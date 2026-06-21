В Узбекистане введут систему утилизации автомобилей старше 30 лет

В Узбекистане с 2026 года будет поэтапно внедрена система утилизации автомобилей, срок производства которых составляет 30 лет и более.

Согласно новому порядку, внедряемому Агентством по управлению отходами, старые транспортные средства будут выкупаться государством по рыночной стоимости. Владельцам автомобилей будет предложено два варианта: получить денежную компенсацию или воспользоваться электронным ваучером для приобретения нового автомобиля местного производства на льготных условиях.

С помощью электронного ваучера также будет предоставлена возможность покупки нового автомобиля в рассрочку. Данный порядок направлен на облегчение приобретения нового авто для граждан, сдавших старый транспорт.

Граждане, отказавшиеся сдать автомобиль с истекшим сроком эксплуатации на утилизацию, будут обязаны ежегодно выплачивать экологическую компенсацию в размере 30 БРВ.

Новые меры реализуются с целью сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, повышения безопасности дорожного движения и развития системы переработки отходов.