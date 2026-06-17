В то время как глобальная автомобильная промышленность стремительно переходит на электромобили, компания Хорсе Повертраин подчеркивает, что двигатели внутреннего сгорания (ДВС) прослужат еще долго. Руководство компании считает, что вместо полного отказа от традиционных двигателей можно быстрее достичь глобальной углеродной нейтральности, сделав их более эффективными и экологически чистыми. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Хотя Хорсе Повертраин фактически является недавно созданным брендом, его история восходит к 2010 году, когда китайская компания Geely приобрела бренд Volvo у Ford. Тогда две разные программы по производству двигателей были объединены под одной крышей. В то время как многие автогиганты отказываются от традиционных двигателей, Geely и Volvo, напротив, продолжили инвестировать в это направление.

По словам генерального директора компании Матиаса Джаннини, переход к полной электрификации во всем мире потребует больше времени, чем ожидалось. Поэтому совершенствование двигателей внутреннего сгорания и их интеграция с гибридными системами является наиболее разумным решением на сегодняшний день. Именно заполнение этой ниши поставила перед собой цель Хорсе Повертраин.

Стратегический подход и рыночный спрос

Сегодня автопроизводители по всему миру находятся под давлением двух факторов: с одной стороны — строгие экологические нормы, с другой — доверие потребителей к бензиновым и дизельным двигателям. Балансируя между этими двумя факторами, Хорсе Повертраин предлагает агрегаты нового поколения с высокой эффективностью и низким уровнем вредных выбросов.

На рынке Узбекистана популяризация таких брендов, как BYD, также свидетельствует о высоком интересе к гибридным технологиям. Ожидается, что технологии, разрабатываемые Хорсе Повертраин, станут основным источником энергии не только для Geely и Volvo, но и для других глобальных брендов. Это доказывает, что двигатели внутреннего сгорания не утратят своей актуальности еще десятилетиями.

Специалисты компании осознали, что переход на автомобили, работающие исключительно на электротяге, сложен с точки зрения инфраструктуры и ресурсов. Поэтому Хорсе Повертраин фокусируется не на сокращении своих программ ДВС, а на их расширении и модернизации. Эта стратегия дает им уникальное преимущество на рынке.

Подводя итог, цель Хорсе Повертраин — не выставлять традиционные двигатели виновниками, а сделать их частью «зеленого» будущего. Решения, предлагаемые компанией, служат для снижения вреда автомобилей для окружающей среды, сохраняя при этом привычный комфорт и мощность для водителей.