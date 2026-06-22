Обновлен Renault Megane Э-Теч: теперь в спортивном стиле и с увеличенным запасом хода

Французская компания Renault существенно обновляет свой популярный электрический хэтчбек Мегане Э-Теч спустя четыре года после выхода на рынок. Эта модель стала первым электромобилем бренда, созданным на специальной платформе. Обновление затронуло не только внешний вид, но и технические характеристики, что призвано укрепить позиции модели в сегменте EV, где конкуренция становится всё более жесткой. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

По сообщению издания Autocar, обновленный Мегане Э-Теч получил дизайн в стиле новых кроссоверов Renault, таких как Аустрал и Рафале. Передняя часть автомобиля была полностью переработана, дополненная более внушительной решеткой радиатора и заниженным логотипом Renault. Эти изменения придали электромобилю современный и агрессивный вид.

Спортивный стиль и новые элементы дизайна

Глава Renault Фабрис Камболив ранее отмечал, что данное обновление переосмыслит модель Мегане как «хот-хатч» (спортивный хэтчбек). Действительно, в новом дизайне чувствуется влияние легендарных спортивных моделей бренда. Например, в нижней части переднего бампера появились дневные ходовые огни в стиле «шахматного флага», что напоминает модель Мегане RS предыдущего поколения. На заднем бампере установлен массивный диффузор.

Кроме того, на капоте появились новые «мускулистые» линии, а задние фонари получили 3Д-эффект. Эти изменения увеличили визуальную ширину автомобиля, сделав его более устойчивым на дороге. В то время как на рынке Узбекистана набирают популярность электромобили BYD и других китайских брендов, такие смелые дизайнерские решения от европейских брендов, как Renault, закономерно привлекают внимание потребителей.

Технические возможности и показатели запаса хода

Одним из важнейших обновлений стала емкость батареи. Инженерам удалось увеличить объем аккумулятора с 60 кВт⋅ч до 67 кВт⋅ч. В результате запас хода автомобиля на одной зарядке увеличился с 458 километров (285 миль) до 499 километров (310 миль). Для сравнения, его основной конкурент, модель Volkswagen ИД 3 Нео с батареей 58 кВт⋅ч, может проехать примерно 497 км.

Увеличение емкости батареи повлияло и на общую высоту автомобиля — она увеличилась на 20 мм и теперь составляет 1520 мм. Тем не менее, Мегане по-прежнему почти на 40 мм ниже, чем Volkswagen ИД 3. Есть изменения и в весе: новый Мегане стал тяжелее на 100 кг, составив 1772 кг, однако он все еще более чем на 100 кг легче своего немецкого конкурента.

Это обновление позволит Renault Megane Э-Теч достойно конкурировать с такими соперниками, как Volkswagen ИД 3, Cupra Борн, Peugeot е-308, а также ожидаемыми на рынке Hyundai Ioniq 3 и Kia EV4. Обострение конкуренции в этом сегменте на европейском рынке вынуждает производителей постоянно расти в технологическом и дизайнерском плане.