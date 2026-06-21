В Узбекистане введут систему утилизации автомобилей старше 30 лет

·42·Авто
В Узбекистане введут систему утилизации автомобилей старше 30 лет

В Узбекистане с 2026 года будет поэтапно внедрена система утилизации автомобилей, срок производства которых составляет 30 лет и более.

Согласно новому порядку, внедряемому Агентством по управлению отходами, старые транспортные средства будут выкупаться государством по рыночной стоимости. Владельцам автомобилей будет предложено два варианта: получить денежную компенсацию или воспользоваться электронным ваучером для приобретения нового автомобиля местного производства на льготных условиях.

С помощью электронного ваучера также будет предоставлена возможность покупки нового автомобиля в рассрочку. Данный порядок направлен на облегчение приобретения нового авто для граждан, сдавших старый транспорт.

Граждане, отказавшиеся сдать автомобиль с истекшим сроком эксплуатации на утилизацию, будут обязаны ежегодно выплачивать экологическую компенсацию в размере 30 БРВ.

Новые меры реализуются с целью сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, повышения безопасности дорожного движения и развития системы переработки отходов.

УзбекистанАгентство по управлению отходами
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Land Rover Дисковерй 3: надежный ли партнер после 240 тысяч км пробега?Land Rover Дисковерй 3: надежный ли партнер после 240 тысяч км пробега?Сегодня, 16:26Toyota и Nissan предупредили о качестве автомобилей, произведенных в СШАToyota и Nissan предупредили о качестве автомобилей, произведенных в СШАСегодня, 16:20Доступный и надежный семейный кроссовер: советы по покупке подержанного Ford КугаДоступный и надежный семейный кроссовер: советы по покупке подержанного Ford КугаСегодня, 11:23Ариел Atom 4РР и BMW M2 КС: бескомпромиссное противостояние на гоночном трекеАриел Atom 4РР и BMW M2 КС: бескомпромиссное противостояние на гоночном трекеСегодня, 10:26Владельцы авто старше 30 лет будут платить ежегодный штраф за отказ от утилизацииВладельцы авто старше 30 лет будут платить ежегодный штраф за отказ от утилизацииВчера, 21:34Mazda объяснила отказ от физических кнопок соображениями безопасностиMazda объяснила отказ от физических кнопок соображениями безопасностиВчера, 13:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая