В рейтинге самых продаваемых автомобилей в Китае не осталось ни одной машины с ДВС

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В рейтинге самых продаваемых автомобилей в Китае не осталось ни одной машины с ДВС

Май 2026 года стал историческим периодом для автомобильного рынка Китая. Впервые в список десяти самых продаваемых легковых автомобилей страны не вошла ни одна модель с бензиновым или дизельным двигателем. Теперь все верхние строчки занимают полностью электрические или подзаряжаемые (плуг-ин) гибридные модели. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ситуация изменилась очень быстрыми темпами. В январе текущего года семь из десяти самых покупаемых машин все еще были бензиновыми. К марту этот показатель снизился до пяти, а в апреле в списке оставался только один Geely Бинюе. По итогам мая количество автомобилей с традиционными двигателями достигло нуля.

Согласно рейтингам, составленным изданиями Аутохоме и Аутодекст, лидируют такие модели, как Geely Стар Wish, Tesla Model Y, Xiaomi СУ7, Leapmotor А10 и Li Auto и6. Несмотря на то, что данные источников немного разнятся, они едины в одном: в десятке лучших находятся только электрифицированные транспортные средства.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (КПКА), объем розничных продаж в мае составил 1,51 миллиона единиц. Хотя это на 22,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, показатель на 9% выше, чем в апреле. Самый большой удар пришелся именно на машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — на их долю пришлось 82% общего падения продаж.

Эксперты называют высокий уровень цен на нефть основным фактором этого спада. В настоящее время электромобили и гибриды составляют 62,9% от всех легковых автомобилей, продаваемых в Китае. Этот показатель держится выше отметки в 60% уже третий месяц подряд.

КитайЭлектромобильTesla Model YXiaomi SU7Авторынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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