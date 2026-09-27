Дурдона Қурбонова кутилмаган эътирофга сазовор бўлди: актриса янги нишон билан тақдирланди

·0·Маданият
Дурдона Қурбонова кутилмаган эътирофга сазовор бўлди: актриса янги нишон билан тақдирланди

Кўплаб мухлислар орттирган актриса Дурдона Қурбонова "Ўз касбининг фидойиси" кўкрак нишони билан тақдирланди. У ушбу қувончли хабарни ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида эълон қилиб, мукофот билан тушган суратини мухлислари билан бўлишди.

Дурдона Қурбонова кўкрак нишонини қўлида тутиб тушган суратига қисқа, аммо самимий изоҳ қолдирди.

"Меҳр ва эътибор учун раҳмат", — деб ёзди актриса.

Унинг ушбу хабари мухлислари орасида илиқ муносабат уйғотди.

"Ўз касбининг фидойиси" нишони кимларга берилади?

Мазкур кўкрак нишони ўз касбига содиқ қолиб, ўз соҳасида фидокорона меҳнат қилаётган инсонларга берилади. Дурдона Қурбонованинг ушбу эътирофга сазовор бўлгани ҳақидаги хабарга ҳам ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари бефарқ қолмади. Актрисанинг суратига билдирилган изоҳларда унинг мухлислари табрик ва самимий тилакларини ёзмоқда. Ушбу эътироф Дурдона Қурбонованинг ижтимоий тармоқлардаги кузатувчилари орасида ҳам катта қизиқиш уйғотди.

Дурдона ҚурбоноваКўкрак нишониЎз касбининг фидойиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб бердиДурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб берди1 август 13:12Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)Дурдона Қурбонованинг яна бир орзуси амалга ошди: у отасига BYD автомобил совға қилди (видео)20 сентябр 11:10Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!19 июл 05:40Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)Дубайда Дурдона Қурбоновага ўхшаш қиз топилди (видео)11 август 15:58Дурдона Қурбонова туғилган кунида совғаси ва либоси билан барчанинг эътиборини тортди (видео)Дурдона Қурбонова туғилган кунида совғаси ва либоси билан барчанинг эътиборини тортди (видео)2 июн 12:25Дурдона Қурбонова тайёрлаган хачапуриси билан мухлисларни кулдирди (видео)Дурдона Қурбонова тайёрлаган хачапуриси билан мухлисларни кулдирди (видео)26 июл 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ