Honda выпустила на европейский рынок доступный и необычный электромобиль Супер-Н

·20·Авто
Honda выпустила на европейский рынок доступный и необычный электромобиль Супер-Н

Японский автогигант Honda официально представила на европейском рынке свой новый компактный электрический хэтчбек Супер-Н. Эта модель станет одной из самых доступных в линейке бренда и займет место среди самых дешевых электромобилей в Великобритании и странах Евросоюза. Начальная стоимость новой модели установлена на уровне 21 900 евро. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Модель Супер-Н своим внешним видом отсылает к легендарному Honda Китй Турбо ИИ из 1980-х годов. Несмотря на компактные размеры (длина всего 3,6 метра), автомобиль может свободно вместить четырех взрослых пассажиров. Этого удалось добиться благодаря знаменитой системе трансформации салона Магик Сеатс, которая позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство.

Технологические решения как у Porsche и Hyundai

по данным иксбт.ком, инженеры Honda добавили в этот автомобиль бюджетного сегмента ряд необычных функций, дарящих удовольствие от вождения. В частности, в модели Супер-Н реализована система имитации коробки передач, которая встречается в дорогих моделях, таких как Porsche Taycan и Hyundai Ioniq 5 Н. Система включает виртуальную 7-ступенчатую трансмиссию, подрулевые «лепестки» и синтетический звук двигателя.

Еще одна интересная особенность — кнопка Буст на руле. В обычном режиме электродвигатель имеет мощность 64 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 14,5 секунды. Однако при нажатии кнопки Буст мощность увеличивается в 1,5 раза, достигая 95 л.с. В результате время разгона сокращается до 10 секунд, что дает значительное преимущество при маневрах в городских условиях.

Автомобиль оснащен батареей емкостью 29,6 кВт·ч. По циклу ВЛТП он может проехать 206 км на одном заряде, а в городском цикле — до 320 км. Зарядка батареи до 80% занимает примерно 30 минут. Общий вес автомобиля составляет всего 1097 кг, что обеспечивает его экономичность и маневренность.

Богатое оснащение и конкуренция

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, Honda Супер-Н обходит многих конкурентов по оснащению. Уже в базовой конфигурации доступны:

  • мультимедиа с поддержкой Apple КарПлай и Android Auto;
  • аудиосистема Босе;
  • несколько дизайн-пакетов для индивидуализации внешнего вида;
  • комплекс интеллектуальных систем безопасности.
На европейском рынке эта модель будет в основном конкурировать с такими электромобилями, как BYD Dolphin Сурф и Renault Твинго Э-Теч. Honda рассчитывает привлечь покупателей своей компактностью, уникальным «характером» и доступной ценой. Для рынка Узбекистана такие компактные и экономичные электромобили также могли бы стать отличным решением в условиях городских пробок и проблем с парковкой.

HondaSuper-NЭлектромобильАвтоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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