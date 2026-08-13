Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)
Актриса Дурдона Қурбонова узоқ вақтдан бери хоҳлаган яшил рангдаги iPhone телефонини харид қилди. У ижтимоий тармоқларда янги телефонини кўрсатган видеони улашиб, “Энг яхши кўрган рангимда энди телефоним бор”, дея изоҳ қолдирди. Унинг яқинлари ва мухлислари харидни табриклаб, яшил ранг жуда чиройли эканини ёзишди.
Актриса Дурдона Қурбонова ижтимоий тармоқларида ўзи узоқдан бери хоҳлаган рангдаги iPhone телефонини харид қилгани акс этган видеони улашди.
“Энг яхши кўрган рангимда”
Актриса видео остига:
“Энг яхши кўрган рангимда энди телефоним бор ”— дея изоҳ қолдирди.
Дурдона Қурбонованинг танлови яшил рангдаги iPhone бўлди. Видео остида унинг яқинлари ва мухлислари янги телефонини табриклаб, яшил ранг жуда чиройли эканини ёзишмоқда.
Мухлислар эътиборида
Яшил рангдаги айрим iPhone моделлари ва махсус версиялари ҳар доим ҳам кенг миқёсда ишлаб чиқарилмайди. Шу сабабли бундай рангдаги қурилмалар мухлислар орасида ҳам алоҳида қизиқиш уйғотди.
Актрисанинг янги хариди унинг кузатувчилари томонидан илиқ кутиб олинди.
Сизга яшил рангдаги iPhone ёқадими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва хабарни яқинларингиз билан улашинг.
…