камерага кўрсатган. У воқеадан мамнун бўлиб, энди ҳар бир ЙПХ ходими ёнида тўхташини ҳазил қилган.
Актриса Дурдона Қурбонова янги автомобили билан боғлиқ қизиқ воқеани мухлислари билан бўлишди. Унинг айтишича, йўл-патруль хизмати ходими машинани тўхтатиб, жарима ёзиш ўрнига унга «кўрмана» сифатида пул берган.
Ижтимоий тармоқда тарқалган видеода актриса автомобиль салонида банкнотани кўрсатиб, содир бўлган воқеани ҳазиломуз тарзда ҳикоя қилади. Кутилмаган совға унинг кайфиятини кўтаргани кадрлардан ҳам сезилиб турибди.
«Менга ҳозир кўрмана беришди»
Дурдона Қурбонованинг сўзларига кўра, уни тўхтатган ЙПХ ходими янги автомобилни кўриб, ўзига хос табрик билдирган.
«Менга ҳозир кўрмана беришди. ГАИ акамиз тўхтатди-да, “Янги машинангизга сизга кўрмана”, деб пул берди, биласизларми?»
Одатда ҳайдовчи ЙПХ ходими томонидан тўхтатилганда ҳужжатлар текширилиши ёки йўл ҳаракати қоидалари ҳақида гап бўлиши кутилади. Бу сафар эса вазият мутлақо бошқача якунланган.
Актриса қўлидаги пулни камерага кўрсатиб, бу каби ҳолат аввал унинг бошидан ўтмаганини ҳазил билан таъкидлади.
«ГАИлардан пул олганмисиз?»
Воқеадан мамнун бўлган Дурдона Қурбонова кузатувчиларига ҳам қизиқ савол билан мурожаат қилди:
«ГАИлардан пул олганмисиз? Мана, менга кўрмана беришди».
Шундан сўнг у ҳазилни давом эттириб, энди ҳар бир ЙПХ ходими ёнида тўхташини айтди.
«Ҳамма ГАИга тўхтайман энди. Манга пул тайёрлаб қўйинглар».
Бу гаплар жиддий чақириқ эмас, воқеанинг кутилмаган тарзда якунланганига нисбатан айтилган ҳазил эди. Актриса видеода ҳам воқеани кулгили кайфиятда баён қилган.
Кадрларда қандай вазият акс этган?
Тарқалган видеолавҳада Дурдона Қурбонова тунги пайт автомобиль салонида ўтирганини кўриш мумкин. У бир қўли билан рулни ушлаб, иккинчи қўлида берилган банкнотани камерага кўрсатган.
Актриса янги машинаси учун берилган «кўрмана»ни ғурур ва ҳайрат аралаш кайфиятда намойиш қилади. Унинг сўзлари ва юз ифодасидан бу кичик совға кутилмаган, аммо ёқимли воқеага айлангани англашилади.
Янги автомобиль янги хотира билан бошланди
Ўзбек оилаларида янги уй, машина ёки бошқа катта харид муносабати билан «кўрмана» бериш анъанаси бор. Одатда бу совға яқинлар, қариндошлар ёки дўстлар томонидан берилади.
Дурдона Қурбонова учун эса янги автомобилининг илк эсда қоларли воқеаларидан бири ЙПХ ходимининг табриги бўлди. Актрисанинг ҳазиломуз видеоси ҳам айнан шу кутилмаган ҳолат туфайли ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди.
Йўлдаги оддий тўхтатиш баъзан жарима билан эмас, яхши кайфият ва эсда қоларли хотира билан ҳам тугаши мумкин экан. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…