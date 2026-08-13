Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)

·60·Маданият
Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)
Қисқача

Актриса Дурдона Қурбонова узоқ вақтдан бери хоҳлаган яшил рангдаги iPhone телефонини харид қилди. У ижтимоий тармоқларда янги телефонини кўрсатган видеони улашиб, “Энг яхши кўрган рангимда энди телефоним бор”, дея изоҳ қолдирди. Унинг яқинлари ва мухлислари харидни табриклаб, яшил ранг жуда чиройли эканини ёзишди.

Актриса Дурдона Қурбонова ижтимоий тармоқларида ўзи узоқдан бери хоҳлаган рангдаги iPhone телефонини харид қилгани акс этган видеони улашди.

“Энг яхши кўрган рангимда”

Актриса видео остига:

“Энг яхши кўрган рангимда энди телефоним бор ”— дея изоҳ қолдирди.

Дурдона Қурбонованинг танлови яшил рангдаги iPhone бўлди. Видео остида унинг яқинлари ва мухлислари янги телефонини табриклаб, яшил ранг жуда чиройли эканини ёзишмоқда.

Мухлислар эътиборида

Яшил рангдаги айрим iPhone моделлари ва махсус версиялари ҳар доим ҳам кенг миқёсда ишлаб чиқарилмайди. Шу сабабли бундай рангдаги қурилмалар мухлислар орасида ҳам алоҳида қизиқиш уйғотди.

Актрисанинг янги хариди унинг кузатувчилари томонидан илиқ кутиб олинди.

Сизга яшил рангдаги iPhone ёқадими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва хабарни яқинларингиз билан улашинг.

Дурдона ҚурбоноваiPhone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”Бугун, 15:04Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиРаъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиБугун, 14:202 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)2 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)Бугун, 13:13JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиJONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиБугун, 09:06Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларРоналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларКеча, 15:31 Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео) Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео)Кеча, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади