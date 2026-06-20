Пикес Пеак 2024: стартует самая опасная и престижная горная гонка мира

В эти выходные в штате Колорадо, США, стартует одно из самых захватывающих и экстремальных событий в мире автоспорта — международная гонка по подъему на гору Пикес Пеак. В этом году турнир проводится в 104-й раз, и он коренным образом отличается от других гонок своей сложностью и уровнем риска. Путь к вершине высотой 14 115 футов станет серьезным испытанием не только для техники, но и для воли гонщика. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Маршрут Пикес Пеак охватывает почти 20 километров (12,42 мили) и включает 156 крутых поворотов. Если кто-то не построит асфальтированную дорогу на вершину Эвереста, эта гонка останется самой высокогорной и сложной в мире. По данным Autocar, по уровню опасности она сопоставима со знаменитыми мотоциклетными гонками Исле оф Ман ТТ. Если бы не исторические традиции, из-за современных требований безопасности организовать подобную гонку сегодня было бы невозможно.

Исторические победы и легендарные имена

История Пикес Пеак связана со многими легендарными гонщиками и автомобильными брендами. В памяти любителей автоспорта запечатлелось, как Ари Ватанен на своем Peugeot 405 Т16 дрифтил, прикрывая одной рукой глаза от солнца, а другой управляя рулем. Также эту вершину покоряли Род Миллен на Toyota и Нобухиро «Монстр» Таджима на Suzuki.

В недавнем прошлом Себастьен Лёб продемонстрировал абсолютное превосходство на гоночном автомобиле Peugeot 208 Т16. Однако на сегодняшний день действующий рекорд принадлежит электромобилю Volkswagen ИД Р. В 2018 году Ромен Дюма на этом электрическом болиде, буквально отрицая законы физики, в почти полной тишине поднялся на вершину, установив исторический результат. Этот рекорд до сих пор не побит.

Борьба любителей и профессионалов

Хотя крупные бренды используют эту гонку в маркетинговых целях, Пикес Пеак по сути остается соревнованием для любителей. Ежегодно в Колорадо съезжаются десятки частных гонщиков на собранных вручную машинах с невероятно мощными двигателями. Для них главная цель — не слава, а преодоление капризов природы и собственных страхов.

Несмотря на то, что трасса полностью заасфальтирована, это не облегчает задачу. Из-за низкого давления воздуха на высоте и резких перепадов погоды состояние дорожного покрытия постоянно меняется. Поэтому здесь никогда не бывает двух одинаковых заездов — каждая попытка сопровождается своими уникальными трудностями.

Для зрителей это также настоящее испытание на выносливость. Единственная дорога, ведущая к вершине, перекрывается в день гонки, поэтому болельщикам нужно подняться на гору еще до рассвета и не спускаться оттуда до окончания соревнований. Это превращает гонку Пикес Пеак в настоящее приключение не только для пилотов, но и для фанатов.