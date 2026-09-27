Дурдона Қурбонова кутилмаган эътирофга сазовор бўлди: актриса янги нишон билан тақдирланди
Кўплаб мухлислар орттирган актриса Дурдона Қурбонова "Ўз касбининг фидойиси" кўкрак нишони билан тақдирланди. У ушбу қувончли хабарни ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида эълон қилиб, мукофот билан тушган суратини мухлислари билан бўлишди.
Дурдона Қурбонова кўкрак нишонини қўлида тутиб тушган суратига қисқа, аммо самимий изоҳ қолдирди.
"Меҳр ва эътибор учун раҳмат", — деб ёзди актриса.
Унинг ушбу хабари мухлислари орасида илиқ муносабат уйғотди.
"Ўз касбининг фидойиси" нишони кимларга берилади?
Мазкур кўкрак нишони ўз касбига содиқ қолиб, ўз соҳасида фидокорона меҳнат қилаётган инсонларга берилади. Дурдона Қурбонованинг ушбу эътирофга сазовор бўлгани ҳақидаги хабарга ҳам ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари бефарқ қолмади. Актрисанинг суратига билдирилган изоҳларда унинг мухлислари табрик ва самимий тилакларини ёзмоқда. Ушбу эътироф Дурдона Қурбонованинг ижтимоий тармоқлардаги кузатувчилари орасида ҳам катта қизиқиш уйғотди.
Изоҳлар 0
…